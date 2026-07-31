Брусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учради

·24·Спорт
Брусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учради
Қисқача

Рояле Унион Саинт-Гиллоисе жамоасининг 24 ёшли ҳужумчиси Моҳаммед Фусеини Бруссел шаҳридаги Луис хиёбонида беш нафар ниқобли шахс томонидан қуролли ҳужумга учраб, қимматбаҳо буюмларидан айрилди. Ҳодиса якшанба куни тонгги соат 6:30 ларда содир бўлган бўлиб, жиноятчилар футболчининг уяли телефони ҳамда қиймати 8 мингдан 14 минг еврогача баҳоланадиган Ролех Датежуст қўл соатини тортиб олишган.

Рояле Унион Саинт-Гиллоисе жамоасининг ҳужумчиси Моҳаммед Фусеини Бруссел шаҳридаги тунги клуб яқинида беш нафар жиноятчи томонидан шафқатсизларча калтакланиб, йирик миқдордаги қимматбаҳо буюмларидан айрилди. Ҳет Лаатсте Ниеувс нашрининг хабар беришича, 24 ёшли Гана терма жамоаси футболчиси тунги клубдан чиқиб, шахсий машинаси томон кетаётган вақтида номаълум шахслар ҳужумига учраган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳодиса якшанба куни тонгги соат 6:30 ларда Брусселнинг Луис хиёбонида содир бўлган. Жабрланувчи ўз автомашинасига яқинлашаётган пайтда юзига ниқоб таққан беш нафар гумонланувчи уни куч билан машинадан тортиб туширган. Муҳаммад Фусеини қаршилик кўрсатишга ҳаракат қилганига қарамай, уч нафар ҳужумчи уни бўғиш усули билан ерга қулатган ва устига чиққан ҳолда қимматбаҳо буюмларни тортиб олган.

Жиноятчилар футболчининг уяли телефони ҳамда қиймати 8 мингдан 14 минг еврогача баҳоланадиган Ролех Датежуст қўл соатини олиб кетишган. Воқеа жойида бўлган жамоадошларидан бири содир этилган жиноятни ўз телефонига муҳрлаб қолишга муваффақ бўлган. Ушбу видеоёзув ҳуқуқ-тартибот идораларига жиноятчиларни тезкорлик билан аниқлаш ва изига тушишда муҳим асос бўлиб хизмат қилган.

Клуб расмий баёноти ва тиббий ёрдам

Рояле Унион Саинт-Гиллоисе матбуот хизмати тарқатган маълумотларга кўра, футболчи воқеадан сўнг дарҳол шифохонага олиб борилган ва зарур тиббий кўрикдан ўтказилган. Клуб раҳбарияти Бруссел полициясига тезкор ва самарали хизмати учун миннатдорчилик билдирган. Олинган жароҳатлар унчалик жиддий бўлмагани сабабли, ҳужумчи тез фурсатда машғулотларга қайтган.

Бруссел Прокуратураси баёнотига таяниб ёзилишича, мазкур босқинчилик юзасидан олиб борилган тезкор тадбирлар натижасида 23 ёшли бир нафар гумонланувчи қўлга олинган. Унинг яшаш хонадонидан жабрланувчиларга тегишли ўғирланган ашёлар топилган. Ҳозирда ушбу шахс Ҳарен қамоқхонасида сақланмоқда ва унга нисбатан жиноий гуруҳ томонидан содир этилган зўравонлик ва қароқчилик моддалари бўйича расман айблов эълон қилинган.

Гумонланувчининг адвокати Самуел Росенблатт матбуотга берган интервюсида ўз мижози содир этилган ишнинг жиддийлигини англаб етгани ва афсусдалигини билдирган. Шунингдек, тергов ҳаракатлари давом этаётгани сабабли бошқа тафсилотларни ошкор қила олмаслигини таъкидлаган. Жабрланган уч кишидан икки нафари ушбу ҳужум оқибатида вақтинча меҳнат лаёқатини йўқотгани маълум қилинди.

Жорий мавсумда жамоа сафида барқарор ҳаракат қилиб келаётган Моҳаммед Фусеини учун бу воқеа спортдан ташқари яна бир жиддий руҳий зарба бўлди. Эслатиб ўтамиз, футболчи 2025–2026-йилги мавсум давомида мушаклари, тўпиқи ҳамда тиззасидаги жароҳатлар сабабли 145 кунни ўтказиб юбориб, 25 та учрашувда майдонга туша олмаган эди. Унинг клуб билан амалдаги шартномаси 2028-йилгача мўлжалланган.

Моҳаммед ФусеиниРояле Унион Саинт-ГиллоисеБрусселҚароқчиликГана терма жамоаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?Бугун, 14:03Родри трансфери: «Сити» Мадриднинг «Реал» клубига нархни маълум қилдиРодри трансфери: «Сити» Мадриднинг «Реал» клубига нархни маълум қилдиБугун, 13:56Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Бугун, 13:41Неллй Лас Челси сафида: боксёр қиздан янги юлдузгачаНеллй Лас Челси сафида: боксёр қиздан янги юлдузгачаБугун, 13:33Реал Мадрид Франко Мастантуонони А Серияга ижарага бермоқчиРеал Мадрид Франко Мастантуонони А Серияга ижарага бермоқчиБугун, 13:19Милан афсонаси Франко Бареси оламдан ўтдиМилан афсонаси Франко Бареси оламдан ўтдиБугун, 13:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда