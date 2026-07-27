Арбелоа «Реал» ҳужумчисини «Фулҳэм»га олиб кетмоқчи
«Фулҳэм» ёзги трансфер ойнасида Мадриднинг «Реал» клуби ҳужумчиси Гонсало Гарсияни қўлга киритиш учун жиддий ҳаракат бошлади. Лондонликларнинг янги бош мураббийи Альваро Арбелоа ўзининг собиқ шогирдини янги лойиҳасининг муҳим қисми сифатида кўрмоқда.
Бироқ битим ҳали ҳал қилинган эмас. «Реал» таклифни кўриб чиқишга тайёр бўлса-да, Жозе Моуринью футболчини мавсумолди йиғинда синаб кўрмоқчи. Якуний қарор эса ҳужумчининг Мадридда қандай роль олишига боғлиқ бўлиши мумкин.
Арбелоа таниш ҳужумчига ишонч билдирмоқда
Альваро Арбелоа 2026 йил 7 июлда «Фулҳэм» бош мураббийи этиб тайинланди. Испаниялик мутахассис Лондон клуби билан 2029 йил ёзигача мўлжалланган уч йиллик шартнома имзолади.
Арбелоа Гонсало Гарсиянинг имкониятларини жуда яхши билади. Улар «Реал» академиясида, «Кастилья»да ва кейинчалик асосий жамоада бирга ишлаган.
Испания матбуоти маълумотига кўра, мураббий «Фулҳэм» раҳбариятидан айнан шу ҳужумчини сотиб олиш имкониятини ўрганишни сўраган. Лондон клуби футболчини ижарага эмас, тўлиқ трансфер асосида қўлга киритишни истамоқда.
Арбелоа учун Гонсало шунчаки ёш истеъдод эмас — унинг талаблари ва ўйин тизимини яхши биладиган тайёр футболчи.
«Фулҳэм» катта таклиф тайёрламоқда
Ҳозирча эҳтимолий трансфер суммаси расман маълум қилинмаган. AS хабарига кўра, «Фулҳэм» «Реал»ни музокарага кўндира оладиган молиявий таклиф тайёрлаш устида ишламоқда.
Мадрид клуби ҳам футболчини сотиш имкониятини бутунлай рад этмаяпти. Бироқ «Реал» ўз академияси тарбияланувчиси устидан назоратни сақлаб қолиш учун шартномага қуйидаги бандлардан бирини киритишни талаб қилиши мумкин:
футболчини қайтариб сотиб олиш ҳуқуқи;
келажакдаги трансфердан улуш;
бошқа клуб таклифини такрорлаш ҳуқуқи.
Бу шартлар ҳозирча расман тасдиқланмаган. Аммо «Реал» иқтидорли тарбияланувчиларини сотишда кўпинча уларни келажакда қайтариш имкониятини сақлаб қолишга интилади.
Моуриньюнинг қарори ҳал қилувчи бўлади
«Реал»нинг янги бош мураббийи Жозе Моуринью Гонсалонинг тақдири бўйича шошилинч қарор чиқаришни истамаяпти. Португалиялик мутахассис ҳужумчини мавсумолди тайёргарлик жараёнида кузатиб, унга жамоада қандай роль бериши мумкинлигини баҳоламоқда.
Айрим сўнгги хабарларда Гонсало дастлабки машғулотларда мураббийда яхши таассурот қолдиргани ва «Реал»да қолиш имкониятини оширгани айтилди. Унинг классик марказий ҳужумчи сифатидаги хусусиятлари таркибдаги бошқа форвардлардан фарқ қилади.
Бироқ футболчи мунтазам майдонга тушиш учун Килиан Мбаппе ва бошқа ҳужумчилар билан рақобатлашишига тўғри келади. «Фулҳэм» эса унга асосий таркибда кўпроқ ўйин амалиётини таклиф қилиши мумкин.
Шу сабаб якуний қарор уч омилга боғлиқ:
Моуринью унга қанча ўйин вақти ваъда қилади?
