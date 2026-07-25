Салма Параллуело Барселонани тарк этиб Лион сафига кўчиб ўтди
Испания аёллар терма жамоасининг юлдузи ва жаҳон чемпиони Салма Параллуело фаолиятида янги саҳифа очди. 22 ёшли ҳужумчи Испаниянинг Барселона клубини тарк этиб, Франциянинг энг кучли жамоаларидан бири бўлмиш Лион (ОЛ Лённес) билан тўрт йиллик шартнома имзолади. Бу трансфер аёллар футболидаги ёзги мавсумнинг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри берган маълумотларга кўра, Параллуело эркин агент сифатида француз клуби сафига қўшилган. Унинг Барселона билан шартномани узайтириш борасидаги музокаралари июн ойида муваффақиятсиз якунланган эди. Эндиликда иқтидорли футболчи 2030-йилга қадар мўлжалланган келашув асосида Франция чемпионатида тўп суради.
Янги чорлов ва эски танишларМазкур трансфер Салма учун Испаниядан ташқаридаги илк профессионал тажриба бўлади. Қизиғи шундаки, у Лионда ўзининг собиқ устози Жонатан Гиральдез билан яна бирга ишлайди. Айнан Гиральдез қўл остида Параллуело ўзининг энг сермаҳсул мавсумини ўтказган бўлиб, 2023-24 йиллар давомида 34 та гол ва 7 та голли узатмага муаллифлик қилган эди.
Барселона сафидаги тўрт йиллик фаолияти давомида Салма Параллуело ҳақиқий ғолибга айланди. У Каталония клуби билан жами 14 та йирик совринни қўлга киритди. Улар орасида уч бор аёллар ўртасидаги Чемпионлар лигаси ғолиблиги ва тўрт марта Испания чемпионлиги бор. Умумий ҳисобда у кўк-анорранглилар либосида 131 та ўйинда майдонга тушиб, 72 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилган.
Лионнинг улкан мақсадлариЛион клуби ушбу трансфер орқали Европа футболида ўз гегемонлигини қайта тиклашни мақсад қилган. Параллуелодан ташқари, жамоа таркибига Каролине Веир, Мариа Луиса Гроҳс ва Жоҳанна Рйттинг Кейнрйд каби маҳоратли футболчилар ҳам келиб қўшилган. Бу каби кучли трансфер кампанияси клубнинг келгуси мавсумларда ҳам ички чемпионатда, ҳам халқаро майдонда мутлақ етакчи бўлиш ниятини тасдиқлайди.
Эътиборли жиҳати шундаки, Салма Барселонадаги сўнгги ўйинида айнан ўзининг янги жамоаси — Лион дарвозасига Чемпионлар лигаси финалида иккита гол урган эди. Энди эса у француз клубининг асосий ҳужумчи сифатида голлар уриши кутилмоқда. Футболчи 27-июльдан бошлаб жамоанинг машғулотларига қўшилади ва тўрт кундан сўнг расман кенг жамоатчиликка таништирилади.
…