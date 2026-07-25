Магомед Тучалов UFC дебютида синовдан ўтди: серияси узилмади
Мағлубият нималигини билмай келаётган Магомед Тучалов UFC’даги илк жангида осон рақибга дуч келмади. Бразилиялик Брендсон Рибейро дастлабки раундда унга жиддий қаршилик кўрсатди, аммо 26 ёшли атлет жанг давомида вазиятни ўзгартира олди.
Уч раунд якунида барча ҳакамлар бир хил қарорга келди. Шу тариқа, БАА шарафини ҳимоя қилаётган Тучалов энг йирик ММА лигасидаги фаолиятини ғалаба билан бошлади ва профессионал рекордидаги идеал натижани сақлаб қолди.
Кавказдан Дубай орқали UFC’гача
Магомед Тучалов Россиянинг Доғистон ҳудудидаги Махачқалъадан чиққан бўлиб, ҳозир Дубайдан туриб БАА номидан жанг қилади. UFC расмий маълумотига кўра, у октагондаги дебютигача олтита жанг ўтказиб, барчасида ғалаба қозонган.
Тучалов аввалги олтита рақибининг барчасини муддатидан олдин енгган эди:
бешта нокаут ёки техник нокаут;
битта сабмишн;
ҳакамлар қароригача етиб борган жанг йўқ.
Шу сабаб унинг тажрибали Рибейрога қарши учрашуви фақат UFC дебюти эмас, балки Тучалов узоқ ва мураккаб жангда ўзини қандай тутишини кўрсатадиган биринчи жиддий синов эди.
Дебют осон бошланмади
Абу-Дабидаги UFC турнирининг ярим оғир вазн тоифасида ўтган баҳси дастлаб Тучалов кутган сценарий бўйича кечмади. Рибейро биринчи раундда босим ўтказиб, хавфли зарбалар билан дебютантни эҳтиёткор ҳаракат қилишга мажбур этди.
Бироқ Тучалов шошилиб қолмади. Иккинчи раунддан бошлаб у жанг масофасини яхшироқ назорат қилди, рақибини партерга ўтказа бошлади ва жисмоний устунлигидан фойдаланди.
Тучаловнинг асосий ютуғи — дастлабки қийин дақиқалардан кейин режасини ўзгартириб, жанг назоратини қўлга олгани бўлди.
Учинчи раундда БАА вакили дзюдо ва кураш маҳоратини ишга солиб, Рибейрони бир неча бор йиқитди. У ҳатто кимура усули орқали жангни муддатидан олдин тугатишга уринди, аммо бразилиялик спортчи якуний гонггача чидаб берди.
Ҳакамлар бир хил ҳисоб қайд этди
Уч раунддан кейин ҳар учала ҳакам ҳам Тучаловни ғолиб деб топди. Расмий ҳисоб — уч марта 29:28.
Кўрсаткич
Магомед Тучалов
Брендсон Рибейро
Жанг олдидан рекорд
6–0
17–10
Натижа
Ғалаба
Мағлубият
Ҳакамлар ҳисоби
29:28, 29:28, 29:28
—
Жанг давомийлиги
3 раунд
3 раунд
Янги рекорд
7–0
17–11
Шу тариқа, Тучалов фаолиятида илк бор ҳакамлар қароригача етиб борди. Бу сафар у рақибини нокаут қила олмади, аммо уч раунд давомида темпни сақлаш, қийин вазиятдан чиқиш ва тактик жиҳатдан мослашиш қобилиятини намойиш этди.
Рибейронинг тажрибаси ҳам ёрдам бермади
Брендсон Рибейро UFC октагони ва юқори даражадаги рақибларга қарши жанг қилиш тажрибасига эга эди. Бразилиялик атлет учрашувга 17 та ғалаба ва 10 та мағлубият билан келган. UFC ҳам уни Тучалов учун тажрибали ва хавфли синов сифатида тақдим этганди.
Рибейро биринчи раундда ўз тажрибасидан фойдаланган бўлса-да, кейинги дақиқаларда Тучаловнинг жисмоний босими ва партердаги ҳаракатларига жавоб топа олмади. Натижада у профессионал фаолиятидаги 11-мағлубиятини қабул қилди.
7–0: энди ҳақиқий синовлар бошланади
Тучаловнинг UFC дебюти идеал ўтди, дейиш қийин: у биринчи раундда муаммоларга дуч келди ва илк бор жангни ҳакамлар қароригача олиб борди. Аммо айнан шу жиҳат ғалабанинг қийматини оширади.
У қуйидаги муҳим саволларга жавоб берди:
босим остида ўзини йўқотмаслигини кўрсатди;
уч раундлик суръатга чидай олишини исботлади;
фақат нокаутчи эмаслигини намойиш этди;
UFC даражасида ҳам кураш устунлигидан фойдалана олди.
Энди Тучаловнинг рекорди — 7 та жанг, 7 та ғалаба. Бироқ UFC’даги биринчи ғалаба чўққи эмас, кириш чиптаси холос. Кейинги рақиб кучайган сари унинг зарба ўтказиб юборишдаги хатолари ва стойкадаги ҳимояси яна қаттиқроқ синовдан ўтади.
Сизнингча, Магомед Тучалов UFC ярим оғир вазнида рейтингга кира оладими? Фикрингизни изоҳларда ёзинг ва мақолани Telegram’да ММА мухлислари билан улашинг.
…