«Фулҳэм» қанча маблағ таклиф қилади?
Гонсалонинг ўзи қайси лойиҳани танлайди?
Ўтган мавсумда 39 та ўйин ўтказди
Гонсало Гарсия 2025/26 йилги мавсумда «Реал»нинг асосий жамоаси сафида барча мусобақалар доирасида 39 та учрашувда қатнашди.
Унинг расмий статистикаси:
Кўрсаткич
Натижа
Ўйинлар
39 та
Асосий таркибда
9 та
Голлар
8 та
Голли узатмалар
2 та
Майдондаги вақт
1470 дақиқа
У Ла Лигада 30 та учрашувда иштирок этиб, 6 та гол урди ва битта голли узатма берди. Бу кўрсаткичлар футболчи кўпинча захирадан майдонга тушганини ҳисобга олганда эътиборли натижа ҳисобланади.
Гонсалонинг устун жиҳатлари орасида жарима майдонида тўғри позиция танлаш, юқоридан келган тўплар учун курашиш ва рақиб ҳимоячиларига босим ўтказиш қобилияти бор.
73 ўйин бир мавсумлик натижа эмас
Дастлабки хабарда Гонсало 2024/25 йилги мавсумда «Кастилья» сафида 73 та ўйинда 30 та гол ургани қайд этилган. Бу маълумот нотўғри талқин қилинган.
73 та учрашув ва 30 та гол — футболчининг «Реал Мадрид Кастилья»даги бир неча мавсум давомидаги умумий кўрсаткичи.
Айнан 2024/25 йилги мавсумда эса у:
36 та лига ўйинида қатнашган;
25 та гол урган;
4 та голли узатма берган;
Primera Federación мусобақасининг энг яхши тўпурари бўлган.
Бу натижа Гонсалонинг асосий жамоага кўтарилишида ҳал қилувчи аҳамият касб этди.
Нега «Фулҳэм»га айнан ҳужумчи керак?
Лондон клуби ёзда ҳужум чизиғидаги айрим футболчилар билан хайрлашди ва янги мавсум олдидан марказий форвард позициясини кучайтиришга муҳтож.
Гонсало «Фулҳэм»га бир нечта жиҳатдан мос келиши мумкин:
у Англия футболи учун етарли жисмоний кучга эга;
жарима майдонида хавфли ҳаракат қилади;
прессингда фаол қатнашади;
Арбелоанинг талабларини олдиндан билади;
22 ёшда экани сабаб яна ривожланиш имконияти катта.
Энг муҳими, Арбелоа унинг кучли ва заиф жиҳатларини яхши билади. Янги чемпионатга мослашишда бу омил футболчига катта ёрдам бериши мумкин.
Гонсало қайси йўлни танлайди?
Форварднинг «Реал»да қолиш истаги бор. Аммо у яна бир мавсумни асосан захира ўриндиғида ўтказишни ҳам хоҳламайди.
«Фулҳэм»да у мунтазам ўйнаш, Арбелоа лойиҳасининг юзига айланиш ва Премьер-лигада ўзини кўрсатиш имкониятига эга бўлиши мумкин. Мадридда эса совринлар учун курашадиган жамоада қолади, бироқ майдондаги дақиқалар кафолатланмайди.
Ҳозирча «Фулҳэм» расмий таклиф юборгани ёки клублар келишувга эришгани эълон қилинмади. Музокаралар давом этмоқда ва «Реал»нинг мавсумолди йиғинидаги воқеалар трансфер тақдирини ўзгартириши мумкин.
Гонсало олдидаги танлов оддий эмас: болалигидан орзу қилган клубда ўрин учун курашиш ёки уни яхши танийдиган мураббий ортидан Англияга йўл олиш.
Агар «Фулҳэм» чиндан ҳам рад этиб бўлмайдиган таклиф берса, «Реал» академиясининг яна бир тарбияланувчиси Премьер-лига сари йўл олиши мумкин.
…