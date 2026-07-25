Элдор Шомуродов «Роналду ёки Месси?» саволида кимни танлади?

·104·Спорт
Элдор Шомуродов «Роналду ёки Месси?» саволида кимни танлади?

Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов футбол оламидаги энг машҳур баҳслардан бирига ўз муносабатини билдирди. Унга Криштиану Роналду ва Лионель Мессидан фақат биттасини танлаш таклиф қилинди, аммо ҳужумчининг жавоби оддий бир исм билан чекланмади.

«Нима гап?» подкастида берилган саволга жавоб берар экан, Шомуродов икки футболчининг муваффақиятга эришиш йўллари ўртасидаги асосий фарқни ҳам тушунтириб берди.

Бир савол — икки буюк футболчи

Суҳбат давомида Элдор Шомуродовга қисқа, аммо кўплаб футбол мухлисларини иккига бўлиб келаётган савол берилди:

«Роналду ёки Месси?»

Ўзбекистонлик ҳужумчи улардан бирини кескин устун қўйиш ўрнига, ҳар икки футболчини танлашини айтди.

«Иккаласини ҳам танлайман. Чунки кўпчилик айтади, мен ҳам бу фикрларга қўшиламан: Месси — ҳақиқий талант, Роналду эса меҳнат».

Шомуродовнинг фикрича, икки афсона футболдаги энг юқори даражага турли йўллар орқали етиб келган. Бири табиий иқтидори билан ажралиб турган бўлса, иккинчиси интизом ва тинимсиз меҳнат рамзига айланган.

Нега Шомуродовга Мессининг ўйини кўпроқ ёқади?

Шомуродов томошабин сифатида Лионель Мессининг ўйинларини кузатишни кўпроқ ёқтиришини яширмади.

«Менга Мессининг ўйинини кузатиш кўпроқ ёқади».

Бу танлов, аввало, аргентиналик футболчининг майдондаги услуби билан боғлиқ. Мессининг тўп билан ҳаракатланиши, вазиятни олдиндан кўра билиши ва кутилмаган қарорлари уни миллионлаб мухлислар учун ўзига хос футболчига айлантирган.

Бироқ Шомуродовнинг бу фикри Роналдунинг даражасини паст баҳолашини англатмайди.

Роналдунинг қайси жиҳати уни ҳайратга солади?

Элдор Шомуродов португалиялик юлдузни узоқ йиллар давомида юқори даражани сақлаб келгани учун қаттиқ ҳурмат қилишини таъкидлади.

«Роналдуни ҳам қаттиқ ҳурмат қиламан. Чунки у шунча йилдан бери шу даражада».

Айрим мухлислар Криштиану Роналдунинг ўз кучига бўлган юқори ишончини унинг салбий жиҳати сифатида баҳолайди. Шомуродов эса бунга бошқача нуқтаи назардан қаради.

«Баъзилар унинг эгоси жуда кучли дейди. Менимча, айнан шу эго уни шу даражага етказган».

Ўзбекистон терма жамоаси сардорининг фикрича, Роналдунинг ўзига бўлган чексиз ишончи ва доимо энг яхши бўлиш истаги уни узоқ йиллар давомида футбол чўққисида ушлаб турган асосий омиллардан бири бўлган.

Шомуродов аслида кимни танлади?

Ҳужумчининг жавобидан кўриниб турибдики, у футбол томоша қилиш нуқтаи назаридан Мессига яқинроқ. Аммо профессионаллик, меҳнат ва характер борасида Роналдуга катта ҳурмат билан қарайди.

Футболчи

Шомуродов таъкидлаган жиҳат

Лионель Месси

Табиий талант ва томошабоп ўйин

Криштиану Роналду

Меҳнат, характер ва кучли ишонч

Якуний танлов

Ҳар иккиси

Демак, Шомуродов бир футболчини танлаб, иккинчисини рад этмади. У Месси ва Роналдунинг футбол тарихидаги ўрнини икки хил, аммо бирдек буюк йўл сифатида баҳолади.

Сиз Элдор Шомуродовнинг фикрига қўшиласизми? Роналду ёки Месси — танловингизни изоҳларда ёзинг ва мақолани Telegram’да футбол мухлислари билан улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди