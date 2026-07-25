Элдор Шомуродов «Роналду ёки Месси?» саволида кимни танлади?
Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов футбол оламидаги энг машҳур баҳслардан бирига ўз муносабатини билдирди. Унга Криштиану Роналду ва Лионель Мессидан фақат биттасини танлаш таклиф қилинди, аммо ҳужумчининг жавоби оддий бир исм билан чекланмади.
«Нима гап?» подкастида берилган саволга жавоб берар экан, Шомуродов икки футболчининг муваффақиятга эришиш йўллари ўртасидаги асосий фарқни ҳам тушунтириб берди.
Бир савол — икки буюк футболчи
Суҳбат давомида Элдор Шомуродовга қисқа, аммо кўплаб футбол мухлисларини иккига бўлиб келаётган савол берилди:
«Роналду ёки Месси?»
Ўзбекистонлик ҳужумчи улардан бирини кескин устун қўйиш ўрнига, ҳар икки футболчини танлашини айтди.
«Иккаласини ҳам танлайман. Чунки кўпчилик айтади, мен ҳам бу фикрларга қўшиламан: Месси — ҳақиқий талант, Роналду эса меҳнат».
Шомуродовнинг фикрича, икки афсона футболдаги энг юқори даражага турли йўллар орқали етиб келган. Бири табиий иқтидори билан ажралиб турган бўлса, иккинчиси интизом ва тинимсиз меҳнат рамзига айланган.
Нега Шомуродовга Мессининг ўйини кўпроқ ёқади?
Шомуродов томошабин сифатида Лионель Мессининг ўйинларини кузатишни кўпроқ ёқтиришини яширмади.
«Менга Мессининг ўйинини кузатиш кўпроқ ёқади».
Бу танлов, аввало, аргентиналик футболчининг майдондаги услуби билан боғлиқ. Мессининг тўп билан ҳаракатланиши, вазиятни олдиндан кўра билиши ва кутилмаган қарорлари уни миллионлаб мухлислар учун ўзига хос футболчига айлантирган.
Бироқ Шомуродовнинг бу фикри Роналдунинг даражасини паст баҳолашини англатмайди.
Роналдунинг қайси жиҳати уни ҳайратга солади?
Элдор Шомуродов португалиялик юлдузни узоқ йиллар давомида юқори даражани сақлаб келгани учун қаттиқ ҳурмат қилишини таъкидлади.
«Роналдуни ҳам қаттиқ ҳурмат қиламан. Чунки у шунча йилдан бери шу даражада».
Айрим мухлислар Криштиану Роналдунинг ўз кучига бўлган юқори ишончини унинг салбий жиҳати сифатида баҳолайди. Шомуродов эса бунга бошқача нуқтаи назардан қаради.
«Баъзилар унинг эгоси жуда кучли дейди. Менимча, айнан шу эго уни шу даражага етказган».
Ўзбекистон терма жамоаси сардорининг фикрича, Роналдунинг ўзига бўлган чексиз ишончи ва доимо энг яхши бўлиш истаги уни узоқ йиллар давомида футбол чўққисида ушлаб турган асосий омиллардан бири бўлган.
Шомуродов аслида кимни танлади?
Ҳужумчининг жавобидан кўриниб турибдики, у футбол томоша қилиш нуқтаи назаридан Мессига яқинроқ. Аммо профессионаллик, меҳнат ва характер борасида Роналдуга катта ҳурмат билан қарайди.
Футболчи
Шомуродов таъкидлаган жиҳат
Лионель Месси
Табиий талант ва томошабоп ўйин
Меҳнат, характер ва кучли ишонч
Якуний танлов
Ҳар иккиси
Демак, Шомуродов бир футболчини танлаб, иккинчисини рад этмади. У Месси ва Роналдунинг футбол тарихидаги ўрнини икки хил, аммо бирдек буюк йўл сифатида баҳолади.
Сиз Элдор Шомуродовнинг фикрига қўшиласизми? Роналду ёки Месси — танловингизни изоҳларда ёзинг ва мақолани Telegram’да футбол мухлислари билан улашинг.
…