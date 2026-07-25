Роскосмос Байконурдан воз кечмайди: Тўққизта Протон-М ракетаси учирилиши кутилмоқда
Россия давлат космик корпорацияси — Роскосмос Қозоғистон ҳудудида жойлашган Байконур космодромидан фойдаланишни тўхтатиш ниятида эмас. Аксинча, икки давлат ўртасидаги стратегик ҳамкорлик янги босқичга кўтарилиши ва ушбу майдончадан йирик лойиҳаларни амалга ошириш давом эттирилиши маълум қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Роскосмос бош директори ўринбосари Дмитрий Баканов "Вести" дастурига берган интервюсида таъкидлашича, ҳозирда Россия учта асосий космодромдан фойдаланмоқда. Булар — миллий Восточний, ҳарбий мақсадлардаги Плесецк ва ижарага олинган Байконурдир. ТАСС агентлиги хабарига кўра, корпорация ушбу учала объектдан ҳам тенг фойдаланишни режалаштирган ва уларнинг бирортасидан воз кечиш ниятида эмас.
Ҳамкорликнинг янги уфқлар ва Протон-М лойиҳасиРоссия ва Қозоғистон ўртасидаги космик соҳадаги алоқалар нафақат сақланиб қолмоқда, балки ривожланишда давом этмоқда. Томонлар ўртасида эришилган келишувга биноан, яқин вақт ичида Байконурдан тўққизта оғир тоифадаги Протон-М ракета-ташувчиларини учириш режалаштирилган. Бу ушбу космодромнинг халқаро логистика ва илмий тадқиқотлардаги аҳамияти ҳали ҳам юқори эканлигидан далолат беради.
Шунингдек, интервюда "Байтерек" қўшма лойиҳасига ҳам алоҳида тўхталиб ўтилди. Мазкур лойиҳа доирасида Байконурдан янги авлодга мансуб Soyuz-5 ракета-ташувчисини учириш кўзда тутилган. Бу лойиҳа икки давлатнинг технологик салоҳиятини бирлаштириш ва космик парвозлар таннархини оптималлаштиришга хизмат қилади.
Марказий Осиё минтақаси учун Байконур нафақат технологик объект, балки йирик иқтисодий ва сиёсий рамз ҳамдир. Қозоғистон ҳудудида жойлашган ушбу мажмуа Россия билан ўзаро манфаатли ижара шартномалари асосида ишлайди. Роскосмоснинг ушбу баёноти минтақадаги барқарорлик ва узоқ муддатли илмий ҳамкорликни сақлаб қолишга қаратилган муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.
Экспертларнинг фикрича, Протон-М ракеталарининг учирилиши тижорий сунъий йўлдошларни орбитага олиб чиқиш ва халқаро космик станцияларни таъминлашда муҳим рол ўйнайди. Байконурнинг инфратузилмаси бундай оғир ракеталарни қабул қилиш ва хавфсиз учириш учун энг мослашган майдон бўлиб қолмоқда.
…