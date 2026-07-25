Сунъий интеллект марказлари электр тармоқлари учун кутилмаган хавфга айланди

·45·Техно
Сунъий интеллект марказлари электр тармоқлари учун кутилмаган хавфга айланди

Вашингтон яқинида юз берган кичик бир авария сунъий интеллект ва маълумотларни қайта ишлаш марказларининг (дата-марказлар) замонавий энергетика тизимлари учун қанчалик жиддий хавф туғдириши мумкинлигини кўрсатиб берди. Оддий шароитда бир неча сонияда бартараф этилиши керак бўлган носозлик, дата-марказларнинг бир вақтда тармоқдан узилиши оқибатида ўн дақиқадан кўпроқ давом этган инқирозга айланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch ва Reuters хабарларига кўра, Шимолий Виржинияда электр узатиш линиясининг узилиши натижасида 3 гигаваттдан ортиқ қувватни истеъмол қилувчи маълумотлар марказлари деярли бир вақтнинг ўзида тармоқдан узилган. Бу ҳолат АҚШдаги энг йирик тармоқ оператори ҳисобланган ПЖМ тизимида кучланишнинг кескин сакрашига сабаб бўлди. Ҳодиса оқибатида Ню-Жерсидан тортиб Иллинойсгача бўлган ҳудудларда чироқлар милтиллаши кузатилган, бироқ хайриятки, оммавий ўчишлар (блаккоут) юз бермади.

Кичик носозликдан йирик инқирозга

Шимолий Виржиния дунёдаги энг кўп маълумотлар марказлари тўпланган ҳудуд ҳисобланади. Тинг Лабс стартапи маълумотларига кўра, электр тармоғидаги носозлик сезилиши билан барча марказлар автоматик равишда захира қувват манбаларига ўтган. Бунинг оқибатида атиги 30 сония ичида тармоқдаги 3,1 гигаваттлик юклама йўқолган. Энергетика тизими бу йўқотишни компенсация қилишга улгурмасидан, қўшимча қувватлар ҳам узилиб, умумий ортиқча энергия 3,49 гигаваттга етган.

Мутахассисларнинг тушунтиришича, электр тармоғи таклиф ва талаб ўртасидаги мукаммал мувозанатда ишлаши керак. Агар бу мувозанат бузилса, кучланиш пасайиб кетади ёки аксинча, кескин кўтарилади. Дата-марказлар ўз ускуналарини ҳимоя қилиш учун сониянинг улушларида қарор қабул қилади ва тармоқдан узилади. Бу эса занжирли реакцияни келтириб чиқариб, бутун бир минтақа энергетикасини издан чиқариши мумкин.

Келажакдаги хавф ва ечимлар

ОН.Энергй компанияси техник директори Рикардо де Азеведо бу ҳодисани "кончидаги канарейка" (яқинлашаётган хавф белгиси) деб атади. Унинг сўзларига кўра, сунъий интеллект технологиялари ривожлангани сари бундай йирик юкламали объектлар сони ортиб бормоқда ва уларнинг тармоқ билан ўзаро алоқаси тобора мураккаблашмоқда. Агар маълумотлар марказлари бундай узилишларни юmsҳоқроқ бошқаришни ўрганмаса, келажакда янада йирикроқ авариялар содир бўлиши тайин.

Ҳозирда энергетика соҳаси мутахассислари дата-марказлар учун янги стандартларни жорий этишни таклиф қилмоқдалар. Бу қуйидагиларни ўз ичига олиши мумкин:

  • Тармоқдан узилиш жараёнини босқичма-босқич амалга ошириш;
  • Захира тизимларини тармоқ барқарорлигини қўллаб-қувватлашга мослаштириш;
  • Сунъий интеллект ёрдамида юкламани ақлли бошқариш тизимларини жорий этиш.
Ушбу воқеа рақамли иқтисодиёт ва жисмоний инфратузилма ўртасидаги боғлиқлик қанчалик нозик эканини яна бир бор исботлади. Ўзбекистон каби рақамлаштириш ва дата-марказлар қуришни жадаллаштираётган давлатлар учун ҳам АҚШдаги ушбу тажриба энергетика тизимини лойиҳалашда муҳим дарс бўлиши лозим.

AIДата СентерТехнологияЭнергетикаАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб