Роскосмос Байконурдан воз кечмайди: Тўққизта Протон-М ракетаси учирилиши кутилмоқда

·65·Техно
Роскосмос Байконурдан воз кечмайди: Тўққизта Протон-М ракетаси учирилиши кутилмоқда

Россия давлат космик корпорацияси — Роскосмос Қозоғистон ҳудудида жойлашган Байконур космодромидан фойдаланишни тўхтатиш ниятида эмас. Аксинча, икки давлат ўртасидаги стратегик ҳамкорлик янги босқичга кўтарилиши ва ушбу майдончадан йирик лойиҳаларни амалга ошириш давом эттирилиши маълум қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Роскосмос бош директори ўринбосари Дмитрий Баканов "Вести" дастурига берган интервюсида таъкидлашича, ҳозирда Россия учта асосий космодромдан фойдаланмоқда. Булар — миллий Восточний, ҳарбий мақсадлардаги Плесецк ва ижарага олинган Байконурдир. ТАСС агентлиги хабарига кўра, корпорация ушбу учала объектдан ҳам тенг фойдаланишни режалаштирган ва уларнинг бирортасидан воз кечиш ниятида эмас.

Ҳамкорликнинг янги уфқлар ва Протон-М лойиҳаси

Россия ва Қозоғистон ўртасидаги космик соҳадаги алоқалар нафақат сақланиб қолмоқда, балки ривожланишда давом этмоқда. Томонлар ўртасида эришилган келишувга биноан, яқин вақт ичида Байконурдан тўққизта оғир тоифадаги Протон-М ракета-ташувчиларини учириш режалаштирилган. Бу ушбу космодромнинг халқаро логистика ва илмий тадқиқотлардаги аҳамияти ҳали ҳам юқори эканлигидан далолат беради.

Шунингдек, интервюда "Байтерек" қўшма лойиҳасига ҳам алоҳида тўхталиб ўтилди. Мазкур лойиҳа доирасида Байконурдан янги авлодга мансуб Soyuz-5 ракета-ташувчисини учириш кўзда тутилган. Бу лойиҳа икки давлатнинг технологик салоҳиятини бирлаштириш ва космик парвозлар таннархини оптималлаштиришга хизмат қилади.

Марказий Осиё минтақаси учун Байконур нафақат технологик объект, балки йирик иқтисодий ва сиёсий рамз ҳамдир. Қозоғистон ҳудудида жойлашган ушбу мажмуа Россия билан ўзаро манфаатли ижара шартномалари асосида ишлайди. Роскосмоснинг ушбу баёноти минтақадаги барқарорлик ва узоқ муддатли илмий ҳамкорликни сақлаб қолишга қаратилган муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.

Экспертларнинг фикрича, Протон-М ракеталарининг учирилиши тижорий сунъий йўлдошларни орбитага олиб чиқиш ва халқаро космик станцияларни таъминлашда муҳим рол ўйнайди. Байконурнинг инфратузилмаси бундай оғир ракеталарни қабул қилиш ва хавфсиз учириш учун энг мослашган майдон бўлиб қолмоқда.

РоскосмосБайконурКосмосРоссияҚозоғистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб