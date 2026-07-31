Брусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учради
Рояле Унион Саинт-Гиллоисе жамоасининг 24 ёшли ҳужумчиси Моҳаммед Фусеини Бруссел шаҳридаги Луис хиёбонида беш нафар ниқобли шахс томонидан қуролли ҳужумга учраб, қимматбаҳо буюмларидан айрилди. Ҳодиса якшанба куни тонгги соат 6:30 ларда содир бўлган бўлиб, жиноятчилар футболчининг уяли телефони ҳамда қиймати 8 мингдан 14 минг еврогача баҳоланадиган Ролех Датежуст қўл соатини тортиб олишган.
Рояле Унион Саинт-Гиллоисе жамоасининг ҳужумчиси Моҳаммед Фусеини Бруссел шаҳридаги тунги клуб яқинида беш нафар жиноятчи томонидан шафқатсизларча калтакланиб, йирик миқдордаги қимматбаҳо буюмларидан айрилди. Ҳет Лаатсте Ниеувс нашрининг хабар беришича, 24 ёшли Гана терма жамоаси футболчиси тунги клубдан чиқиб, шахсий машинаси томон кетаётган вақтида номаълум шахслар ҳужумига учраган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳодиса якшанба куни тонгги соат 6:30 ларда Брусселнинг Луис хиёбонида содир бўлган. Жабрланувчи ўз автомашинасига яқинлашаётган пайтда юзига ниқоб таққан беш нафар гумонланувчи уни куч билан машинадан тортиб туширган. Муҳаммад Фусеини қаршилик кўрсатишга ҳаракат қилганига қарамай, уч нафар ҳужумчи уни бўғиш усули билан ерга қулатган ва устига чиққан ҳолда қимматбаҳо буюмларни тортиб олган.
Жиноятчилар футболчининг уяли телефони ҳамда қиймати 8 мингдан 14 минг еврогача баҳоланадиган Ролех Датежуст қўл соатини олиб кетишган. Воқеа жойида бўлган жамоадошларидан бири содир этилган жиноятни ўз телефонига муҳрлаб қолишга муваффақ бўлган. Ушбу видеоёзув ҳуқуқ-тартибот идораларига жиноятчиларни тезкорлик билан аниқлаш ва изига тушишда муҳим асос бўлиб хизмат қилган.
Клуб расмий баёноти ва тиббий ёрдамРояле Унион Саинт-Гиллоисе матбуот хизмати тарқатган маълумотларга кўра, футболчи воқеадан сўнг дарҳол шифохонага олиб борилган ва зарур тиббий кўрикдан ўтказилган. Клуб раҳбарияти Бруссел полициясига тезкор ва самарали хизмати учун миннатдорчилик билдирган. Олинган жароҳатлар унчалик жиддий бўлмагани сабабли, ҳужумчи тез фурсатда машғулотларга қайтган.
Бруссел Прокуратураси баёнотига таяниб ёзилишича, мазкур босқинчилик юзасидан олиб борилган тезкор тадбирлар натижасида 23 ёшли бир нафар гумонланувчи қўлга олинган. Унинг яшаш хонадонидан жабрланувчиларга тегишли ўғирланган ашёлар топилган. Ҳозирда ушбу шахс Ҳарен қамоқхонасида сақланмоқда ва унга нисбатан жиноий гуруҳ томонидан содир этилган зўравонлик ва қароқчилик моддалари бўйича расман айблов эълон қилинган.
Гумонланувчининг адвокати Самуел Росенблатт матбуотга берган интервюсида ўз мижози содир этилган ишнинг жиддийлигини англаб етгани ва афсусдалигини билдирган. Шунингдек, тергов ҳаракатлари давом этаётгани сабабли бошқа тафсилотларни ошкор қила олмаслигини таъкидлаган. Жабрланган уч кишидан икки нафари ушбу ҳужум оқибатида вақтинча меҳнат лаёқатини йўқотгани маълум қилинди.
Жорий мавсумда жамоа сафида барқарор ҳаракат қилиб келаётган Моҳаммед Фусеини учун бу воқеа спортдан ташқари яна бир жиддий руҳий зарба бўлди. Эслатиб ўтамиз, футболчи 2025–2026-йилги мавсум давомида мушаклари, тўпиқи ҳамда тиззасидаги жароҳатлар сабабли 145 кунни ўтказиб юбориб, 25 та учрашувда майдонга туша олмаган эди. Унинг клуб билан амалдаги шартномаси 2028-йилгача мўлжалланган.
…