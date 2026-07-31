Родри трансфери: «Сити» Мадриднинг «Реал» клубига нархни маълум қилди
Мадриднинг «Реал» клуби ярим ҳимоячи Родри трансфери бўйича «Манчестер Сити» билан фаол музокаралар олиб бормоқда. Иккала клуб шартнома шартларини тўғридан-тўғри муҳокама қилишни бошлашди. Бу ҳақда нуфузли Sky Sport нашри хабар тарқатмоқда.
«Шаҳарликлар»нинг талаби ва «Реал»нинг таклифи
Журналист Патрик Бергернинг маълумотига кўра, инглиз гранди 30 ёшли испаниялик футболчи учун 75 миллион евро талаб қилмоқда. Мадридликлар, ўз навбатида, 50 миллион евродан ортиқ тўлашга тайёр эканликларини билдиришди. Бироқ, «қаймоқранглилар» учун «Сити»нинг сўрови қанчалик қаноатланарли эканлиги ҳозирча номаълум. Музокаралар қизғин давом этмоқда.
Эътиборли жиҳати шундаки, нуфузли Transfermarkt портали Родрининг актуал трансфер нархини 110 миллион еврога баҳоламоқда. Шунга қарамай, «Манчестер Сити» бир оз пастроқ сумма сўрамоқда. Бу, эҳтимол, футболчининг яқинда тиззасидан олган оғир жароҳати ва операция қилингани билан боғлиқ. Родри айни пайтда тикланиш жараёнини ўтамоқда.
Родри фақат «Реал»ни хоҳлайди
Родрининг ўзи фаолиятини айнан Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириш ниятида. Бу хоҳиш трансфер музокараларида муҳим роль ўйнаши кутилмоқда. У ҳатто Франциянинг «ПСЖ» клуби томонидан билдирилган расмий таклифни ҳам рад этишга улгурди.
Футболчининг «Манчестер Сити» билан амалдаги шартномаси келаси йилнинг ёзида, яъни 2027 йилда тугайди. «Манчестер Сити» клуби ва Родри ўртасида шартномани узайтириш бўйича музокаралар олиб борилаётган бўлса-да, ҳозирча янги битим имзоланмаган.
Родри Испания терма жамоаси сардори ҳисобланади. У 2024 йилда Европада, 2026 йилда эса Жаҳонда тенгсиз бўлиб, икки карра чемпион номига сазовор бўлди. Шунингдек, Родри 2024 йилги «Олтин тўп» соҳибидир. Уни ўз сафига қўшиб олиш Мадрид клуби учун ярим ҳимоя чизиғини янада кучайтириш борасидаги стратегик қадам бўлади.
…