Атлетико Мадрид PSJ юлдузи Канг-ин Лее трансферини эълон қилди: Янги 7-рақам эгаси
Испаниянинг Атлетико Мадрид клуби трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли юришни амалга оширди. Мадридликлар Пари Сен-Жермен (PSJ) ярим ҳимоячиси, Жанубий Корея терма жамоаси етакчиси Канг-ин Лее билан шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Ушбу трансфер нафақат таркибни кучайтириш, балки клубнинг Осиё бозоридаги нуфузини ошириш йўлидаги стратегик қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, Атлетико Мадрид ушбу трансфер учун Париж клубига 35 миллион евро тўлаган. 25 ёшли футболчи пойтахт жамоаси билан узоқ муддатли, яни 2031-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган беш йиллик шартномага имзо чекди. Бу трансфер орқали Канг-ин Лее ўз фаолиятининг энг гуллаган даврида яна Испания чемпионатига қайтмоқда.
Афсонавий рақам ва янги масъулиятКлуб раҳбарияти кореялик футболчига бўлган юксак ишончни рамзий маънода ҳам ифода этди. Канг-ин Лее Атлетико Мадрид сафида клуб тарихидаги энг нуфузли ҳисобланган 7-рақам остида тўп сурадиган бўлди. Аввалроқ бу рақам жамоанинг етакчи ҳужумчилари ва афсонавий ўйинчилари томонидан кийиб келинган эди.
Атлетико Мадрид расмий баёнотида футболчининг техник имкониятларига юқори баҳо берди: "Канг-ин Лее — чап оёқда маҳорат билан ўйнайдиган, ҳужумкор ярим ҳимоя ва қанотларда бирдек самарали ҳаракат қила оладиган истеъдод. Унинг майдонни кўриш қобилияти, тўп назорати ва аниқ зарбалари жамоамиз ўйинини янги босқичга олиб чиқади".
Ла Лигага қайтиш: Қадрдон чемпионатКанг-ин Лее учун Испания бегона эмас. Инчеон шаҳрида туғилган футболчи атиги 10 ёшида Валенсия академиясига келиб қўшилган эди. У Испанияда профессионал футболчи сифатида шаклланди, Валенсия билан Қирол кубогини қўлга киритди ва кейинчалик Реал Малорка сафида ўзини кўрсатиб, бутун дунё скаутлари эътиборига тушди.
PSJ таркибида ўтказган муваффақиятли мавсумларидан сўнг, футболчи Шимолий Америкада бўлиб ўтган 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Жанубий Корея шарафини муносиб ҳимоя қилди. Айнан мундиалдаги ишончли ўйин Атлетико Мадрид бош мураббийи Диего Симеоне учун трансферни якунлашда сўнгги туртки бўлгани айтилмоқда.
Ушбу трансфернинг амалга ошиши қуйидаги жиҳатлар билан аҳамиятлидир:
- Атлетико Мадрид ҳужумкор ярим ҳимоя чизиғини техник жиҳатдан бойитди;
- Клуб Осиё минтақасидаги миллионлаб мухлислар эътиборини ўзига қаратди;
- Ла Лига ўзининг энг иқтидорли собиқ вакилларидан бирини қайтариб олди.
Эндиликда Канг-ин Лее янги жамоаси билан машғулотларга киришади ва яқинлашиб келаётган янги мавсумда Мадрид клубининг асосий қуролларидан бирига айланиши кутилмоқда. Мухлислар янги 7-рақам эгасининг дебютини интизорлик билан кутишмоқда.
…