Intel сўнгги 40 йилда илк бор x86 архитектураси лицензиясини берди
Таниқли технология гиганти Intel ўз тарихида сўнгги ўн йилликлардаги энг кутилмаган қадамлардан бирини ташлаб, РосаикЛабс номли стартапга Атом оиласига мансуб процессор технологияларидан фойдаланиш ҳуқуқини тақдим этди. Reuters агентлигининг ўз манбаларига таяниб хабар беришича, мазкур келишув компания стратегиясида жиддий бурилиш ясалганидан далолат беради, чунки Intel охирги марта ўтган асрнинг 80-йиллари охирида ўз x86 архитектурасини бегона компанияларга лицензиялаш амалиётидан воз кечган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Манбага кўра, тузилган битим доирасида РосаикЛабс микросхемаларни лойиҳалаш босқичида қўлланиладиган РТЛ-кодга (Регистер Трансфер Левел) тўғридан-тўғри кириш ҳуқуқини қўлга киритади. Бу эса ёш стартапга Intel компаниясининг юқори самарали ҳамда энергияни тежовчи x86 ядролари асосида ўзларининг ўзига хос тизим-кристалларда (СоК) ишланмаларини яратиш имконини беради. Мутахассисларнинг таъкидлашича, келгусида ишлаб чиқариладиган бундай марказий процессорлар нафақат Intel Фоундрй қувватларида, балки учинчи томон заводларида ҳам тайёрланиши мумкин.
Стратегик бурилиш ва янги имкониятларIntel ўтган асрнинг охирида бозор рақобатидан чўчиб, ўзининг процессор технологияларини бошқаларга беришни деярли бутунлай тўхтатган эди. Ҳозирги шартнома эса x86 архитектураси бозоридаги ҳукмронликни сақлаб қолган ҳолда, янги даромад манбаларини очиш ва технологияни кенгроқ татбиқ этиш йўлидаги янги уриниш сифатида баҳоланмоқда. Шунга қарамай, томонлар ҳали бу борада расмий баёнот беришгани йўқ.
Маълум бўлишича, РосаикЛабс стартапи жорий йилнинг май ойида рўйхатдан ўтказилган бўлиб, уни тажрибали венчур инвестор Амарджит Гилл бошқармоқда. У илгари Intel бош директори Лип-Бу Тан билан биргаликда Нувиа ва Ривос каби қатор истиқболли лойиҳаларда ҳамкорлик қилган. Ҳозирги вақтда ёпиқ режимда фаолият юритаётган стартап тахминан 10 миллион доллар миқдорида молиялаштириш маблағларини жалб қилгани айтилмоқда.
Шунга қарамай, бўлажак маҳсулотларнинг техник хусусиятлари ва тафсилотлари сир сақланмоқда. Intel ҳозирча қайси Атом ядролари стартапга берилгани ҳамда яратиладиган платформа айнан қайси бозор сегментларига мўлжалланиши ҳақида аниқ маълумот тақдим этгани йўқ. Таҳлилчиларнинг фикрича, бундай ёндашув Intel учун асосий бўлмаган махсус йўналишларга кириб бориш ва x86 ишланмаларини янада самарали монетизация қилиш имконини беради.
…