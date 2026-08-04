Ферран Торрес Барселона раҳбариятига шартнома шартини қўйди
Испаниянинг Барселона клуби ҳужумчиси Ферран Торрес Каталония жамоасидаги келажаги борасида кескин баёнот бериб, клуб раҳбарларига ўзининг шахсий шартномаси юзасидан аниқ талаб қўйди. Жамоанинг АҚШдаги мавсумолди турнири доирасида берган интервюсида футболчи ўз тақдирини ҳал қилиш ташаббусини раҳбариятга юклади ва клуб унинг жамоа учун қанчалик муҳимлигини амалда кўрсатиши кераклигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sportико нашрига таяниб Mundo Deportivo хабар беришича, 26 ёшли испаниялик футболчига унинг каталонияликлар сафида янги шартнома имзолаш эҳтимоли ҳақида тўғридан-тўғри савол берилган. Торрес бу борада ўзининг очиқ позициясини билдириб, клуб директорлари унинг келажакдаги спорт лойиҳасида асосий ўрин тутишини тасдиқловчи аниқ сигнал беришларини кутаётганини яширмади.
PSJ қизиқиши ва футболчининг муносабатиСўнгги пайтларда Франциянинг PSJ клуби ўз ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида универсал ҳужумчи хизматига жиддий қизиқиш билдираётгани ҳақида хабарлар кўпайди. Лига 1 чемпионлари вазиятни диққат билан кузатиб бораётгани айтилмоқда ва футболчининг ўзи ҳам Европанинг топ-клублари эътиборидан мамнун эканини яширмади.
Париж клубининг қизиқиши ҳақидаги миш-мишларга изоҳ берар экан, Торрес бундай нуфузли даъвогарларнинг эътибори ҳар қандай ўйинчи учун ишонч бағишлашини, бироқ унинг асосий устувор вазифаси ўзгаришсиз қолаётганини таъкидлади. Шунга қарамай, ҳужумчининг сўзларига кўра, бундай таклифлар футболчининг ўз қадр-қимматини ҳис қилиши учун муҳимдир.
Шартнома ва келажакдаги имкониятларТашқи босимлар ва Барселона раҳбариятига қўйилган шартларга қарамай, Ферран Торрес амалдаги шартномасининг муддати туфайли анча қулай позицияда турибди. Шартномаси тез орада тугайдиган бошқа айрим футболчилардан фарқли ўлароқ, валенсиялик ўйинчи ўз имкониятларини хотиржам баҳолаш вақтига эга эканини айтди.
У ўзининг жорий битими туфайли ҳар қандай трансфер миш-мишларидан қатъи назар, ўз тақдирини ўзи назорат қилиш имкониятини сақлаб қолишини урғулади. Футболчи вазият қандай тус олишидан қатъий назар, охирги сўз ва қарор унинг ўзига тегишли бўлишини қайд этди.
…