Ризван Куниев учинчи раундда портлади: UFC рейтинги ўзгарадими?

·43·Спорт
Ризван Куниев учинчи раундда портлади: UFC рейтинги ўзгарадими?

БААда ўтказилган UFC Fight Night 282 турнирида оғир вазн тоифасининг икки рейтингли жангчиси ўртасидаги тўқнашув кутилганидан ҳам кескин якунланди. Россиялик Ризван Куниев Тайрелл Форчуннинг қаршилигини учинчи раундда синдириб, техник нокаут орқали муҳим ғалабани қўлга киритди.

Бу натижа Куниевга шунчаки навбатдаги ғалабани эмас, балки UFC оғир вазн рейтингида янада юқорига кўтарилиш имкониятини ҳам тақдим этди. Энди асосий савол — промоушен унга кейинги жангда қайси номдор рақибни беради?

Рейтингда ёнма-ён турганлар октагонда учрашди

Жанг олдидан Ризван Куниев UFC оғир вазн рейтингида саккизинчи, АҚШ вакили Тайрелл Форчун эса тўққизинчи ўринни эгаллаб турган эди. Шу сабабли бу тўқнашув ҳар икки спортчи учун дивизиондаги мавқеини мустаҳкамлаш нуқтаи назаридан катта аҳамиятга эга бўлди.

Асосий маълумот

Ризван Куниев

Тайрелл Форчун

Вазн тоифаси

Оғир вазн

Оғир вазн

Жанг олдидан рейтинг

8-ўрин

9-ўрин

Натижа

Ғалаба

Мағлубият

Якунланиш усули

Техник нокаут

Техник нокаут орқали мағлубият

Раунд

3

3

Форчун UFC’даги аввалги жангида Марчин Тибурани мағлуб этган ва Куниевга қарши баҳсга 18 та ғалаба ҳамда 3 та мағлубият билан келган эди.

Ҳал қилувчи лаҳза учинчи раундда келди

Жанг давомида Куниев рақибига босимни ошириб борди. Учинчи раундда россиялик спортчининг кучли тизза зарбалари ва кетма-кет ҳужумлари Форчунни оғир вазиятга солиб қўйди.

Ҳакам америкалик жангчи фаол ҳимоялана олмаётганини кўриб, баҳсни муддатидан олдин тўхтатди. Шу тариқа Куниев техник нокаут орқали ғолиб деб эълон қилинди.

Куниев рейтингда ўзига энг яқин турган рақибни ҳакамлар қарорига қолдирмасдан мағлуб этди.

Оғир вазнда битта аниқ зарба ҳам жанг тақдирини ўзгартириши мумкин. Куниев эса ҳал қилувчи паллада шошилмасдан, босим ва зарбалар комбинацияси орқали натижага эришди.

Куниевнинг рекорди янада кучайди

Тайрелл Форчун устидан қозонилган ғалаба Ризван Куниевнинг профессионал фаолиятидаги 14-муваффақияти бўлди. Унинг ҳисобига, шунингдек, учта мағлубият, битта дуранг ва битта натижасиз қолган жанг ёзилган.

Куниевнинг ғалабалари тақсимоти:

  • 7 та нокаут ёки техник нокаут;

  • 2 та сабмишн;

  • 4 та ҳакамлар қарори;

  • 1 та бошқа усулдаги ғалаба.

Унинг кучли жиҳатлари фақат зарба қуввати билан чекланмайди. UFC маълумотларига кўра, Куниевда кураш базаси, юқори тейкдаун ҳимояси ва партерда рақибни назорат қилиш қобилияти ҳам мавжуд.

Бу ғалаба Куниевга нима беради?

Куниев рейтингнинг тўққизинчи рақамини муддатидан олдин мағлуб этди. Мантиқан, бу натижа уни оғир вазн тоифасидаги кучли еттиликка яқинлаштириши ва кейинги жангда янада юқори ўриндаги рақибга қарши чиқиш имконини ошириши мумкин.

Унинг кейинги эҳтимолий вазифалари:

  • UFC рейтингида юқорилаш;

  • топ-7 вакили билан жанг олиш;

  • кетма-кет ғалабалар сериясини давом эттириш;

  • келажакда чемпионлик камари учун даъвогарлар қаторига яқинлашиш.

Бироқ оғир вазн дивизионида рақобат жуда юқори. Битта катта ғалаба эшикни очади, аммо чемпионлик пойгасига кириш учун Куниев шу даражани кейинги жангларда ҳам сақлаши керак.

Энг катта синов энди бошланади

Тайрелл Форчунни техник нокаут қилиш Куниев учун муҳим баёнот бўлди. У рейтингдаги яқин рақибини мағлуб этиб, зарур паллада жангни якунлай олишини кўрсатди.

Энди UFC’нинг қарори муҳим: Куниевга навбатда рейтингнинг юқори қисмидаги номдор рақиб бериладими ёки у яна бир марта ўз ўрнини ҳимоя қилишига тўғри келадими? Жавоб унинг чемпионлик йўли қанчалик тез очилишини белгилаб беради.

Сизнингча, Ризван Куниев кейинги жангини қайси оғир вазн вакилига қарши ўтказиши керак? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва хабарни Telegram’да UFC мухлислари билан улашинг.

Ризван КуниевТайрелл ФорчунЮФСБирлашган Араб АмирликлариМарчин Тыбура
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди