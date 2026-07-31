Неллй Лас Челси сафида: боксёр қиздан янги юлдузгача

·23·Спорт
Неллй Лас Челси сафида: боксёр қиздан янги юлдузгача
Қисқача

Англия аёллар футболининг истиқболли вакили Неллй Лас фаолиятини Челси сафида давом еттирадиган бўлди. Атиги 18 ёшни қарши олган универсал қанот футболчиси ёзги трансфер ойнасида Лондон клубининг тўртинчи харидига айланди. Ендиликда ёш иқтидор Кобҳамдаги машғулот базасида ўз кумири Люси Бронз ва Елли Карпентер билан бирга шуғулланиб, тажриба орттириши мумкин.

The Athletic хабар беришича, Англия аёллар футболининг истиқболли ёш вакилларидан бири Неллй Лас фаолиятини Челси сафида давом эттирадиган бўлди. Атиги 18 ёшни қарши олган универсал қанот футболчиси ёзги трансфер ойнасида Лондон клубининг тўртинчи харидига айланди ва ўзи болалигидан кумир деб билган афсонавий Люси Бронз билан бир жамоада тўп тепадиган бўлди. Бу трансфер ёш иқтидор учун ҳам жамоа, ҳам шахсий ўсиш йўлида муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Бундан бир йил муқаддар Неллй Лас ОАВга берган интервюсида Люси Бронзга ўхшашни ва ҳатто ундан ҳам яхшироқ натижаларга эришишни мақсад қилганини очиқ айтганди. Эндиликда унинг бу улкан нияти ҳақиқатга айланди: у Кобҳамдаги машғулот базасида нафақат ўз кумири, балки Австралиянинг жаҳон даражасидаги ўнг қанот ҳимоячиси Элли Карпентер билан бирга шуғулланиб, тажриба орттириши мумкин. Челси бош мураббийи Сония Бомпастор ва унинг мураббийлар штаби айнан Ласнинг салоҳиятини юқори баҳолаб, уни жамоага таклиф этишга қарор қилди.

Сония Бомпастор ишончи ва футболчининг илдизлари

Лёнс академиясига раҳбарлик қилган ва европанинг саккиз карра чемпиони бўлган асосий жамоани бошқариб ўз номини танитган Сония Бомпастор ёш футболчилар билан ишлаш сир-асрорларини яхши билади. Челси сўнгги етти йилдаги энг оғир мавсумидан кейин ўз мавқейини тиклашга ҳаракат қилаётган бир пайтда, мураббийлар штаби нима учун айнан Неллй Ласни танлагани унинг ўзига хос характери ва меҳнатсеварлиги билан изоҳланади. Асл фамилияси Ласова бўлган футболчининг илдизлари Словакияга бориб тақалади. Унинг онаси Паула 2006 йилда фарзандлари билан Англияга кўчиб ўтган ва Лас Лестер ҳудудида футболга меҳр қўйиб улғайган.

Кичик ёшидан бошлаб акалари билан тўп тепиб юрган Лас дастлаб Бомонт Парк жамоасида ўғил болалар билан бирга ўйнади. 13 ёшида Лестер клуби сафига қўшилганига қарамай, онасининг қўллаб-қувватлаши ва тўғри маслаҳати билан у аввалига ўз ривожланиши учун кичикроқ жамоада қолишни маъқул кўрди. Кейинчалик Лестер таркибига қайтиб, 16 ёшидаёқ асосий жамоа сафида ўзининг ёрқин мавсумини ўтказди ва Челси билан кечган ўйинда ўша пайтдаги кумири Люси Бронзга қарши майдонга тушди.

Тинимсиз меҳнат ва халқаро майдондаги муваффақиятлар

Профессионал футболчи бўлиш йўлида Неллй Лас жуда кўп машаққатларни енгиб ўтди. Sport залларида шуғулланиш, оғир вазнлар билан ишлаш ва индивидуал мураббийлар билан шахсий машғулотлар ўтказиш унинг ўйинига тинимсиз атлетизм ва мукаммал техник сифатларни олиб кирди. Бу фазилатлар унга 15 ёшидаёқ Лестер У-21 жамоасининг асосий ўйинчисига айланишга ва Англия ёшлар терма жамоалари сафида муваффақиятли оддимлашига ёрдам берди.

У ўзи туғилиб ўсган мамлакат шарафини халқаро майдонларда муносиб ҳимоя қилиб келмоқда. Хусусан, Лас 2024 йилда У-17 Европа чемпионатининг финалига қадар етиб борган ва шу йилнинг ўзида Жаҳон чемпионатининг ярим финалида иштирок этган Англия қизлар терма жамоаси таркибида муҳим рол ўйнади. Шунингдек, у У-19 ва келгуси Жаҳон чемпионатига ҳойрлик кўраётган У-20 терма жамоалари шарафини ҳам ҳимоя қилиб келмоқда.

Неллй ЛасЧелсиАёллар СуперлигасиТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?Бугун, 14:03Родри трансфери: «Сити» Мадриднинг «Реал» клубига нархни маълум қилдиРодри трансфери: «Сити» Мадриднинг «Реал» клубига нархни маълум қилдиБугун, 13:56Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Бугун, 13:41Брусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБрусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБугун, 13:38Реал Мадрид Франко Мастантуонони А Серияга ижарага бермоқчиРеал Мадрид Франко Мастантуонони А Серияга ижарага бермоқчиБугун, 13:19Милан афсонаси Франко Бареси оламдан ўтдиМилан афсонаси Франко Бареси оламдан ўтдиБугун, 13:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда