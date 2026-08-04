Замонавий ўйинларда 4 GB хотирага эга видеокарталар имкониятлари синовдан ўтди

·0·Техно
Замонавий ўйинларда 4 GB хотирага эга видеокарталар имкониятлари синовдан ўтди

Сўнгги йилларда компьютер ўйинлари талаблари кескин ошиб бораётган бир вақтда, видеокартанинг тезкор хотира ҳажми муҳим аҳамият касб этмоқда. Томъс Ҳардваре нашри мутахассислари 4 GB видео хотирага эга бўлган қурилмалар бугунги кунда қандай натижа кўрсатишини аниқлаш мақсадида махсус амалий синовларни амалга оширишди. Ушбу тадқиқот чекланган имкониятларга эга GPU'лар замонавий лойиҳаларни қандай бажара олишини тушуниш учун муҳим қадам бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, яқинда 4 GB хотирага эга Radeon RX 9050 4GB видеокартаси эълон қилинган эди. Бироқ ушбу модел эркин чакана савдога мўлжалланмаган бўлиб, тест учун унинг ўрнига ўз даврининг таниқли моделлари — GeForce GTХ 1650 Супер ҳамда Radeon RX 6500 ХТ танлаб олинди. Муаллифлар кенг қамровли таҳлил ўтказмаган бўлсада, бир нечта машҳур киберспорт ўйинлари ва талабчан Кйберпунк 2077 лойиҳасини синовдан ўтказишди.

Синхрон тестлар ва ўйинлар натижалари

Ўтказилган синовларга кўра, Фортните, Apex Легендс ва Коунтер-Стрике 2 каби оммавий онлайн ўйинларда AMD видеокартаси рақиби GeForce GTХ 1650 Супердан сезиларли даражада тезроқ эканлигини кўрсатди. Бироқ графика борасида ўта талабчан ҳисобланган Кйберпунк 2077 лойиҳасида вазият кескин ўзгариб, натижалар тескари кўриниш олди.

Экспертлар шунчаки ўйинларни ишга тушириб қолмасдан, балки ҳар бир модел учун оптимал график созламаларини танлаб, HWiNFO64 дастури ёрдамида хотира истеъмоли даражасини ҳам аниқ ўлчаб боришди. Натижалар шуни кўрсатдики, кичик ҳажмли хотирага эга карталар ҳам тўғри ёндашувда қониқарли натижа бера олади.

График созламалар ва хотира истеъмоли

Хусусан, Фортните ўйинида Фулл ҲД форматида XeSS Қуалитй киритиш технологияси ва ўртача график созламалари ёқилганда, унумдорлик яхши даражада сақланган ва хотира истеъмоли 4 GB дан бирозгина ошган холос. Apex Легендс лойиҳасида ҳам шунга ўхшаш ҳолат кузатилиб, бунда ҳеч қандай упскейлерларсиз ҳам юқори созламалардан фойдаланиш имконияти мавжуд бўлган ва хотира сарфи 4 GB дан бироз камроқни ташкил этган.

Бироқ Кйберпунк 2077 ўйинида мутахассислар паст график созламалари ҳамда XeSS 2.0 Балансед режимидан фойдаланишга мажбур бўлишди. Шунинг ўзида ҳам иккала видеокартада хотира истеъмоли 5 GB дан ошиб кетди. Шунга қарамай, синов муаллифлари ўйин жараёни умумий олганда қулай кечганини алоҳида таъкидлашди.

Мутахассисларнинг фикрича, ўтказилган ушбу тестлар янги Radeon RX 6500 ХТ ёки бошқа шунга ўхшаш моделларнинг имкониятларини тўлиқ кўрсатиб беролмайди, чунки янги авлод GPU'лари анча кучлироқ архитектурага эга. Шунга қарамай, 4 GB ҳажмга эга хотира келгусида замонавий ўйинлар учун асосий чекловчи омил бўлиб қолавериши аниқ.

ВидеокартаТехнологияОйинларКомпьютерҲардваре
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Халқаро космик станциясининг 2030-йилдан кейин ҳам ишлаши мумкинлигини билдирдиNASA Халқаро космик станциясининг 2030-йилдан кейин ҳам ишлаши мумкинлигини билдирдиБугун, 10:52«Самарқанд-2028» орбитага йўл олади: ўзбек AI модули бор...«Самарқанд-2028» орбитага йўл олади: ўзбек AI модули бор...Бугун, 08:17Афсонавий GeForce GTХ 1080 Ти видеокартаси бугунги ўйинларда қандай натижа кўрсатмоқдаАфсонавий GeForce GTХ 1080 Ти видеокартаси бугунги ўйинларда қандай натижа кўрсатмоқдаБугун, 05:24Palantir раҳбари сунъий интеллект бозорини танқид қилдиPalantir раҳбари сунъий интеллект бозорини танқид қилдиБугун, 04:26Honor Банд 11 Pro тақдим этилди: 26 кунлик автономия ва ГПСHonor Банд 11 Pro тақдим этилди: 26 кунлик автономия ва ГПСБугун, 04:21Лехар Хитой чипларига эга DDR5 хотирасини тақдим этдиЛехар Хитой чипларига эга DDR5 хотирасини тақдим этдиБугун, 03:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди