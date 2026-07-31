Покистон Кашмирида полиция 30 нафар намойишчини отиб ўлдирди

·36·Дунё
Покистон Кашмирида полиция 30 нафар намойишчини отиб ўлдирди
Қисқача

Покистон назоратидаги Кашмир ҳудудида сайловлар пайтида содир бўлган тўқнашувлар оқибатида полиция ўқидан камида 30 нафар инсон ҳалок бўлди. Тақиқланган Авами ҳаракат қўмитаси маълумотига кўра, қурбонларнинг 25 нафари 27 июл куни, қолган 5 нафари еса 28 июл куни вафот етган ва воқеа ортидан қарийб 20 нафар киши жароҳат олган. Амнестй Интернатионал ташкилоти мазкур ҳодиса юзасидан тезкор, мустақил ҳамда шаффоф тергов ўтказишга чақирди.

Покистон назоратидаги Кашмир ҳудудида сайловлар давомида содир бўлган тўқнашувлар оқибатида камида 30 нафар инсон ҳалок бўлди. Ҳодисадан сўнг минтақада хавфсизлик чоралари кучайтирилди. Бу ҳақда The Independent хабар берди.

Тақиқланган Авами ҳаракат қўмитаси (JAAC) маълум қилишича, қурбонлар полиция томонидан ўқ узилганидан кейин ҳалок бўлган. Ҳаракат вакилларининг иддаосига кўра, 27 июль куни камида 25 нафар, 28 июль куни эса яна беш нафар киши вафот этган.

JAAC фаолларидан бири Имтиаз Асламнинг видео мурожаатида айтилишича, полиция билан юз берган тўқнашувларда тинч аҳоли ва ёшлар орасида ҳам қурбонлар бўлган. Унинг сўзларига кўра, ҳалок бўлганлар орасида ҳаракат асосчиси Омар Назир Кашмирининг укаси Усман Назир ҳамда икки нафар Балужистонлик фуқаро ҳам бор. Шунингдек, қарийб 20 нафар киши турли даражада жароҳат олган.

Ҳаракат матбуот котиби СА Хоннинг таъкидлашича, Мирпур шаҳрида хавфсизлик кучлари қуролсиз намойишчиларга қарши ўқотар қурол ишлатган. Унинг иддаосига кўра, кейинчалик ҳалок бўлганларнинг жасадлари воқеа жойидан олиб кетилган. Бу даъволар ҳозирча мустақил манбалар томонидан тасдиқланмаган.

Amnesty International ташкилоти воқеа юзасидан тезкор, мустақил ва шаффоф тергов ўтказишга чақирди. Шунингдек, ташкилот ҳудудда интернет алоқасини тиклаш ҳамда оммавий ахборот воситалари ва мустақил кузатувчиларга ҳудудга кириш имконини бериш зарурлигини билдирди.

Покистон ҳукумати эса тинч намойишчиларга қарши ўқ узилгани ҳақидаги айбловларни рад этди. Мамлакат ахборот вазири Атта Тарар намойишлар ортида Ҳиндистон турганини даъво қилди. JAAC вакиллари эса бу айбловларни асоссиз деб баҳолаб, уларнинг ҳаракати маҳаллий аҳолининг ижтимоий ва иқтисодий талабларига қаратилганини таъкидлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Покистондаги шахтада кучли портлаш 32 кончининг умрига зомин бўлдиПокистондаги шахтада кучли портлаш 32 кончининг умрига зомин бўлдиБугун, 13:30Эквадорда уйдан 7 кишининг куйдирилган жасади топилдиЭквадорда уйдан 7 кишининг куйдирилган жасади топилдиБугун, 13:27Онаси йигити билан ташқарига чиққан пайтда бир ёшли бола қайноқ ваннада ҳалок бўлдиОнаси йигити билан ташқарига чиққан пайтда бир ёшли бола қайноқ ваннада ҳалок бўлдиБугун, 13:02Тарихий зарба: Россия Украинадаги Америка дрон заводини илк бор нишонга олдиТарихий зарба: Россия Украинадаги Америка дрон заводини илк бор нишонга олдиБугун, 13:01Швейцария бетарафлиги — тарих ва бугун: Захарова Бернни кескин танқид қилдиШвейцария бетарафлиги — тарих ва бугун: Захарова Бернни кескин танқид қилдиБугун, 12:50Даҳшатли синов: Японияда зилзила қурбонлари сони 34 кишига етдиДаҳшатли синов: Японияда зилзила қурбонлари сони 34 кишига етдиБугун, 12:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда