«Реал»да катта тозалаш: ушбу беш футболчига тегилмайди...
«Реал» Мадридда Жозе Моуринью бошчилигида янги давр бошланар экан, жамоа таркибида ҳам жиддий ўзгаришлар кутилмоқда. Хабарларга кўра, клуб беш футболчини келажак лойиҳасининг дахлсиз қисми сифатида белгилаб олган, бироқ яна бир нечта машҳур ўйинчининг тақдири ҳали ҳам савол остида.
Энг катта интрига шундаки, бу рўйхатда Килиан Мбаппе ва Жуд Беллингем бор, аммо Винисиус Жуниор ҳамда Эдуарду Камавинга каби юлдузларга нисбатан бундай қатъий ишонч билдирилмаган.
Моуриньюнинг бешта асосий таянчи
El Mundo журналисти Абрахам Ромеро тарқатган маълумотга кўра, клуб раҳбарияти ва Жозе Моуринью қуйидаги футболчиларни деярли дахлсиз деб ҳисобламоқда:
Килиан Мбаппе;
Федерико Вальверде;
Арда Гюлер;
Бернарду Силва;
Жуд Беллингем.
Бу бешлик «Реал»нинг нафақат янги мавсумдаги, балки келгуси йилларга мўлжалланган спорт лойиҳасида ҳам марказий ўрин эгаллаши кутилмоқда.
Жозе Моуринью 2026 йил июнида расман «Реал» бош мураббийи этиб тайинланди. Португалиялик мутахассис билан 2029 йилгача шартнома тузилган ва у июль ойида жамоани янги мавсумга тайёрлашни бошлаган.
Бернарду Силва ҳам бу рўйхатга тасодифан киритилмаган. Португалиялик ярим ҳимоячи июнь ойида «Реал» билан 2028 йилгача мўлжалланган шартнома имзолади.
Икки футболчи билан музокаралар якунига яқин
Манба маълумотига кўра, «Реал» Орельен Тчуамени ва Браим Диасни ҳам жамоада сақлаб қолишни режалаштирмоқда. Ҳар икки футболчи билан янги шартнома бўйича музокаралар якуний босқичга киргани айтилмоқда.
Тчуамени охирги мавсумда мадридликлар сафида 49 та учрашув ўтказиб, жамоанинг марказий чизиғидаги асосий ижрочилардан бири бўлиб қолди.
Футболчилар гуруҳи
Ҳозирги мақом
Мбаппе, Вальверде, Гюлер, Бернарду, Беллингем
Деярли дахлсиз
Тчуамени ва Браим Диас
Янги шартнома бўйича музокаралар
Винисиус, Камавинга, Мастантуоно, Эндрик
Келажаги ҳали ноаниқ
Родри ва Ян Диоманде
Эҳтимолий трансфер нишонлари
Бироқ клуб шартномалар узайтирилганини ҳозирча расман эълон қилмаган. Шу сабабли бу масалани келишув якунланган трансфер эмас, музокара жараёнидаги режа сифатида баҳолаш керак.
Тўрт машҳур футболчининг келажаги нега ноаниқ?
Хабарда Винисиус Жуниор, Эдуарду Камавинга, Франко Мастантуоно ва Эндрикнинг «Реал»даги узоқ муддатли келажаги бўйича ҳозирча якуний қарор қабул қилинмагани таъкидланган.
Бу уларнинг барчаси ёзда сотилади, дегани эмас. Аммо клуб катта трансферларни амалга оширишни истаса, таркибда ҳам, молиявий ҳисоб-китобларда ҳам жой очишига тўғри келади.
Айниқса, Винисиуснинг ҳолати кўпроқ эътибор тортади. Бразилиялик ҳужумчи сўнгги йилларда «Реал»нинг асосий юлдузларидан бири бўлиб келган, аммо Мбаппенинг марказий фигурага айланиши ва янги қанот ҳужумчиси бўйича режалар унинг мақомига таъсир қилиши мумкин.
Дахлсизлар рўйхатига кирмаслик кетиш муқаррарлигини англатмайди. Аммо трансфер бозорида катта таклиф пайдо бўлса, клуб музокара эшигини бутунлай ёпмаслиги мумкин.
Родри ва Диоманде учун катта ҳаракат бошландими?
«Реал» раҳбарияти бир вақтнинг ўзида икки йирик трансфер устида ишлаётгани айтилмоқда. Биринчи номзод — «Манчестер Сити»нинг испаниялик ярим ҳимоячиси Родри, иккинчиси эса «РБ Лейпциг»нинг 19 ёшли вингери Ян Диоманде.
Родри бўйича ҳозирча расмий музокаралар тасдиқланмаган. Айрим хабарларда «Реал»нинг қизиқиши жиддий экани айтилса, бошқа манбалар клублар ўртасида ҳали аниқ алоқа бўлмаганини ёзмоқда. Шу сабабли бу трансфер ҳозирча эҳтимолий сценарий бўлиб турибди.
Диоманде бўйича вазият анча фаол. AS маълумотига кўра, «Реал» «Лейпциг» билан музокараларни бошлаган ва 100 миллион евролик дастлабки таклиф рад этилган. Немис клуби тахминан 130 миллион евро талаб қилмоқда, битим эса 120 миллион евро атрофида якунланиши мумкин.
Катта трансферлар кимнинг ўрнига амалга оширилади?
Родри келса, «Реал»нинг марказий ярим ҳимоясида рақобат кескин кучаяди. Бу ҳолат биринчи навбатда Камавинга ва Тчуаменининг ўйин вақтига таъсир қилиши мумкин.
Диоманде трансфери эса ҳужум чизиғида янада катта саволларни пайдо қилади. 19 ёшли футболчи икки қанотда ўйнай олади, демак, унинг келиши Винисиус, Мастантуоно, Браим Диас ва ҳатто Эндрикнинг келажагига бевосита таъсир кўрсатиши мумкин.
«Реал»нинг эҳтимолий режаси қуйидагича кўринади:
жамоанинг беш асосий етакчисини сақлаб қолиш;
Моуринью услубига мос таркибни шакллантириш;
шартномаси муҳим босқичга келган футболчилар билан келишиш;
катта таклиф тушса, айрим юлдузларни сотишни кўриб чиқиш;
Родри ва Диоманде орқали марказ ҳамда қанотларни кучайтириш.
«Реал»да янги иерархия шаклланмоқда
Моуриньюнинг қайтиши «Реал»да фақат мураббий алмашинуви билан чекланмаслиги маълум бўлмоқда. Клуб жамоанинг янги ўзагини шакллантириб, қайси футболчилар атрофида келажак қурилишини белгилаб олмоқда.
Ҳозирча клуб расман дахлсиз футболчилар рўйхатини эълон қилгани йўқ. Аммо келаётган ва кетиши мумкин бўлган ўйинчилар ҳақидаги хабарлар Мадридда катта қайта қуриш жараёни бошланганини кўрсатмоқда.
Энг асосий савол эса очиқ қолмоқда: Винисиус Жуниор янги «Реал» лойиҳасида қоладими ёки Диоманде трансфери унинг Мадриддаги даври якунланаётганидан дарак берадими?
Сизнингча, «Реал» Винисиусни сақлаб қолиши керакми? Фикрингизни изоҳларда ёзинг ва мақолани Telegram’да мадридликлар мухлислари билан улашинг.
…