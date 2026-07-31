Intel сўнгги 40 йилда илк бор x86 архитектураси лицензиясини берди

·0·Техно
Intel сўнгги 40 йилда илк бор x86 архитектураси лицензиясини берди

Таниқли технология гиганти Intel ўз тарихида сўнгги ўн йилликлардаги энг кутилмаган қадамлардан бирини ташлаб, РосаикЛабс номли стартапга Атом оиласига мансуб процессор технологияларидан фойдаланиш ҳуқуқини тақдим этди. Reuters агентлигининг ўз манбаларига таяниб хабар беришича, мазкур келишув компания стратегиясида жиддий бурилиш ясалганидан далолат беради, чунки Intel охирги марта ўтган асрнинг 80-йиллари охирида ўз x86 архитектурасини бегона компанияларга лицензиялаш амалиётидан воз кечган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Манбага кўра, тузилган битим доирасида РосаикЛабс микросхемаларни лойиҳалаш босқичида қўлланиладиган РТЛ-кодга (Регистер Трансфер Левел) тўғридан-тўғри кириш ҳуқуқини қўлга киритади. Бу эса ёш стартапга Intel компаниясининг юқори самарали ҳамда энергияни тежовчи x86 ядролари асосида ўзларининг ўзига хос тизим-кристалларда (СоК) ишланмаларини яратиш имконини беради. Мутахассисларнинг таъкидлашича, келгусида ишлаб чиқариладиган бундай марказий процессорлар нафақат Intel Фоундрй қувватларида, балки учинчи томон заводларида ҳам тайёрланиши мумкин.

Стратегик бурилиш ва янги имкониятлар

Intel ўтган асрнинг охирида бозор рақобатидан чўчиб, ўзининг процессор технологияларини бошқаларга беришни деярли бутунлай тўхтатган эди. Ҳозирги шартнома эса x86 архитектураси бозоридаги ҳукмронликни сақлаб қолган ҳолда, янги даромад манбаларини очиш ва технологияни кенгроқ татбиқ этиш йўлидаги янги уриниш сифатида баҳоланмоқда. Шунга қарамай, томонлар ҳали бу борада расмий баёнот беришгани йўқ.

Маълум бўлишича, РосаикЛабс стартапи жорий йилнинг май ойида рўйхатдан ўтказилган бўлиб, уни тажрибали венчур инвестор Амарджит Гилл бошқармоқда. У илгари Intel бош директори Лип-Бу Тан билан биргаликда Нувиа ва Ривос каби қатор истиқболли лойиҳаларда ҳамкорлик қилган. Ҳозирги вақтда ёпиқ режимда фаолият юритаётган стартап тахминан 10 миллион доллар миқдорида молиялаштириш маблағларини жалб қилгани айтилмоқда.

Шунга қарамай, бўлажак маҳсулотларнинг техник хусусиятлари ва тафсилотлари сир сақланмоқда. Intel ҳозирча қайси Атом ядролари стартапга берилгани ҳамда яратиладиган платформа айнан қайси бозор сегментларига мўлжалланиши ҳақида аниқ маълумот тақдим этгани йўқ. Таҳлилчиларнинг фикрича, бундай ёндашув Intel учун асосий бўлмаган махсус йўналишларга кириб бориш ва x86 ишланмаларини янада самарали монетизация қилиш имконини беради.

IntelРосаикЛабсx86ПроцессорТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Falcon 9 ракетасининг юқори босқичи Ойга бориб уриладиFalcon 9 ракетасининг юқори босқичи Ойга бориб уриладиБугун, 13:21АҚШ Хитой роботлари импортини тақиқласа, Пекин кескин жавоб қайтарадиАҚШ Хитой роботлари импортини тақиқласа, Пекин кескин жавоб қайтарадиБугун, 12:54Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этадиTecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этадиБугун, 12:27Сатйресс компанияси хавфли қутқарув ишлари учун Треэҳалвес роботини тақдим этдиСатйресс компанияси хавфли қутқарув ишлари учун Треэҳалвес роботини тақдим этдиБугун, 12:00Бирлашган Араб Амирликларида видео-карталар хотирасини ошириш хизмати йўлга қўйилдиБирлашган Араб Амирликларида видео-карталар хотирасини ошириш хизмати йўлга қўйилдиБугун, 11:20Сунъий интеллект хавфсизлиги синовида Claude учта компания тизимини буздиСунъий интеллект хавфсизлиги синовида Claude учта компания тизимини буздиБугун, 10:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди