Бойсундаги авария учун ҳал қилувчи режа ишга тушмоқда

·96·Жамият
Бойсундаги авария учун ҳал қилувчи режа ишга тушмоқда

Бойсундаги «Мустақилликнинг 25 йиллиги» конида давом этаётган мураккаб техноген вазиятни бартараф этиш ишлари янги босқичга кирмоқда. «Ўзбекнефтгаз» Хитойнинг йирик бурғулаш компанияси билан махсус қутқарув қудуқларини ишга туширишга тайёрланяпти, аммо асосий операцияни бошлашдан олдин бир қатор хавфли ва техник жиҳатдан мураккаб вазифалар ҳал қилиниши керак.

Компания раҳбари Абдуғани Сангинов хитойлик мутахассислар билан учрашиб, тайёргарлик ишларини қисқа муддатда якунлаш вазифасини қўйди. Режа амалга ошса, узоқ вақтдан бери давом этаётган аварияни тўлиқ жиловлаш имкони пайдо бўлади.

Хитой компанияси билан амалий босқич муҳокама қилинди

«Ўзбекнефтгаз» АЖ бошқаруви раиси Абдуғани Сангинов Хитой Миллий нефт корпорацияси — CNPC таркибидаги CCDC бурғулаш компанияси вакиллари билан музокара ўтказди.

Учрашувда Бойсун туманидаги М-25 конида авария оқибатларини бартараф этиш учун зарур тайёргарликларни тезлаштириш масаласи асосий мавзу бўлди.

«Амалий ишларни тезкор бошлаш учун барча тайёргарлик жараёнларини қисқа муддатларда якунлаш муҳим».

Хитойнинг CCDC компанияси билан ҳамкорлик бўйича келишув аввалроқ тузилган. «Ўзбекнефтгаз» раҳбариятига кўра, турли давлатлар компанияларининг техник таклифлари ўрганилиб, якунда CNPC тақдим этган ечим энг мақбул вариант сифатида танланган.

Объектга қандай техника олиб келинади?

М-25 конидаги юқори босим ва мураккаб геологик шароит оддий бурғулаш ускуналаридан фойдаланишга имкон бермайди. Шу сабабли операция учун алоҳида техника, муҳандислик ечимлари ва махсус тайёрланган мутахассислар талаб этилади.

Учрашувда қуйидаги масалалар муҳокама қилинди:

  • махсус қутқарув-бурғулаш дастгоҳларини конга етказиш;

  • юқори босим шароитида ишлайдиган технологик ускуналарни тайёрлаш;

  • хорижлик муҳандислар ва малакали мутахассисларни жалб қилиш;

  • бурғулаш йўналиши ва лойиҳа ечимларини якунлаш;

  • хавфсизлик чораларини кучайтириш;

  • қутқарув қудуқларини белгиланган муддатда ишга тушириш.

Асосий вазифа

Ҳозирги босқич

CCDC билан ҳамкорлик

Келишувга эришилган

Махсус техника

Объектга олиб келиш режалаштирилган

Муҳандислик ечимлари

Якунлаш босқичида

Мутахассислар

Хориждан жалб этилади

Қутқарув қудуқлари

Бурғулашга тайёргарлик кетмоқда

Икки компания мутахассислари операциянинг ҳар бир босқичини биргаликда мувофиқлаштириши, техник қарорларни эса кечиктирмасдан қабул қилиши режалаштирилган.

Бойсундаги авария учун ҳал қилувчи режа ишга тушмоқда

Нега махсус қудуқлар бурғиланади?

Бундай аварияларда хавфли қудуққа тўғридан-тўғри яқинлашиш ҳар доим ҳам мумкин эмас. Шу сабабли асосий қудуққа маълум масофадан ёнлама йўналишда махсус қутқарув қудуқлари бурғиланади.

Улар орқали:

  • ер остидаги босимни пасайтириш;

  • назоратсиз газ оқимини бошқариш;

  • қудуққа махсус оғирлаштирилган эритма юбориш;

  • фаввораланиш манбасини хавфсиз ёпиш мумкин бўлади.

Абдуғани Сангиновнинг аввалги баёнотига кўра, М-25 конида тўртта қўшимча қудуқ бурғилаш режалаштирилган. Техникаларни йил охиригача етказиш ва аварияни 2027 йилнинг биринчи ярмида тўлиқ бартараф этиш мақсад қилинган.

М-25 конида вазият қачон бошланган?

