Неллй Лас Челси сафида: боксёр қиздан янги юлдузгача
Англия аёллар футболининг истиқболли вакили Неллй Лас фаолиятини Челси сафида давом еттирадиган бўлди. Атиги 18 ёшни қарши олган универсал қанот футболчиси ёзги трансфер ойнасида Лондон клубининг тўртинчи харидига айланди. Ендиликда ёш иқтидор Кобҳамдаги машғулот базасида ўз кумири Люси Бронз ва Елли Карпентер билан бирга шуғулланиб, тажриба орттириши мумкин.
The Athletic хабар беришича, Англия аёллар футболининг истиқболли ёш вакилларидан бири Неллй Лас фаолиятини Челси сафида давом эттирадиган бўлди. Атиги 18 ёшни қарши олган универсал қанот футболчиси ёзги трансфер ойнасида Лондон клубининг тўртинчи харидига айланди ва ўзи болалигидан кумир деб билган афсонавий Люси Бронз билан бир жамоада тўп тепадиган бўлди. Бу трансфер ёш иқтидор учун ҳам жамоа, ҳам шахсий ўсиш йўлида муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Бундан бир йил муқаддар Неллй Лас ОАВга берган интервюсида Люси Бронзга ўхшашни ва ҳатто ундан ҳам яхшироқ натижаларга эришишни мақсад қилганини очиқ айтганди. Эндиликда унинг бу улкан нияти ҳақиқатга айланди: у Кобҳамдаги машғулот базасида нафақат ўз кумири, балки Австралиянинг жаҳон даражасидаги ўнг қанот ҳимоячиси Элли Карпентер билан бирга шуғулланиб, тажриба орттириши мумкин. Челси бош мураббийи Сония Бомпастор ва унинг мураббийлар штаби айнан Ласнинг салоҳиятини юқори баҳолаб, уни жамоага таклиф этишга қарор қилди.
Сония Бомпастор ишончи ва футболчининг илдизлариЛёнс академиясига раҳбарлик қилган ва европанинг саккиз карра чемпиони бўлган асосий жамоани бошқариб ўз номини танитган Сония Бомпастор ёш футболчилар билан ишлаш сир-асрорларини яхши билади. Челси сўнгги етти йилдаги энг оғир мавсумидан кейин ўз мавқейини тиклашга ҳаракат қилаётган бир пайтда, мураббийлар штаби нима учун айнан Неллй Ласни танлагани унинг ўзига хос характери ва меҳнатсеварлиги билан изоҳланади. Асл фамилияси Ласова бўлган футболчининг илдизлари Словакияга бориб тақалади. Унинг онаси Паула 2006 йилда фарзандлари билан Англияга кўчиб ўтган ва Лас Лестер ҳудудида футболга меҳр қўйиб улғайган.
Кичик ёшидан бошлаб акалари билан тўп тепиб юрган Лас дастлаб Бомонт Парк жамоасида ўғил болалар билан бирга ўйнади. 13 ёшида Лестер клуби сафига қўшилганига қарамай, онасининг қўллаб-қувватлаши ва тўғри маслаҳати билан у аввалига ўз ривожланиши учун кичикроқ жамоада қолишни маъқул кўрди. Кейинчалик Лестер таркибига қайтиб, 16 ёшидаёқ асосий жамоа сафида ўзининг ёрқин мавсумини ўтказди ва Челси билан кечган ўйинда ўша пайтдаги кумири Люси Бронзга қарши майдонга тушди.
Тинимсиз меҳнат ва халқаро майдондаги муваффақиятларПрофессионал футболчи бўлиш йўлида Неллй Лас жуда кўп машаққатларни енгиб ўтди. Sport залларида шуғулланиш, оғир вазнлар билан ишлаш ва индивидуал мураббийлар билан шахсий машғулотлар ўтказиш унинг ўйинига тинимсиз атлетизм ва мукаммал техник сифатларни олиб кирди. Бу фазилатлар унга 15 ёшидаёқ Лестер У-21 жамоасининг асосий ўйинчисига айланишга ва Англия ёшлар терма жамоалари сафида муваффақиятли оддимлашига ёрдам берди.
У ўзи туғилиб ўсган мамлакат шарафини халқаро майдонларда муносиб ҳимоя қилиб келмоқда. Хусусан, Лас 2024 йилда У-17 Европа чемпионатининг финалига қадар етиб борган ва шу йилнинг ўзида Жаҳон чемпионатининг ярим финалида иштирок этган Англия қизлар терма жамоаси таркибида муҳим рол ўйнади. Шунингдек, у У-19 ва келгуси Жаҳон чемпионатига ҳойрлик кўраётган У-20 терма жамоалари шарафини ҳам ҳимоя қилиб келмоқда.
…