1 августдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради?

·1·Ўзбекистон
1 августдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради?

1 августдан бошлаб Ўзбекистонда бир қатор қонунчилик ва маъмурий янгиликлар кучга киради. Улар автокредитлар бўйича имтиёзлар, мактабга қабул тартиби, жамоат хизматлари, суд тизими ва экология соҳасидаги ўзгаришларни қамраб олади.

Автокредит фоизининг бир қисми қоплаб берилади

Президентнинг “Тоза ҳаво” умуммиллий лойиҳаси доирасида қабул қилинган фармонига мувофиқ, 1 августдан эски автомобилларини trade-in дастури орқали топширган фуқаролар ва юридик шахсларга янги автомашина сотиб олиш учун расмийлаштирилган автокредит фоизининг бир қисми давлат томонидан қоплаб берилади.

1-синфга қабул тўлиқ электрон шаклга ўтади

2026–2027 ўқув йилидан бошлаб давлат мактабларининг 1-синфига қабул тўлиқ онлайн тартибда амалга оширилади.

1 августдан 31 августгача микроҳудуддан ташқарида яшовчи ота-оналар ҳам my.gov.uz ва my.maktab.uz платформалари орқали фарзандларини мактабга рўйхатдан ўтказиши мумкин.

Камёб ёввойи ҳайвонларни овлаш вақтинча тақиқланади

Ҳукумат қарорига мувофиқ, 2028 йил 1 январгача Ўзбекистонда камёб ва йўқолиб кетиш хавфи юқори бўлган ёввойи ҳайвонларни овлаш тақиқланади. Чеклов илмий тадқиқотлар ҳамда махсус питомникларда етиштирилаётган ҳайвонларга нисбатан татбиқ этилмайди.

Шаҳар дарёлари ва сойлари чавоқлантирилади

1 августдан бошлаб республика марказий шаҳарларидан ўтувчи дарё ва сойларга ҳар йили камида 15 тонна чавоқ ташлаш ишлари бошланади. Лойиҳа 2030 йилгача давом этади ва сув ҳавзалари биохилма-хиллигини сақлашга қаратилган.

Автомобилни жарима майдончасидан QR-код орқали олиш мумкин

Эндиликда транспорт воситасини жарима майдончасидан чиқариш учун қоғоз рухсатнома талаб қилинмайди. Барча рухсатномалар электрон шаклда расмийлаштирилиб, QR-код орқали тасдиқланади.

Меҳнат низолари алоҳида ихтисослашган судьялар томонидан кўрилади

1 августдан бошлаб меҳнат муносабатларига оид фуқаролик ишларини кўриб чиқиш учун ихтисослашган судьялар фаолият бошлайди. Янги келиб тушадиган меҳнат низолари айнан ушбу судьялар ўртасида тақсимланади.

Гўшт импорти бўйича субсидиялар давом эттирилади

Аввал 1 августгача амал қилиши белгиланган гўштни ҳаво транспорти орқали импорт қилиш харажатларини қисман қоплаш механизми йил якунига қадар узайтирилади. Бу орқали ички бозорда гўшт нархлари барқарорлигини таъминлаш мақсад қилинган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саида Мирзиёева Тошкентнинг дизайн-кодини кескин танқид қилдиСаида Мирзиёева Тошкентнинг дизайн-кодини кескин танқид қилдиБугун, 13:37Кутилган янгилик синоптиклар ҳаво қачон салқинлашишини айтдиКутилган янгилик синоптиклар ҳаво қачон салқинлашишини айтдиБугун, 12:22“Андижон полькаси” Гиннес рекордига кириши учун 730 миллион сўм ажратилгани очиқланди“Андижон полькаси” Гиннес рекордига кириши учун 730 миллион сўм ажратилгани очиқландиБугун, 11:29Президентлар гольф майдонида: Иссиқкўлда норасмий учрашув (видео)Президентлар гольф майдонида: Иссиқкўлда норасмий учрашув (видео)Бугун, 06:33Муҳим учрашув: Шавкат Мирзиёев Қирғизистондаги халқаро тадбирларга таклиф этилдиМуҳим учрашув: Шавкат Мирзиёев Қирғизистондаги халқаро тадбирларга таклиф этилдиКеча, 23:19Тарихий ҳужжат: Ўзбекистон ва Қирғизистон пенсия таъминотида инқилоб қилмоқда!Тарихий ҳужжат: Ўзбекистон ва Қирғизистон пенсия таъминотида инқилоб қилмоқда!Кеча, 22:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди