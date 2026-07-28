Барселона Жулиан Алваресга муқобил сифатида Эли Жуниор Крупини танлади
Испаниянинг Барселона клуби ёзги трансферлар мавсумида ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Англиянинг Борнмут жамоаси иқтидорли футболчиси Эли Жуниор Крупига қизиқиш билдирмоқда. ESPN хабарига кўра, каталонияликлар Атлетико Мадрид ҳужумчиси Жулиан Алваресни асосий нишон сифатида кўраётган бўлса-да, музокаралар қийин кечаётгани сабабли муқобил вариантлар устида ҳам фаол ишламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, Роберт Левандовскининг Чикаго Файр жамоасига кўчиб ўтишидан кейин Барселона сафида марказий ҳужумчи позициясида бўшлиқ юзага келди. Бош мураббий Ханси Флик ўзининг жамоадаги учинчи мавсуми олдидан ҳужум чизиғини тубдан янгилашга қарор қилган. Жамоа раҳбарияти Чемпионлар лигаси ғолиблиги учун кураша оладиган қудратли таркибни шакллантириш пайида.
Жулиан Алварес трансферидаги мураккабликларБарселона президенти Жоан Лапорта яқинда Жулиан Алварес учун расмий таклиф юборилганини тасдиқлаган эди. Аргентина терма жамоаси аъзоси Ванда Метрополитано стадионини тарк этиш истагида эканини билдирган бўлса-да, мадридликлар клуби дастлабки таклифни рад этди. Лапорта таклиф кучда қолишини ва вазият ўзгаришини кутишларини маълум қилди, бироқ бу жараён чексиз давом этмаслигини ҳам таъкидлади.
Шу боисдан амалдаги Ла Лига чемпионлари эътиборини Борнмут юлдузи Эли Жуниор Крупига қаратди. Франциянинг 21 ёшгача бўлган ёшлар терма жамоаси аъзоси бўлган футболчи ўтган ёзда Лоран жамоасидан 15 миллион евро эвазига инглиз клубига ўтган эди. Англия Премер-лигасидаги илк мавсумиёқ у 35 та учрашувда 13 та гол уриб, барчанинг эътиборини тортди.
Катта трансфер режаси ва таркибдаги ўзгаришларЭли Жуниор Крупини ўз сафига қўшиб олиш Барселона учун осон кечмайди, чунки Борнмут ўзининг асосий иқтидор эгаси учун 100 миллион евродан ортиқ маблағ талаб қилмоқда. Шунга қарамай, клуб ўзининг ҳужум чизиғини янгилаш ишларини аллақачон бошлаб юборган.
Каталония клуби ушбу трансфер ойнасида Нюкасл Юнайтед ва Боруссия Дортмунд жамоаларидан вингерлар Энтони Гордон ҳамда Карим Адеемени ўз сафига қўшиб улгурди. Агар молиявий имкониятлар йўл қўйса, клуб раҳбарияти ёзги трансферлар ойнаси ёпилгунга қадар яна бир йирик ҳужумчини харид қилишни режалаштирмоқда.
…