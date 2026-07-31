Родри трансфери: «Сити» Мадриднинг «Реал» клубига нархни маълум қилди

·1·Спорт
Родри трансфери: «Сити» Мадриднинг «Реал» клубига нархни маълум қилди

Мадриднинг «Реал» клуби ярим ҳимоячи Родри трансфери бўйича «Манчестер Сити» билан фаол музокаралар олиб бормоқда. Иккала клуб шартнома шартларини тўғридан-тўғри муҳокама қилишни бошлашди. Бу ҳақда нуфузли Sky Sport нашри хабар тарқатмоқда.

«Шаҳарликлар»нинг талаби ва «Реал»нинг таклифи

Журналист Патрик Бергернинг маълумотига кўра, инглиз гранди 30 ёшли испаниялик футболчи учун 75 миллион евро талаб қилмоқда. Мадридликлар, ўз навбатида, 50 миллион евродан ортиқ тўлашга тайёр эканликларини билдиришди. Бироқ, «қаймоқранглилар» учун «Сити»нинг сўрови қанчалик қаноатланарли эканлиги ҳозирча номаълум. Музокаралар қизғин давом этмоқда.

Эътиборли жиҳати шундаки, нуфузли Transfermarkt портали Родрининг актуал трансфер нархини 110 миллион еврога баҳоламоқда. Шунга қарамай, «Манчестер Сити» бир оз пастроқ сумма сўрамоқда. Бу, эҳтимол, футболчининг яқинда тиззасидан олган оғир жароҳати ва операция қилингани билан боғлиқ. Родри айни пайтда тикланиш жараёнини ўтамоқда.

Родри фақат «Реал»ни хоҳлайди

Родрининг ўзи фаолиятини айнан Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириш ниятида. Бу хоҳиш трансфер музокараларида муҳим роль ўйнаши кутилмоқда. У ҳатто Франциянинг «ПСЖ» клуби томонидан билдирилган расмий таклифни ҳам рад этишга улгурди.

Футболчининг «Манчестер Сити» билан амалдаги шартномаси келаси йилнинг ёзида, яъни 2027 йилда тугайди. «Манчестер Сити» клуби ва Родри ўртасида шартномани узайтириш бўйича музокаралар олиб борилаётган бўлса-да, ҳозирча янги битим имзоланмаган.

Родри Испания терма жамоаси сардори ҳисобланади. У 2024 йилда Европада, 2026 йилда эса Жаҳонда тенгсиз бўлиб, икки карра чемпион номига сазовор бўлди. Шунингдек, Родри 2024 йилги «Олтин тўп» соҳибидир. Уни ўз сафига қўшиб олиш Мадрид клуби учун ярим ҳимоя чизиғини янада кучайтириш борасидаги стратегик қадам бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Бугун, 13:41Брусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБрусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБугун, 13:38Неллй Лас Челси сафида: боксёр қиздан янги юлдузгачаНеллй Лас Челси сафида: боксёр қиздан янги юлдузгачаБугун, 13:33Реал Мадрид Франко Мастантуонони А Серияга ижарага бермоқчиРеал Мадрид Франко Мастантуонони А Серияга ижарага бермоқчиБугун, 13:19Милан афсонаси Франко Бареси оламдан ўтдиМилан афсонаси Франко Бареси оламдан ўтдиБугун, 13:17Шов-шувли трансфер: «Башакшеҳир»га янги тўпурар келди — Шомуродовга рақобатчиШов-шувли трансфер: «Башакшеҳир»га янги тўпурар келди — Шомуродовга рақобатчиБугун, 13:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда