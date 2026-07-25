Google тарихда илк бор манфий пул оқимини қайд этди: Сабаб — сунъий интеллект харажатлари

·49·Техно
Google тарихда илк бор манфий пул оқимини қайд этди: Сабаб — сунъий интеллект харажатлари

Google корпорацияси 2026-йилнинг иккинчи чораги якунлари бўйича молиявий ҳисоботини эълон қилди. Компания ўз тарихида рекорд даражадаги даромадга эришган бўлса-да, биринчи марта эркин пул оқими манфий кўрсаткичга тушиб кетди. Бунга асосий сабаб сифатида сунъий интеллект (AI) инфратузилмасини ривожлантириш учун йўналтирилган мисли кўрилмаган инвестициялар кўрсатилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳисобот даврида Google умумий даромади 119,8 миллиард долларни ташкил этиб, таҳлилчилар кутганидан ҳам юқори натижа кўрсатди. Компаниянинг асосий даромад манбаи бўлиб қолаётган Google қидирув тизими 63,3 миллиард доллар фойда келтирди. Шунингдек, Google Cloud тармоғи AI сервисларига бўлган талаб ортиши ҳисобига ўз даромадини 23,8 фоизга ошириб, 24,8 миллиард долларга етказди. YouTube рекламалари эса компания ғазнасига 11,1 миллиард доллар қўшди.

AI пойгаси ва миллиардлаб долларлик инвестициялар

ixbt.com маълумотига кўра, Google фақатгина ўтган чоракнинг ўзида сунъий интеллект қувватларини кенгайтириш учун 44,9 миллиард доллар маблағ сарфлаган. Бу кўрсаткич компаниянинг операцион пул оқимидан (39,1 миллиард доллар) ошиб кетди. Натижада, эркин пул оқими минус 5,8 миллиард долларни ташкил этди. Бу ҳолат Google фонд биржасига чиққанидан бери илк бор кузатилмоқда.

Компания раҳбарияти AI инфратузилмасига тикилаётган тикишларни янада оширишни режалаштирмоқда. Агар 2025-йилда бу мақсадлар учун 91 миллиард доллар сарфланган бўлса, 2026-йил якунига кўра умумий харажатлар 205 миллиард долларга етиши кутилмоқда. Таққослаш учун, ҳозирги харажатлар даражаси 2022-йилдаги, яни сунъий интеллект буму бошланишидан олдинги даврдагидан 6 баравар кўпдир.

Инвесторларнинг хавотири ва бозор реакцияси

Гарчи Google ҳали ҳам ўта фойдали компания бўлиб қолаётган ва унинг захирасида 100 миллиард доллардан ортиқ маблағ мавжуд бўлса-да, инвесторлар харажатларнинг бундай кескин ўсишини хавотир билан кутиб олди. Ҳисобот эълон қилингач, компания акциялари қиймати тахминан 4,5 фоизга арзонлашди. Бозор иштирокчилари ушбу улкан инвестициялар қачон ва қандай кўринишда реал фойда келтира бошлашини таҳлил қилмоқдалар.

Бугунги кунда Google нафақат Microsoft ва OpenAI, балки бошқа технологик гигантлар билан ҳам шиддатли рақобат олиб бормоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам таниш бўлган Google Cloud ва бошқа корпоратив ечимлар ушбу пойганинг асосий майдонига айланган. Экспертларнинг фикрича, инфратузилмага тикилган ушбу маблағлар келажакда компаниянинг технологик устунлигини таъминлаши мумкин, бироқ қисқа муддатли истиқболда молиявий ҳисоботлардаги мувозанатни бузишда давом этади.

GoogleСунъий ИнтеллектБизнесТехнологияИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб