Покистон Кашмирида полиция 30 нафар намойишчини отиб ўлдирди
Покистон назоратидаги Кашмир ҳудудида сайловлар пайтида содир бўлган тўқнашувлар оқибатида полиция ўқидан камида 30 нафар инсон ҳалок бўлди. Тақиқланган Авами ҳаракат қўмитаси маълумотига кўра, қурбонларнинг 25 нафари 27 июл куни, қолган 5 нафари еса 28 июл куни вафот етган ва воқеа ортидан қарийб 20 нафар киши жароҳат олган. Амнестй Интернатионал ташкилоти мазкур ҳодиса юзасидан тезкор, мустақил ҳамда шаффоф тергов ўтказишга чақирди.
Покистон назоратидаги Кашмир ҳудудида сайловлар давомида содир бўлган тўқнашувлар оқибатида камида 30 нафар инсон ҳалок бўлди. Ҳодисадан сўнг минтақада хавфсизлик чоралари кучайтирилди. Бу ҳақда The Independent хабар берди.
Тақиқланган Авами ҳаракат қўмитаси (JAAC) маълум қилишича, қурбонлар полиция томонидан ўқ узилганидан кейин ҳалок бўлган. Ҳаракат вакилларининг иддаосига кўра, 27 июль куни камида 25 нафар, 28 июль куни эса яна беш нафар киши вафот этган.
JAAC фаолларидан бири Имтиаз Асламнинг видео мурожаатида айтилишича, полиция билан юз берган тўқнашувларда тинч аҳоли ва ёшлар орасида ҳам қурбонлар бўлган. Унинг сўзларига кўра, ҳалок бўлганлар орасида ҳаракат асосчиси Омар Назир Кашмирининг укаси Усман Назир ҳамда икки нафар Балужистонлик фуқаро ҳам бор. Шунингдек, қарийб 20 нафар киши турли даражада жароҳат олган.
Ҳаракат матбуот котиби СА Хоннинг таъкидлашича, Мирпур шаҳрида хавфсизлик кучлари қуролсиз намойишчиларга қарши ўқотар қурол ишлатган. Унинг иддаосига кўра, кейинчалик ҳалок бўлганларнинг жасадлари воқеа жойидан олиб кетилган. Бу даъволар ҳозирча мустақил манбалар томонидан тасдиқланмаган.
Amnesty International ташкилоти воқеа юзасидан тезкор, мустақил ва шаффоф тергов ўтказишга чақирди. Шунингдек, ташкилот ҳудудда интернет алоқасини тиклаш ҳамда оммавий ахборот воситалари ва мустақил кузатувчиларга ҳудудга кириш имконини бериш зарурлигини билдирди.
Покистон ҳукумати эса тинч намойишчиларга қарши ўқ узилгани ҳақидаги айбловларни рад этди. Мамлакат ахборот вазири Атта Тарар намойишлар ортида Ҳиндистон турганини даъво қилди. JAAC вакиллари эса бу айбловларни асоссиз деб баҳолаб, уларнинг ҳаракати маҳаллий аҳолининг ижтимоий ва иқтисодий талабларига қаратилганини таъкидлади.
…