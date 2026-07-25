Google тарихда илк бор манфий пул оқимини қайд этди: Сабаб — сунъий интеллект харажатлари
Google корпорацияси 2026-йилнинг иккинчи чораги якунлари бўйича молиявий ҳисоботини эълон қилди. Компания ўз тарихида рекорд даражадаги даромадга эришган бўлса-да, биринчи марта эркин пул оқими манфий кўрсаткичга тушиб кетди. Бунга асосий сабаб сифатида сунъий интеллект (AI) инфратузилмасини ривожлантириш учун йўналтирилган мисли кўрилмаган инвестициялар кўрсатилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳисобот даврида Google умумий даромади 119,8 миллиард долларни ташкил этиб, таҳлилчилар кутганидан ҳам юқори натижа кўрсатди. Компаниянинг асосий даромад манбаи бўлиб қолаётган Google қидирув тизими 63,3 миллиард доллар фойда келтирди. Шунингдек, Google Cloud тармоғи AI сервисларига бўлган талаб ортиши ҳисобига ўз даромадини 23,8 фоизга ошириб, 24,8 миллиард долларга етказди. YouTube рекламалари эса компания ғазнасига 11,1 миллиард доллар қўшди.
AI пойгаси ва миллиардлаб долларлик инвестицияларixbt.com маълумотига кўра, Google фақатгина ўтган чоракнинг ўзида сунъий интеллект қувватларини кенгайтириш учун 44,9 миллиард доллар маблағ сарфлаган. Бу кўрсаткич компаниянинг операцион пул оқимидан (39,1 миллиард доллар) ошиб кетди. Натижада, эркин пул оқими минус 5,8 миллиард долларни ташкил этди. Бу ҳолат Google фонд биржасига чиққанидан бери илк бор кузатилмоқда.
Компания раҳбарияти AI инфратузилмасига тикилаётган тикишларни янада оширишни режалаштирмоқда. Агар 2025-йилда бу мақсадлар учун 91 миллиард доллар сарфланган бўлса, 2026-йил якунига кўра умумий харажатлар 205 миллиард долларга етиши кутилмоқда. Таққослаш учун, ҳозирги харажатлар даражаси 2022-йилдаги, яни сунъий интеллект буму бошланишидан олдинги даврдагидан 6 баравар кўпдир.
Инвесторларнинг хавотири ва бозор реакциясиГарчи Google ҳали ҳам ўта фойдали компания бўлиб қолаётган ва унинг захирасида 100 миллиард доллардан ортиқ маблағ мавжуд бўлса-да, инвесторлар харажатларнинг бундай кескин ўсишини хавотир билан кутиб олди. Ҳисобот эълон қилингач, компания акциялари қиймати тахминан 4,5 фоизга арзонлашди. Бозор иштирокчилари ушбу улкан инвестициялар қачон ва қандай кўринишда реал фойда келтира бошлашини таҳлил қилмоқдалар.
Бугунги кунда Google нафақат Microsoft ва OpenAI, балки бошқа технологик гигантлар билан ҳам шиддатли рақобат олиб бормоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам таниш бўлган Google Cloud ва бошқа корпоратив ечимлар ушбу пойганинг асосий майдонига айланган. Экспертларнинг фикрича, инфратузилмага тикилган ушбу маблағлар келажакда компаниянинг технологик устунлигини таъминлаши мумкин, бироқ қисқа муддатли истиқболда молиявий ҳисоботлардаги мувозанатни бузишда давом этади.
…