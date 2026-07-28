Барселона Жулиан Алваресга муқобил сифатида Эли Жуниор Крупини танлади

·38·Спорт
Барселона Жулиан Алваресга муқобил сифатида Эли Жуниор Крупини танлади

Испаниянинг Барселона клуби ёзги трансферлар мавсумида ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Англиянинг Борнмут жамоаси иқтидорли футболчиси Эли Жуниор Крупига қизиқиш билдирмоқда. ESPN хабарига кўра, каталонияликлар Атлетико Мадрид ҳужумчиси Жулиан Алваресни асосий нишон сифатида кўраётган бўлса-да, музокаралар қийин кечаётгани сабабли муқобил вариантлар устида ҳам фаол ишламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, Роберт Левандовскининг Чикаго Файр жамоасига кўчиб ўтишидан кейин Барселона сафида марказий ҳужумчи позициясида бўшлиқ юзага келди. Бош мураббий Ханси Флик ўзининг жамоадаги учинчи мавсуми олдидан ҳужум чизиғини тубдан янгилашга қарор қилган. Жамоа раҳбарияти Чемпионлар лигаси ғолиблиги учун кураша оладиган қудратли таркибни шакллантириш пайида.

Жулиан Алварес трансферидаги мураккабликлар

Барселона президенти Жоан Лапорта яқинда Жулиан Алварес учун расмий таклиф юборилганини тасдиқлаган эди. Аргентина терма жамоаси аъзоси Ванда Метрополитано стадионини тарк этиш истагида эканини билдирган бўлса-да, мадридликлар клуби дастлабки таклифни рад этди. Лапорта таклиф кучда қолишини ва вазият ўзгаришини кутишларини маълум қилди, бироқ бу жараён чексиз давом этмаслигини ҳам таъкидлади.

Шу боисдан амалдаги Ла Лига чемпионлари эътиборини Борнмут юлдузи Эли Жуниор Крупига қаратди. Франциянинг 21 ёшгача бўлган ёшлар терма жамоаси аъзоси бўлган футболчи ўтган ёзда Лоран жамоасидан 15 миллион евро эвазига инглиз клубига ўтган эди. Англия Премер-лигасидаги илк мавсумиёқ у 35 та учрашувда 13 та гол уриб, барчанинг эътиборини тортди.

Катта трансфер режаси ва таркибдаги ўзгаришлар

Эли Жуниор Крупини ўз сафига қўшиб олиш Барселона учун осон кечмайди, чунки Борнмут ўзининг асосий иқтидор эгаси учун 100 миллион евродан ортиқ маблағ талаб қилмоқда. Шунга қарамай, клуб ўзининг ҳужум чизиғини янгилаш ишларини аллақачон бошлаб юборган.

Каталония клуби ушбу трансфер ойнасида Нюкасл Юнайтед ва Боруссия Дортмунд жамоаларидан вингерлар Энтони Гордон ҳамда Карим Адеемени ўз сафига қўшиб улгурди. Агар молиявий имкониятлар йўл қўйса, клуб раҳбарияти ёзги трансферлар ойнаси ёпилгунга қадар яна бир йирик ҳужумчини харид қилишни режалаштирмоқда.

БарселонаЖулиан АлваресЭли Жуниор КрупиТрансферларЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаРеал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 15:50Челси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиЧелси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиБугун, 15:38Англия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиАнглия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиБугун, 14:58Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Бугун, 14:42Ёзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаЁзги трансферлар бозори: Европа грандлари Барселона режаларини чаппасига келтирмоқдаБугун, 14:38Неймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этдиНеймар Сантос кийим алмаштириш хонасидаги можаро ҳақидаги хабарларни рад этдиБугун, 14:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди