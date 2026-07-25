Гигабйте компанияси GeForce RTX 4090 кафолатидан воз кечди: Сабаблар ноаниқ қолмоқда

·59·Техно
Гигабйте компанияси GeForce RTX 4090 кафолатидан воз кечди: Сабаблар ноаниқ қолмоқда

Компьютер технологиялари оламида навбатдаги шов-шувли ҳолат юзага келди. Гигабйте компанияси ўзининг энг қимматбаҳо маҳсулотларидан бири бўлган GeForce RTX 4090 видеокартасини кафолатли таъмирлашдан бош тортди. Ушбу ҳолат фойдаланувчилар орасида ишлаб чиқарувчининг сервис хизмати сифатига нисбатан жиддий шубҳаларни уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Reddit ижтимоий тармоғининг Realcraser1 никли фойдаланувчиси маълум қилишича, унинг 2027-йилгача амал қиладиган расмий кафолати бўлишига қарамай, компания қурилмани таъмирлашни рад этган. Фойдаланувчининг сўзларига кўра, видеокарта компьютерни бошқа жойга кўчириш жараёнига қадар бенуқсон ишлаган, бироқ шундан сўнг тизимни ёқиб бўлмаган.

Қурилма Гигабйте сервис марказига диагностика учун юборилганда, мутахассислар уни "фойдаланувчи томонидан шикастланган, таъмирлашнинг имкони йўқ" деган хулоса билан қайтаришган. ixbt.com маълумотига кўра, ишлаб чиқарувчи босма плата (ПКБ) шикастланганини даъво қилган, аммо бу борада ҳеч қандай аниқ далил ёки фотосурат тақдим этмаган.

Кўринмас нуқсонлар ва шубҳали ёндашув

Видеокарта эгаси қурилмани қайта қабул қилиб олгач, унда фақат тахминий нуқсон жойини кўрсатувчи иккита стикер-кўрсаткични топган. Энг қизиғи шундаки, на фойдаланувчи ва на бошқа мустақил кузатувчилар платада ҳеч қандай ёриқ ёки ташқи шикастланишни визуал тарзда аниқлай олишмаган.

Мутахассислар фикрича, агар шикастланиш кўп қатламли босма платанинг ички қисмларида бўлса, уни оддий кўз билан кўриб бўлмаслиги мумкин. Бироқ, Гигабйте каби йирик бренд бундай ҳолатда мижозга рентгенограмма ёки микроскоп остидаги тасвирлар каби техник асосларни тақдим этиши лозим эди.

Ҳозирда видеокарта эгаси таслим бўлмоқчи эмас. У қурилмани мустақил экспертиза учун Нортвест Репаир устахонасига ёки бундай можароларни ёритиш билан машҳур бўлган Гамерс Нехус YouTube каналига юборишни режалаштирмоқда. Бу каби ҳолатлар бренднинг обрўсига путур етказиши ва юқори сегментдаги харидорларни эҳтиёткор бўлишга чорлаши тайин.

Ўзбекистон бозорида ҳам NVIDIA RTX 4090 каби флагман видеокарталар жуда юқори нархларда сотилишини ҳисобга олсак, маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам расмий кафолат масаласи ўта муҳим ҳисобланади. Ишлаб чиқарувчиларнинг бундай ноаниқ сабаблар билан кафолатдан воз кечиши, қимматбаҳо техника харид қилувчилар орасида хавотир уйғотиши табиий.

Ҳозирча Гигабйте ушбу аниқ ҳолат бўйича оммавий баёнот бермади. Агар мустақил экспертиза фойдаланувчи ҳақ эканлигини исботласа, компания нафақат видеокартани алмаштириши, балки йирик репутация инқирозига ҳам дуч келиши мумкин.

ГигабйтеGeForce RTX 4090NVIDIAТехнологияКафолат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб