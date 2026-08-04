Айман Ҳуссайн “Пахтакор” билан шартнома имзолади

·70·Спорт
Айман Ҳуссайн “Пахтакор” билан шартнома имзолади
Қисқача

Ироқ терма жамоасининг 30 ёшли ҳужумчиси Айман Ҳуссайн “Пахтакор” билан мавсум охиригача мўлжалланган шартнома имзолади. У яқинда бўлиб ўтган Жаҳон Кубогида Ироқ терма жамоасининг ягона голига муаллифлик қилган. Айман Ҳуссайн клублар миқёсида чемпионат ўйинларида 120 та, Ироқ терма жамоаси сафида еса 34 та гол урган. Ҳужумчи фаолияти давомида Ироқ, Тунис, Қатар, БАА ва Марокаш клубларида ўйнаган.

Ироқ терма жамоасининг 30 ёшли ҳужумчиси Айман Ҳуссайн “Пахтакор” футболчисига айланди, деб хабар беради Пахтакор Facebook саҳифаси.

Клуб маълумотига кўра, футболчи билан мавсум охиригача мўлжалланган шартнома имзоланган. Айман Ҳуссайн яқинда бўлиб ўтган Жаҳон Кубогида Ироқ терма жамоасининг ягона голига муаллифлик қилган.

Ҳужумчи фаолияти давомида Ироқнинг “Духок”, “Нафт”, “Шорта”, “Ал Қува Жавия”, “Карма”, Туниснинг “Сфаксиен”, Қатарнинг “Умм Салал”, “Маркия”, “Ал Хор”, “Ал Вакра”, БААнинг “Ал Жазира” ва Марокашнинг “Ража Атлетик” клубларида ўйнаган.

Айман Ҳуссайн клублар миқёсида чемпионат ўйинларида 120 та гол урган. Ироқ терма жамоаси сафида эса 34 марта рақиблар дарвозасини ишғол қилган.

У Олимпия ўйинлари ва Жаҳон Кубоги финал босқичида ҳам гол уришга эришган футболчилардан бири ҳисобланади. “Пахтакор” тажрибали ҳужумчи жамоага фойда келтиришига ишонч билдирмоқда.

Айман ҲуссеинПахтакорИроқFacebook
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ферран Торрес Барселона раҳбариятига шартнома шартини қўйдиФерран Торрес Барселона раҳбариятига шартнома шартини қўйдиБугун, 11:40Ливерпул трансферда муаммога дуч келди ва захира режани тузмоқдаЛиверпул трансферда муаммога дуч келди ва захира режани тузмоқдаБугун, 11:32Жавоҳир Синдаров Сент-Луисда мағлубиятсиз юриш қилмоқда: пешқадамга яқинЖавоҳир Синдаров Сент-Луисда мағлубиятсиз юриш қилмоқда: пешқадамга яқинБугун, 11:17Элдор Шомуродов «Спартак»ка тавсия қилинди: трансфер бўладими?Элдор Шомуродов «Спартак»ка тавсия қилинди: трансфер бўладими?Бугун, 10:41Гонсало Гарсия «Реал» билан хайрлашди: 12 йиллик йўл якунланди...Гонсало Гарсия «Реал» билан хайрлашди: 12 йиллик йўл якунланди...Бугун, 10:30Исломбек Исмоилов “Динамо” ёшларини юқори баҳоладиИсломбек Исмоилов “Динамо” ёшларини юқори баҳоладиБугун, 10:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда