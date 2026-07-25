«Реал»нинг яширин юриши: 120 млн евролик трансфер яқинми?

·65·Спорт
«Реал»нинг яширин юриши: 120 млн евролик трансфер яқинми?

«Реал» Мадрид ёзги трансфер бозорида Европани ларзага солиши мумкин бўлган навбатдаги юришини бошлади. Мадридликлар 19 ёшли Ян Диомандени қўлга киритиш учун Германияда махфий музокара ўтказгани айтилмоқда, аммо битим йўлидаги энг катта тўсиқ ҳали бартараф этилгани йўқ.

AS нашри футболчи «Реал»га ўтишга розилик билдирганини ёзмоқда. Бошқа манбалар эса унинг ПСЖ вариантига мойиллиги сақланиб қолаётганини таъкидлаяпти — трансфердаги асосий интрига ҳам айнан шу ерда.

«Реал» вакиллари Германияга нима учун борди?

AS маълумотига кўра, «Реал» вакиллари шу ҳафта Германияга сафар қилиб, «Лейпциг» раҳбарияти билан Диоманде трансферини юзма-юз муҳокама қилган. Мадрид клуби бундай ҳаракатдан аввал футболчининг розилигини олгани ва энди асосий музокарани клублар даражасида олиб бораётгани хабар қилинди.

Мадридликлар футболчининг розилигини олган, аммо «Лейпциг» билан молиявий келишув ҳали тўлиқ якунлангани йўқ.

Аввалроқ «Реал»нинг 100 миллион евролик дастлабки таклифи рад этилгани ҳақида хабарлар чиққан эди. Немис клуби футболчисини тахминан 120–130 миллион евро оралиғида баҳоламоқда, AS эса томонлар якунда 115–120 миллион евро атрофида келишиши мумкинлигини ёзди.

Масала

Ҳозирги ҳолат

«Реал»нинг дастлабки таклифи

100 миллион евро атрофида

«Лейпциг» талаби

120–130 миллион евро

Кутилаётган келишув

115–120 миллион евро

Футболчининг позицияси

Манбаларда турлича талқин қилинмоқда

Расмий битим

Ҳали эълон қилинмаган

Олисе ҳақидаги хабарлар чалғитиш учун тарқатилганми?

Хабарнинг энг қизиқ қисми «Бавария» вингери Майкл Олисе билан боғлиқ. AS талқинига кўра, «Реал» атрофида Олисега бўлган қизиқиш ҳақида кўплаб миш-мишлар тарқалган бир пайтда, клуб аслида Диоманде бўйича яширин иш олиб борган.

Мадрид раҳбарияти Олисе билан музокара ўтказганини бир неча бор инкор қилган. Шунга қарамай, француз футболчисининг номи ахборот майдонида доимий равишда тилга олиниб, Диоманде бўйича амалий ҳаракатлар деярли сезилмай қолган.

Бу усул Марк Кукурелья трансферига ўхшатилмоқда. Ўшанда ҳам бошқа клубларнинг қизиқиши муҳокама қилинаётган бир пайтда «Реал» тўғридан-тўғри «Челси» билан келишувга эришган ва испаниялик ҳимоячи билан 2032 йилгача шартнома имзолаган эди.

19 ёшли футболчи нега бунчалик қиммат?

Диоманде классик марказий форварддан кўра, ҳар икки қанотда ҳаракат қила оладиган тезкор ҳужумчи ҳисобланади. У юқори тезлиги, рақибни яккама-якка вазиятда алдаб ўтиши ва ҳужумнинг турли нуқталарида ўйнай олиши билан ажралиб турди.

Кот-д’Ивуарлик футболчи 2025 йил ёзида «Леганес»дан «Лейпциг»га келган ва Германиядаги илк мавсумида кутилганидан ҳам тез порлаган.

Унинг 2025/26 йилги кўрсаткичлари:

  • барча мусобақаларда 36 та учрашув;

  • 13 та гол;

  • 10 та голли узатма;

  • Бундеслиганинг мавсумдаги энг яхши ёш футболчиси соврини;

  • «Лейпциг» билан Чемпионлар лигаси йўлланмаси.

Transfermarkt Диоманденинг бозор қийматини 90 миллион еврога баҳолаган. Аммо унинг ёши, узоқ муддатли шартномаси ва Европанинг бир нечта бой клублари қизиқиши трансфер нархини янада оширмоқда.

«Лейпциг»нинг позицияси музокарани қийинлаштирмоқда

«Лейпциг» раҳбарияти аввалроқ Диомандени жорий ёзда сотиш нияти йўқлигини очиқ билдирган. Спорт директори Марсельььььььььььь Шефер футболчи кейинги мавсумда ҳам Германия клубида ўйнашини таъкидлаган эди.

Немис клубининг қўлида бир нечта кучли устунлик мавжуд:

  • Диоманденинг шартномаси 2030 йилгача амал қилади;

  • клуб футболчини сотишга мажбур эмас;

  • ПСЖ ва Англия клубларининг қизиқиши рақобатни оширмоқда;

  • 19 ёшли футболчининг қиймати яна ўсиши мумкин.

Шу сабабли «Реал» оддий таклиф билан «Лейпциг»ни кўндира олмайди. Мадридликлар ё талаб қилинган суммага яқинлашиши, ёки бонуслар ва тўловлар тизими орқали немис клубини рози қилиши керак.

Футболчининг танлови бўйича манбалар нега фарқ қилмоқда?

AS Диоманде «Реал»га розилик бергани ва ПСЖ билан мавжуд бўлган дастлабки келишувни тўхтатганини хабар қилмоқда. Sky Sports эса футболчи ҳамон Париж клубига ўтишни афзал кўраётганини ёзди.

Бу зиддият трансфернинг ҳали якуний босқичга етмаганини кўрсатади. Ҳозирча қуйидаги учта сценарий очиқ қолмоқда:

  1. «Реал» нархни оширади ва «Лейпциг» билан келишади.

  2. ПСЖ катта таклиф билан музокараларга қайтади.

  3. Немис клуби барча таклифларни рад этиб, Диомандени олиб қолади.

«Реал»нинг ҳал қилувчи қадами қандай бўлади?

Мадридликлар футболчининг дастлабки розилигини олган бўлиши мумкин, аммо бу трансферни якунлаш учун етарли эмас. Асосий қарор «Лейпциг» талаб қилаётган маблағ ва «Реал»нинг 115–120 миллион евролик чегарага чиқишга тайёрлигига боғлиқ.

Диоманденинг тезлиги, ёши ва икки қанотда ўйнай олиши уни «Реал»нинг узоқ муддатли лойиҳаси учун жозибадор номзодга айлантирмоқда. Бироқ расмий баёнот берилмагунича, бу келишувни амалга ошган трансфер эмас, жиддий музокаралар босқичидаги катта операция сифатида баҳолаш тўғри бўлади.

Сизнингча, Ян Диоманде учун 120 миллион евро тўлаш тўғри қарорми? Фикрингизни изоҳларда ёзинг ва трансфер хабарини Telegram’да «Реал» мухлислари билан улашинг.

Реал МадридРБ ЛейпцигЯн ДиомандеПСЖМайкл Олисе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди