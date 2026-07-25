Атлетико Мадрид PSJ юлдузи Канг-ин Лее трансферини эълон қилди: Янги 7-рақам эгаси

·68·Спорт
Атлетико Мадрид PSJ юлдузи Канг-ин Лее трансферини эълон қилди: Янги 7-рақам эгаси

Испаниянинг Атлетико Мадрид клуби трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли юришни амалга оширди. Мадридликлар Пари Сен-Жермен (PSJ) ярим ҳимоячиси, Жанубий Корея терма жамоаси етакчиси Канг-ин Лее билан шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Ушбу трансфер нафақат таркибни кучайтириш, балки клубнинг Осиё бозоридаги нуфузини ошириш йўлидаги стратегик қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, Атлетико Мадрид ушбу трансфер учун Париж клубига 35 миллион евро тўлаган. 25 ёшли футболчи пойтахт жамоаси билан узоқ муддатли, яни 2031-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган беш йиллик шартномага имзо чекди. Бу трансфер орқали Канг-ин Лее ўз фаолиятининг энг гуллаган даврида яна Испания чемпионатига қайтмоқда.

Афсонавий рақам ва янги масъулият

Клуб раҳбарияти кореялик футболчига бўлган юксак ишончни рамзий маънода ҳам ифода этди. Канг-ин Лее Атлетико Мадрид сафида клуб тарихидаги энг нуфузли ҳисобланган 7-рақам остида тўп сурадиган бўлди. Аввалроқ бу рақам жамоанинг етакчи ҳужумчилари ва афсонавий ўйинчилари томонидан кийиб келинган эди.

Атлетико Мадрид расмий баёнотида футболчининг техник имкониятларига юқори баҳо берди: "Канг-ин Лее — чап оёқда маҳорат билан ўйнайдиган, ҳужумкор ярим ҳимоя ва қанотларда бирдек самарали ҳаракат қила оладиган истеъдод. Унинг майдонни кўриш қобилияти, тўп назорати ва аниқ зарбалари жамоамиз ўйинини янги босқичга олиб чиқади".

Ла Лигага қайтиш: Қадрдон чемпионат

Канг-ин Лее учун Испания бегона эмас. Инчеон шаҳрида туғилган футболчи атиги 10 ёшида Валенсия академиясига келиб қўшилган эди. У Испанияда профессионал футболчи сифатида шаклланди, Валенсия билан Қирол кубогини қўлга киритди ва кейинчалик Реал Малорка сафида ўзини кўрсатиб, бутун дунё скаутлари эътиборига тушди.

PSJ таркибида ўтказган муваффақиятли мавсумларидан сўнг, футболчи Шимолий Америкада бўлиб ўтган 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Жанубий Корея шарафини муносиб ҳимоя қилди. Айнан мундиалдаги ишончли ўйин Атлетико Мадрид бош мураббийи Диего Симеоне учун трансферни якунлашда сўнгги туртки бўлгани айтилмоқда.

Ушбу трансфернинг амалга ошиши қуйидаги жиҳатлар билан аҳамиятлидир:

  • Атлетико Мадрид ҳужумкор ярим ҳимоя чизиғини техник жиҳатдан бойитди;
  • Клуб Осиё минтақасидаги миллионлаб мухлислар эътиборини ўзига қаратди;
  • Ла Лига ўзининг энг иқтидорли собиқ вакилларидан бирини қайтариб олди.

Эндиликда Канг-ин Лее янги жамоаси билан машғулотларга киришади ва яқинлашиб келаётган янги мавсумда Мадрид клубининг асосий қуролларидан бирига айланиши кутилмоқда. Мухлислар янги 7-рақам эгасининг дебютини интизорлик билан кутишмоқда.

Атлетико МадридPSJКанг-ин ЛееТрансферЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди