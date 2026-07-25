«Реал»да катта тозалаш: ушбу беш футболчига тегилмайди...

·104·Спорт
«Реал»да катта тозалаш: ушбу беш футболчига тегилмайди...

«Реал» Мадридда Жозе Моуринью бошчилигида янги давр бошланар экан, жамоа таркибида ҳам жиддий ўзгаришлар кутилмоқда. Хабарларга кўра, клуб беш футболчини келажак лойиҳасининг дахлсиз қисми сифатида белгилаб олган, бироқ яна бир нечта машҳур ўйинчининг тақдири ҳали ҳам савол остида.

Энг катта интрига шундаки, бу рўйхатда Килиан Мбаппе ва Жуд Беллингем бор, аммо Винисиус Жуниор ҳамда Эдуарду Камавинга каби юлдузларга нисбатан бундай қатъий ишонч билдирилмаган.

Моуриньюнинг бешта асосий таянчи

El Mundo журналисти Абрахам Ромеро тарқатган маълумотга кўра, клуб раҳбарияти ва Жозе Моуринью қуйидаги футболчиларни деярли дахлсиз деб ҳисобламоқда:

  • Килиан Мбаппе;

  • Федерико Вальверде;

  • Арда Гюлер;

  • Бернарду Силва;

  • Жуд Беллингем.

Бу бешлик «Реал»нинг нафақат янги мавсумдаги, балки келгуси йилларга мўлжалланган спорт лойиҳасида ҳам марказий ўрин эгаллаши кутилмоқда.

Жозе Моуринью 2026 йил июнида расман «Реал» бош мураббийи этиб тайинланди. Португалиялик мутахассис билан 2029 йилгача шартнома тузилган ва у июль ойида жамоани янги мавсумга тайёрлашни бошлаган.

Бернарду Силва ҳам бу рўйхатга тасодифан киритилмаган. Португалиялик ярим ҳимоячи июнь ойида «Реал» билан 2028 йилгача мўлжалланган шартнома имзолади.

Икки футболчи билан музокаралар якунига яқин

Манба маълумотига кўра, «Реал» Орельен Тчуамени ва Браим Диасни ҳам жамоада сақлаб қолишни режалаштирмоқда. Ҳар икки футболчи билан янги шартнома бўйича музокаралар якуний босқичга киргани айтилмоқда.

Тчуамени охирги мавсумда мадридликлар сафида 49 та учрашув ўтказиб, жамоанинг марказий чизиғидаги асосий ижрочилардан бири бўлиб қолди.

Футболчилар гуруҳи

Ҳозирги мақом

Мбаппе, Вальверде, Гюлер, Бернарду, Беллингем

Деярли дахлсиз

Тчуамени ва Браим Диас

Янги шартнома бўйича музокаралар

Винисиус, Камавинга, Мастантуоно, Эндрик

Келажаги ҳали ноаниқ

Родри ва Ян Диоманде

Эҳтимолий трансфер нишонлари

Бироқ клуб шартномалар узайтирилганини ҳозирча расман эълон қилмаган. Шу сабабли бу масалани келишув якунланган трансфер эмас, музокара жараёнидаги режа сифатида баҳолаш керак.

Тўрт машҳур футболчининг келажаги нега ноаниқ?

Хабарда Винисиус Жуниор, Эдуарду Камавинга, Франко Мастантуоно ва Эндрикнинг «Реал»даги узоқ муддатли келажаги бўйича ҳозирча якуний қарор қабул қилинмагани таъкидланган.

Бу уларнинг барчаси ёзда сотилади, дегани эмас. Аммо клуб катта трансферларни амалга оширишни истаса, таркибда ҳам, молиявий ҳисоб-китобларда ҳам жой очишига тўғри келади.

Айниқса, Винисиуснинг ҳолати кўпроқ эътибор тортади. Бразилиялик ҳужумчи сўнгги йилларда «Реал»нинг асосий юлдузларидан бири бўлиб келган, аммо Мбаппенинг марказий фигурага айланиши ва янги қанот ҳужумчиси бўйича режалар унинг мақомига таъсир қилиши мумкин.

Дахлсизлар рўйхатига кирмаслик кетиш муқаррарлигини англатмайди. Аммо трансфер бозорида катта таклиф пайдо бўлса, клуб музокара эшигини бутунлай ёпмаслиги мумкин.

Родри ва Диоманде учун катта ҳаракат бошландими?

«Реал» раҳбарияти бир вақтнинг ўзида икки йирик трансфер устида ишлаётгани айтилмоқда. Биринчи номзод — «Манчестер Сити»нинг испаниялик ярим ҳимоячиси Родри, иккинчиси эса «РБ Лейпциг»нинг 19 ёшли вингери Ян Диоманде.

Родри бўйича ҳозирча расмий музокаралар тасдиқланмаган. Айрим хабарларда «Реал»нинг қизиқиши жиддий экани айтилса, бошқа манбалар клублар ўртасида ҳали аниқ алоқа бўлмаганини ёзмоқда. Шу сабабли бу трансфер ҳозирча эҳтимолий сценарий бўлиб турибди.

Диоманде бўйича вазият анча фаол. AS маълумотига кўра, «Реал» «Лейпциг» билан музокараларни бошлаган ва 100 миллион евролик дастлабки таклиф рад этилган. Немис клуби тахминан 130 миллион евро талаб қилмоқда, битим эса 120 миллион евро атрофида якунланиши мумкин.

Катта трансферлар кимнинг ўрнига амалга оширилади?

Родри келса, «Реал»нинг марказий ярим ҳимоясида рақобат кескин кучаяди. Бу ҳолат биринчи навбатда Камавинга ва Тчуаменининг ўйин вақтига таъсир қилиши мумкин.

Диоманде трансфери эса ҳужум чизиғида янада катта саволларни пайдо қилади. 19 ёшли футболчи икки қанотда ўйнай олади, демак, унинг келиши Винисиус, Мастантуоно, Браим Диас ва ҳатто Эндрикнинг келажагига бевосита таъсир кўрсатиши мумкин.

«Реал»нинг эҳтимолий режаси қуйидагича кўринади:

  • жамоанинг беш асосий етакчисини сақлаб қолиш;

  • Моуринью услубига мос таркибни шакллантириш;

  • шартномаси муҳим босқичга келган футболчилар билан келишиш;

  • катта таклиф тушса, айрим юлдузларни сотишни кўриб чиқиш;

  • Родри ва Диоманде орқали марказ ҳамда қанотларни кучайтириш.

«Реал»да янги иерархия шаклланмоқда

Моуриньюнинг қайтиши «Реал»да фақат мураббий алмашинуви билан чекланмаслиги маълум бўлмоқда. Клуб жамоанинг янги ўзагини шакллантириб, қайси футболчилар атрофида келажак қурилишини белгилаб олмоқда.

Ҳозирча клуб расман дахлсиз футболчилар рўйхатини эълон қилгани йўқ. Аммо келаётган ва кетиши мумкин бўлган ўйинчилар ҳақидаги хабарлар Мадридда катта қайта қуриш жараёни бошланганини кўрсатмоқда.

Энг асосий савол эса очиқ қолмоқда: Винисиус Жуниор янги «Реал» лойиҳасида қоладими ёки Диоманде трансфери унинг Мадриддаги даври якунланаётганидан дарак берадими?

Сизнингча, «Реал» Винисиусни сақлаб қолиши керакми? Фикрингизни изоҳларда ёзинг ва мақолани Telegram’да мадридликлар мухлислари билан улашинг.

Реал МадридЖозе МоуриньюКилиан МбаппеЖуд БеллингемБернарду Силва
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди