Салма Параллуело Барселонани тарк этиб Лион сафига кўчиб ўтди

·48·Спорт
Салма Параллуело Барселонани тарк этиб Лион сафига кўчиб ўтди

Испания аёллар терма жамоасининг юлдузи ва жаҳон чемпиони Салма Параллуело фаолиятида янги саҳифа очди. 22 ёшли ҳужумчи Испаниянинг Барселона клубини тарк этиб, Франциянинг энг кучли жамоаларидан бири бўлмиш Лион (ОЛ Лённес) билан тўрт йиллик шартнома имзолади. Бу трансфер аёллар футболидаги ёзги мавсумнинг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри берган маълумотларга кўра, Параллуело эркин агент сифатида француз клуби сафига қўшилган. Унинг Барселона билан шартномани узайтириш борасидаги музокаралари июн ойида муваффақиятсиз якунланган эди. Эндиликда иқтидорли футболчи 2030-йилга қадар мўлжалланган келашув асосида Франция чемпионатида тўп суради.

Янги чорлов ва эски танишлар

Мазкур трансфер Салма учун Испаниядан ташқаридаги илк профессионал тажриба бўлади. Қизиғи шундаки, у Лионда ўзининг собиқ устози Жонатан Гиральдез билан яна бирга ишлайди. Айнан Гиральдез қўл остида Параллуело ўзининг энг сермаҳсул мавсумини ўтказган бўлиб, 2023-24 йиллар давомида 34 та гол ва 7 та голли узатмага муаллифлик қилган эди.

Барселона сафидаги тўрт йиллик фаолияти давомида Салма Параллуело ҳақиқий ғолибга айланди. У Каталония клуби билан жами 14 та йирик совринни қўлга киритди. Улар орасида уч бор аёллар ўртасидаги Чемпионлар лигаси ғолиблиги ва тўрт марта Испания чемпионлиги бор. Умумий ҳисобда у кўк-анорранглилар либосида 131 та ўйинда майдонга тушиб, 72 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилган.

Лионнинг улкан мақсадлари

Лион клуби ушбу трансфер орқали Европа футболида ўз гегемонлигини қайта тиклашни мақсад қилган. Параллуелодан ташқари, жамоа таркибига Каролине Веир, Мариа Луиса Гроҳс ва Жоҳанна Рйттинг Кейнрйд каби маҳоратли футболчилар ҳам келиб қўшилган. Бу каби кучли трансфер кампанияси клубнинг келгуси мавсумларда ҳам ички чемпионатда, ҳам халқаро майдонда мутлақ етакчи бўлиш ниятини тасдиқлайди.

Эътиборли жиҳати шундаки, Салма Барселонадаги сўнгги ўйинида айнан ўзининг янги жамоаси — Лион дарвозасига Чемпионлар лигаси финалида иккита гол урган эди. Энди эса у француз клубининг асосий ҳужумчи сифатида голлар уриши кутилмоқда. Футболчи 27-июльдан бошлаб жамоанинг машғулотларига қўшилади ва тўрт кундан сўнг расман кенг жамоатчиликка таништирилади.

Салма ПараллуелоБарселонаЛионТрансферАёллар Футболи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди