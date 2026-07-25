Гигабйте компанияси GeForce RTX 4090 кафолатидан воз кечди: Сабаблар ноаниқ қолмоқда
Компьютер технологиялари оламида навбатдаги шов-шувли ҳолат юзага келди. Гигабйте компанияси ўзининг энг қимматбаҳо маҳсулотларидан бири бўлган GeForce RTX 4090 видеокартасини кафолатли таъмирлашдан бош тортди. Ушбу ҳолат фойдаланувчилар орасида ишлаб чиқарувчининг сервис хизмати сифатига нисбатан жиддий шубҳаларни уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Reddit ижтимоий тармоғининг Realcraser1 никли фойдаланувчиси маълум қилишича, унинг 2027-йилгача амал қиладиган расмий кафолати бўлишига қарамай, компания қурилмани таъмирлашни рад этган. Фойдаланувчининг сўзларига кўра, видеокарта компьютерни бошқа жойга кўчириш жараёнига қадар бенуқсон ишлаган, бироқ шундан сўнг тизимни ёқиб бўлмаган.
Қурилма Гигабйте сервис марказига диагностика учун юборилганда, мутахассислар уни "фойдаланувчи томонидан шикастланган, таъмирлашнинг имкони йўқ" деган хулоса билан қайтаришган. ixbt.com маълумотига кўра, ишлаб чиқарувчи босма плата (ПКБ) шикастланганини даъво қилган, аммо бу борада ҳеч қандай аниқ далил ёки фотосурат тақдим этмаган.
Кўринмас нуқсонлар ва шубҳали ёндашувВидеокарта эгаси қурилмани қайта қабул қилиб олгач, унда фақат тахминий нуқсон жойини кўрсатувчи иккита стикер-кўрсаткични топган. Энг қизиғи шундаки, на фойдаланувчи ва на бошқа мустақил кузатувчилар платада ҳеч қандай ёриқ ёки ташқи шикастланишни визуал тарзда аниқлай олишмаган.
Мутахассислар фикрича, агар шикастланиш кўп қатламли босма платанинг ички қисмларида бўлса, уни оддий кўз билан кўриб бўлмаслиги мумкин. Бироқ, Гигабйте каби йирик бренд бундай ҳолатда мижозга рентгенограмма ёки микроскоп остидаги тасвирлар каби техник асосларни тақдим этиши лозим эди.
Ҳозирда видеокарта эгаси таслим бўлмоқчи эмас. У қурилмани мустақил экспертиза учун Нортвест Репаир устахонасига ёки бундай можароларни ёритиш билан машҳур бўлган Гамерс Нехус YouTube каналига юборишни режалаштирмоқда. Бу каби ҳолатлар бренднинг обрўсига путур етказиши ва юқори сегментдаги харидорларни эҳтиёткор бўлишга чорлаши тайин.
Ўзбекистон бозорида ҳам NVIDIA RTX 4090 каби флагман видеокарталар жуда юқори нархларда сотилишини ҳисобга олсак, маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам расмий кафолат масаласи ўта муҳим ҳисобланади. Ишлаб чиқарувчиларнинг бундай ноаниқ сабаблар билан кафолатдан воз кечиши, қимматбаҳо техника харид қилувчилар орасида хавотир уйғотиши табиий.
Ҳозирча Гигабйте ушбу аниқ ҳолат бўйича оммавий баёнот бермади. Агар мустақил экспертиза фойдаланувчи ҳақ эканлигини исботласа, компания нафақат видеокартани алмаштириши, балки йирик репутация инқирозига ҳам дуч келиши мумкин.
…