«Мустақилликнинг 25 йиллиги» конидаги техноген муаммолар 2024 йил сентябридаги ҳодисалардан кейин жиддий тус олган. 604-сонли қудуқдан юқори босимли водород сульфид гази сизиб чиқиши оқибатида 4 киши ҳалок бўлган ва 11 киши жароҳатланган эди.

2025 йил 27 мартда 202-сонли қудуқда яна водород сульфиди чиқиши қайд этилди. Атмосферага зарарли моддалар тарқалишининг олдини олиш учун газ оқими назорат остида ёқиб қўйилган.

5 май куни эса шу қудуқда юқори босимли газнинг фаввораланиши такрорланган. Расмий маълумотда ҳудуд мутахассислар назоратига олингани ва хорижий экспертлар ҳам жалб этилгани билдирилган.

2025 йил декабрь охирида кон ҳудудида нефт сақловчи суюқликнинг ер юзига чиқиши ҳам қайд этилди. Уни тарқатмаслик учун ҳимоя ҳовузлари қурилиб, йиғилган суюқлик махсус изоляцияланган майдонга олиб чиқилган.

Энг қийин босқич ҳали олдинда

Хитойлик мутахассислар ва махсус техникаларнинг жалб қилиниши авария тез орада тўлиқ бартараф этилади, дегани эмас. Қутқарув қудуқларини бурғилаш юқори аниқликни талаб қиладиган, узоқ вақт давом этиши мумкин бўлган мураккаб жараён ҳисобланади.

Ҳал қилувчи натижа бир нечта омилга боғлиқ бўлади:

  • техникаларнинг ўз вақтида етиб келиши;

  • ер ости қатламлари бўйича ҳисоб-китобларнинг аниқлиги;

  • қудуқларни белгиланган нуқтагача бурғилаш;

  • юқори босимни хавфсиз пасайтириш;

  • ишчилар ва яқин ҳудудлар хавфсизлигини таъминлаш.

Расмий идоралар кейинги даврларда кондаги жараёнлар мутахассислар назорати остида эканини билдириб келмоқда. Бироқ аварияни тўлиқ тугатиш учун асосий техник операциялар ҳали амалга оширилиши керак.

Бойсун учун кутилган натижа

Янги келишувнинг асосий мақсади — газ ва нефт суюқлиги чиқишини вақтинча назорат қилиш эмас, балки авария манбасини техник жиҳатдан тўлиқ ёпиш.

CCDC махсус техника ва муҳандисларини объектга ўз вақтида олиб келса, қўшимча қудуқларни бурғилаш ишлари бошланади. Айнан шу операция Бойсунда узоқ вақтдан бери давом этаётган мураккаб вазиятни бартараф этишда ҳал қилувчи қадам бўлиши кутилмоқда.

Сизнингча, аварияни бартараф этиш ишлари ва уларнинг экологик натижалари ҳақида жамоатчиликка мунтазам очиқ ҳисобот берилиши керакми? Фикрингизни изоҳларда ёзинг ва мақолани Бойсундаги вазиятни кузатаётганларга Telegram орқали юборинг.

БайсунЎзбекнефтгазАбдуғани СангиновХитой Миллий Нефт КорпорациясиСи-Си-Ди-Си
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдаги бекатда 32 ёшли эркак ўлик ҳолда топилдиТошкентдаги бекатда 32 ёшли эркак ўлик ҳолда топилдиКеча, 22:1563 ёшида талабалик орзусини рўёбга чиқарган аёл ҳаммани ҳайратга солди63 ёшида талабалик орзусини рўёбга чиқарган аёл ҳаммани ҳайратга солдиКеча, 19:45Ота чақалоғини туғруқхонадан безатилган фурада олиб чиқдиОта чақалоғини туғруқхонадан безатилган фурада олиб чиқдиКеча, 16:28Жиззахда 308 миллион сўмлик КИА К8 хатландиЖиззахда 308 миллион сўмлик КИА К8 хатландиКеча, 15:53Тошкентда маст ҳолатдаги аёл автобус ғилдираклари остига ётиб олдиТошкентда маст ҳолатдаги аёл автобус ғилдираклари остига ётиб олдиКеча, 15:30Шампунь идишларидаги 11,8 кг заҳар: йирик контрабанданинг олди олиндиШампунь идишларидаги 11,8 кг заҳар: йирик контрабанданинг олди олиндиКеча, 14:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди