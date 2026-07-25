Сунъий интеллект марказлари электр тармоқлари учун кутилмаган хавфга айланди
Вашингтон яқинида юз берган кичик бир авария сунъий интеллект ва маълумотларни қайта ишлаш марказларининг (дата-марказлар) замонавий энергетика тизимлари учун қанчалик жиддий хавф туғдириши мумкинлигини кўрсатиб берди. Оддий шароитда бир неча сонияда бартараф этилиши керак бўлган носозлик, дата-марказларнинг бир вақтда тармоқдан узилиши оқибатида ўн дақиқадан кўпроқ давом этган инқирозга айланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch ва Reuters хабарларига кўра, Шимолий Виржинияда электр узатиш линиясининг узилиши натижасида 3 гигаваттдан ортиқ қувватни истеъмол қилувчи маълумотлар марказлари деярли бир вақтнинг ўзида тармоқдан узилган. Бу ҳолат АҚШдаги энг йирик тармоқ оператори ҳисобланган ПЖМ тизимида кучланишнинг кескин сакрашига сабаб бўлди. Ҳодиса оқибатида Ню-Жерсидан тортиб Иллинойсгача бўлган ҳудудларда чироқлар милтиллаши кузатилган, бироқ хайриятки, оммавий ўчишлар (блаккоут) юз бермади.
Кичик носозликдан йирик инқирозгаШимолий Виржиния дунёдаги энг кўп маълумотлар марказлари тўпланган ҳудуд ҳисобланади. Тинг Лабс стартапи маълумотларига кўра, электр тармоғидаги носозлик сезилиши билан барча марказлар автоматик равишда захира қувват манбаларига ўтган. Бунинг оқибатида атиги 30 сония ичида тармоқдаги 3,1 гигаваттлик юклама йўқолган. Энергетика тизими бу йўқотишни компенсация қилишга улгурмасидан, қўшимча қувватлар ҳам узилиб, умумий ортиқча энергия 3,49 гигаваттга етган.
Мутахассисларнинг тушунтиришича, электр тармоғи таклиф ва талаб ўртасидаги мукаммал мувозанатда ишлаши керак. Агар бу мувозанат бузилса, кучланиш пасайиб кетади ёки аксинча, кескин кўтарилади. Дата-марказлар ўз ускуналарини ҳимоя қилиш учун сониянинг улушларида қарор қабул қилади ва тармоқдан узилади. Бу эса занжирли реакцияни келтириб чиқариб, бутун бир минтақа энергетикасини издан чиқариши мумкин.
Келажакдаги хавф ва ечимларОН.Энергй компанияси техник директори Рикардо де Азеведо бу ҳодисани "кончидаги канарейка" (яқинлашаётган хавф белгиси) деб атади. Унинг сўзларига кўра, сунъий интеллект технологиялари ривожлангани сари бундай йирик юкламали объектлар сони ортиб бормоқда ва уларнинг тармоқ билан ўзаро алоқаси тобора мураккаблашмоқда. Агар маълумотлар марказлари бундай узилишларни юmsҳоқроқ бошқаришни ўрганмаса, келажакда янада йирикроқ авариялар содир бўлиши тайин.
Ҳозирда энергетика соҳаси мутахассислари дата-марказлар учун янги стандартларни жорий этишни таклиф қилмоқдалар. Бу қуйидагиларни ўз ичига олиши мумкин:
- Тармоқдан узилиш жараёнини босқичма-босқич амалга ошириш;
- Захира тизимларини тармоқ барқарорлигини қўллаб-қувватлашга мослаштириш;
- Сунъий интеллект ёрдамида юкламани ақлли бошқариш тизимларини жорий этиш.
…