«Реал»нинг яширин юриши: 120 млн евролик трансфер яқинми?
«Реал» Мадрид ёзги трансфер бозорида Европани ларзага солиши мумкин бўлган навбатдаги юришини бошлади. Мадридликлар 19 ёшли Ян Диомандени қўлга киритиш учун Германияда махфий музокара ўтказгани айтилмоқда, аммо битим йўлидаги энг катта тўсиқ ҳали бартараф этилгани йўқ.
AS нашри футболчи «Реал»га ўтишга розилик билдирганини ёзмоқда. Бошқа манбалар эса унинг ПСЖ вариантига мойиллиги сақланиб қолаётганини таъкидлаяпти — трансфердаги асосий интрига ҳам айнан шу ерда.
«Реал» вакиллари Германияга нима учун борди?
AS маълумотига кўра, «Реал» вакиллари шу ҳафта Германияга сафар қилиб, «Лейпциг» раҳбарияти билан Диоманде трансферини юзма-юз муҳокама қилган. Мадрид клуби бундай ҳаракатдан аввал футболчининг розилигини олгани ва энди асосий музокарани клублар даражасида олиб бораётгани хабар қилинди.
Мадридликлар футболчининг розилигини олган, аммо «Лейпциг» билан молиявий келишув ҳали тўлиқ якунлангани йўқ.
Аввалроқ «Реал»нинг 100 миллион евролик дастлабки таклифи рад этилгани ҳақида хабарлар чиққан эди. Немис клуби футболчисини тахминан 120–130 миллион евро оралиғида баҳоламоқда, AS эса томонлар якунда 115–120 миллион евро атрофида келишиши мумкинлигини ёзди.
Масала
Ҳозирги ҳолат
«Реал»нинг дастлабки таклифи
100 миллион евро атрофида
«Лейпциг» талаби
120–130 миллион евро
Кутилаётган келишув
115–120 миллион евро
Футболчининг позицияси
Манбаларда турлича талқин қилинмоқда
Расмий битим
Ҳали эълон қилинмаган
Олисе ҳақидаги хабарлар чалғитиш учун тарқатилганми?
Хабарнинг энг қизиқ қисми «Бавария» вингери Майкл Олисе билан боғлиқ. AS талқинига кўра, «Реал» атрофида Олисега бўлган қизиқиш ҳақида кўплаб миш-мишлар тарқалган бир пайтда, клуб аслида Диоманде бўйича яширин иш олиб борган.
Мадрид раҳбарияти Олисе билан музокара ўтказганини бир неча бор инкор қилган. Шунга қарамай, француз футболчисининг номи ахборот майдонида доимий равишда тилга олиниб, Диоманде бўйича амалий ҳаракатлар деярли сезилмай қолган.
Бу усул Марк Кукурелья трансферига ўхшатилмоқда. Ўшанда ҳам бошқа клубларнинг қизиқиши муҳокама қилинаётган бир пайтда «Реал» тўғридан-тўғри «Челси» билан келишувга эришган ва испаниялик ҳимоячи билан 2032 йилгача шартнома имзолаган эди.
19 ёшли футболчи нега бунчалик қиммат?
Диоманде классик марказий форварддан кўра, ҳар икки қанотда ҳаракат қила оладиган тезкор ҳужумчи ҳисобланади. У юқори тезлиги, рақибни яккама-якка вазиятда алдаб ўтиши ва ҳужумнинг турли нуқталарида ўйнай олиши билан ажралиб турди.
Кот-д’Ивуарлик футболчи 2025 йил ёзида «Леганес»дан «Лейпциг»га келган ва Германиядаги илк мавсумида кутилганидан ҳам тез порлаган.
Унинг 2025/26 йилги кўрсаткичлари:
барча мусобақаларда 36 та учрашув;
13 та гол;
10 та голли узатма;
Бундеслиганинг мавсумдаги энг яхши ёш футболчиси соврини;
«Лейпциг» билан Чемпионлар лигаси йўлланмаси.
Transfermarkt Диоманденинг бозор қийматини 90 миллион еврога баҳолаган. Аммо унинг ёши, узоқ муддатли шартномаси ва Европанинг бир нечта бой клублари қизиқиши трансфер нархини янада оширмоқда.
«Лейпциг»нинг позицияси музокарани қийинлаштирмоқда
«Лейпциг» раҳбарияти аввалроқ Диомандени жорий ёзда сотиш нияти йўқлигини очиқ билдирган. Спорт директори Марсельььььььььььь Шефер футболчи кейинги мавсумда ҳам Германия клубида ўйнашини таъкидлаган эди.
Немис клубининг қўлида бир нечта кучли устунлик мавжуд:
Диоманденинг шартномаси 2030 йилгача амал қилади;
клуб футболчини сотишга мажбур эмас;
ПСЖ ва Англия клубларининг қизиқиши рақобатни оширмоқда;
19 ёшли футболчининг қиймати яна ўсиши мумкин.
Шу сабабли «Реал» оддий таклиф билан «Лейпциг»ни кўндира олмайди. Мадридликлар ё талаб қилинган суммага яқинлашиши, ёки бонуслар ва тўловлар тизими орқали немис клубини рози қилиши керак.
Футболчининг танлови бўйича манбалар нега фарқ қилмоқда?
AS Диоманде «Реал»га розилик бергани ва ПСЖ билан мавжуд бўлган дастлабки келишувни тўхтатганини хабар қилмоқда. Sky Sports эса футболчи ҳамон Париж клубига ўтишни афзал кўраётганини ёзди.
Бу зиддият трансфернинг ҳали якуний босқичга етмаганини кўрсатади. Ҳозирча қуйидаги учта сценарий очиқ қолмоқда:
«Реал» нархни оширади ва «Лейпциг» билан келишади.
ПСЖ катта таклиф билан музокараларга қайтади.
Немис клуби барча таклифларни рад этиб, Диомандени олиб қолади.
«Реал»нинг ҳал қилувчи қадами қандай бўлади?
Мадридликлар футболчининг дастлабки розилигини олган бўлиши мумкин, аммо бу трансферни якунлаш учун етарли эмас. Асосий қарор «Лейпциг» талаб қилаётган маблағ ва «Реал»нинг 115–120 миллион евролик чегарага чиқишга тайёрлигига боғлиқ.
Диоманденинг тезлиги, ёши ва икки қанотда ўйнай олиши уни «Реал»нинг узоқ муддатли лойиҳаси учун жозибадор номзодга айлантирмоқда. Бироқ расмий баёнот берилмагунича, бу келишувни амалга ошган трансфер эмас, жиддий музокаралар босқичидаги катта операция сифатида баҳолаш тўғри бўлади.
Сизнингча, Ян Диоманде учун 120 миллион евро тўлаш тўғри қарорми? Фикрингизни изоҳларда ёзинг ва трансфер хабарини Telegram’да «Реал» мухлислари билан улашинг.
…