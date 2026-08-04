Ферран Торрес Барселона раҳбариятига шартнома шартини қўйди

·0·Спорт
Ферран Торрес Барселона раҳбариятига шартнома шартини қўйди

Испаниянинг Барселона клуби ҳужумчиси Ферран Торрес Каталония жамоасидаги келажаги борасида кескин баёнот бериб, клуб раҳбарларига ўзининг шахсий шартномаси юзасидан аниқ талаб қўйди. Жамоанинг АҚШдаги мавсумолди турнири доирасида берган интервюсида футболчи ўз тақдирини ҳал қилиш ташаббусини раҳбариятга юклади ва клуб унинг жамоа учун қанчалик муҳимлигини амалда кўрсатиши кераклигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sportико нашрига таяниб Mundo Deportivo хабар беришича, 26 ёшли испаниялик футболчига унинг каталонияликлар сафида янги шартнома имзолаш эҳтимоли ҳақида тўғридан-тўғри савол берилган. Торрес бу борада ўзининг очиқ позициясини билдириб, клуб директорлари унинг келажакдаги спорт лойиҳасида асосий ўрин тутишини тасдиқловчи аниқ сигнал беришларини кутаётганини яширмади.

PSJ қизиқиши ва футболчининг муносабати

Сўнгги пайтларда Франциянинг PSJ клуби ўз ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида универсал ҳужумчи хизматига жиддий қизиқиш билдираётгани ҳақида хабарлар кўпайди. Лига 1 чемпионлари вазиятни диққат билан кузатиб бораётгани айтилмоқда ва футболчининг ўзи ҳам Европанинг топ-клублари эътиборидан мамнун эканини яширмади.

Париж клубининг қизиқиши ҳақидаги миш-мишларга изоҳ берар экан, Торрес бундай нуфузли даъвогарларнинг эътибори ҳар қандай ўйинчи учун ишонч бағишлашини, бироқ унинг асосий устувор вазифаси ўзгаришсиз қолаётганини таъкидлади. Шунга қарамай, ҳужумчининг сўзларига кўра, бундай таклифлар футболчининг ўз қадр-қимматини ҳис қилиши учун муҳимдир.

Шартнома ва келажакдаги имкониятлар

Ташқи босимлар ва Барселона раҳбариятига қўйилган шартларга қарамай, Ферран Торрес амалдаги шартномасининг муддати туфайли анча қулай позицияда турибди. Шартномаси тез орада тугайдиган бошқа айрим футболчилардан фарқли ўлароқ, валенсиялик ўйинчи ўз имкониятларини хотиржам баҳолаш вақтига эга эканини айтди.

У ўзининг жорий битими туфайли ҳар қандай трансфер миш-мишларидан қатъи назар, ўз тақдирини ўзи назорат қилиш имкониятини сақлаб қолишини урғулади. Футболчи вазият қандай тус олишидан қатъий назар, охирги сўз ва қарор унинг ўзига тегишли бўлишини қайд этди.

Ферран ТорресБарселонаPSJЛа ЛигаФутбол трансферлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул трансферда муаммога дуч келди ва захира режани тузмоқдаЛиверпул трансферда муаммога дуч келди ва захира режани тузмоқдаБугун, 11:32Жавоҳир Синдаров Сент-Луисда мағлубиятсиз юриш қилмоқда: пешқадамга яқинЖавоҳир Синдаров Сент-Луисда мағлубиятсиз юриш қилмоқда: пешқадамга яқинБугун, 11:17Элдор Шомуродов «Спартак»ка тавсия қилинди: трансфер бўладими?Элдор Шомуродов «Спартак»ка тавсия қилинди: трансфер бўладими?Бугун, 10:41Гонсало Гарсия «Реал» билан хайрлашди: 12 йиллик йўл якунланди...Гонсало Гарсия «Реал» билан хайрлашди: 12 йиллик йўл якунланди...Бугун, 10:30Исломбек Исмоилов “Динамо” ёшларини юқори баҳоладиИсломбек Исмоилов “Динамо” ёшларини юқори баҳоладиБугун, 10:21Фулхэм Реал Мадриддан икки футболчини ўз сафига қўшиб олдиФулхэм Реал Мадриддан икки футболчини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 10:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда