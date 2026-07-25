Ризван Куниев учинчи раундда портлади: UFC рейтинги ўзгарадими?
БААда ўтказилган UFC Fight Night 282 турнирида оғир вазн тоифасининг икки рейтингли жангчиси ўртасидаги тўқнашув кутилганидан ҳам кескин якунланди. Россиялик Ризван Куниев Тайрелл Форчуннинг қаршилигини учинчи раундда синдириб, техник нокаут орқали муҳим ғалабани қўлга киритди.
Бу натижа Куниевга шунчаки навбатдаги ғалабани эмас, балки UFC оғир вазн рейтингида янада юқорига кўтарилиш имкониятини ҳам тақдим этди. Энди асосий савол — промоушен унга кейинги жангда қайси номдор рақибни беради?
Рейтингда ёнма-ён турганлар октагонда учрашди
Жанг олдидан Ризван Куниев UFC оғир вазн рейтингида саккизинчи, АҚШ вакили Тайрелл Форчун эса тўққизинчи ўринни эгаллаб турган эди. Шу сабабли бу тўқнашув ҳар икки спортчи учун дивизиондаги мавқеини мустаҳкамлаш нуқтаи назаридан катта аҳамиятга эга бўлди.
Асосий маълумот
Ризван Куниев
Тайрелл Форчун
Вазн тоифаси
Оғир вазн
Оғир вазн
Жанг олдидан рейтинг
8-ўрин
9-ўрин
Натижа
Ғалаба
Мағлубият
Якунланиш усули
Техник нокаут
Техник нокаут орқали мағлубият
Раунд
3
3
Форчун UFC’даги аввалги жангида Марчин Тибурани мағлуб этган ва Куниевга қарши баҳсга 18 та ғалаба ҳамда 3 та мағлубият билан келган эди.
Ҳал қилувчи лаҳза учинчи раундда келди
Жанг давомида Куниев рақибига босимни ошириб борди. Учинчи раундда россиялик спортчининг кучли тизза зарбалари ва кетма-кет ҳужумлари Форчунни оғир вазиятга солиб қўйди.
Ҳакам америкалик жангчи фаол ҳимоялана олмаётганини кўриб, баҳсни муддатидан олдин тўхтатди. Шу тариқа Куниев техник нокаут орқали ғолиб деб эълон қилинди.
Куниев рейтингда ўзига энг яқин турган рақибни ҳакамлар қарорига қолдирмасдан мағлуб этди.
Оғир вазнда битта аниқ зарба ҳам жанг тақдирини ўзгартириши мумкин. Куниев эса ҳал қилувчи паллада шошилмасдан, босим ва зарбалар комбинацияси орқали натижага эришди.
Куниевнинг рекорди янада кучайди
Тайрелл Форчун устидан қозонилган ғалаба Ризван Куниевнинг профессионал фаолиятидаги 14-муваффақияти бўлди. Унинг ҳисобига, шунингдек, учта мағлубият, битта дуранг ва битта натижасиз қолган жанг ёзилган.
Куниевнинг ғалабалари тақсимоти:
7 та нокаут ёки техник нокаут;
2 та сабмишн;
4 та ҳакамлар қарори;
1 та бошқа усулдаги ғалаба.
Унинг кучли жиҳатлари фақат зарба қуввати билан чекланмайди. UFC маълумотларига кўра, Куниевда кураш базаси, юқори тейкдаун ҳимояси ва партерда рақибни назорат қилиш қобилияти ҳам мавжуд.
Бу ғалаба Куниевга нима беради?
Куниев рейтингнинг тўққизинчи рақамини муддатидан олдин мағлуб этди. Мантиқан, бу натижа уни оғир вазн тоифасидаги кучли еттиликка яқинлаштириши ва кейинги жангда янада юқори ўриндаги рақибга қарши чиқиш имконини ошириши мумкин.
Унинг кейинги эҳтимолий вазифалари:
UFC рейтингида юқорилаш;
топ-7 вакили билан жанг олиш;
кетма-кет ғалабалар сериясини давом эттириш;
келажакда чемпионлик камари учун даъвогарлар қаторига яқинлашиш.
Бироқ оғир вазн дивизионида рақобат жуда юқори. Битта катта ғалаба эшикни очади, аммо чемпионлик пойгасига кириш учун Куниев шу даражани кейинги жангларда ҳам сақлаши керак.
Энг катта синов энди бошланади
Тайрелл Форчунни техник нокаут қилиш Куниев учун муҳим баёнот бўлди. У рейтингдаги яқин рақибини мағлуб этиб, зарур паллада жангни якунлай олишини кўрсатди.
Энди UFC’нинг қарори муҳим: Куниевга навбатда рейтингнинг юқори қисмидаги номдор рақиб бериладими ёки у яна бир марта ўз ўрнини ҳимоя қилишига тўғри келадими? Жавоб унинг чемпионлик йўли қанчалик тез очилишини белгилаб беради.
Сизнингча, Ризван Куниев кейинги жангини қайси оғир вазн вакилига қарши ўтказиши керак? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва хабарни Telegram’да UFC мухлислари билан улашинг.
…