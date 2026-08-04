Замонавий ўйинларда 4 GB хотирага эга видеокарталар имкониятлари синовдан ўтди
Сўнгги йилларда компьютер ўйинлари талаблари кескин ошиб бораётган бир вақтда, видеокартанинг тезкор хотира ҳажми муҳим аҳамият касб этмоқда. Томъс Ҳардваре нашри мутахассислари 4 GB видео хотирага эга бўлган қурилмалар бугунги кунда қандай натижа кўрсатишини аниқлаш мақсадида махсус амалий синовларни амалга оширишди. Ушбу тадқиқот чекланган имкониятларга эга GPU'лар замонавий лойиҳаларни қандай бажара олишини тушуниш учун муҳим қадам бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумки, яқинда 4 GB хотирага эга Radeon RX 9050 4GB видеокартаси эълон қилинган эди. Бироқ ушбу модел эркин чакана савдога мўлжалланмаган бўлиб, тест учун унинг ўрнига ўз даврининг таниқли моделлари — GeForce GTХ 1650 Супер ҳамда Radeon RX 6500 ХТ танлаб олинди. Муаллифлар кенг қамровли таҳлил ўтказмаган бўлсада, бир нечта машҳур киберспорт ўйинлари ва талабчан Кйберпунк 2077 лойиҳасини синовдан ўтказишди.
Синхрон тестлар ва ўйинлар натижалариЎтказилган синовларга кўра, Фортните, Apex Легендс ва Коунтер-Стрике 2 каби оммавий онлайн ўйинларда AMD видеокартаси рақиби GeForce GTХ 1650 Супердан сезиларли даражада тезроқ эканлигини кўрсатди. Бироқ графика борасида ўта талабчан ҳисобланган Кйберпунк 2077 лойиҳасида вазият кескин ўзгариб, натижалар тескари кўриниш олди.
Экспертлар шунчаки ўйинларни ишга тушириб қолмасдан, балки ҳар бир модел учун оптимал график созламаларини танлаб, HWiNFO64 дастури ёрдамида хотира истеъмоли даражасини ҳам аниқ ўлчаб боришди. Натижалар шуни кўрсатдики, кичик ҳажмли хотирага эга карталар ҳам тўғри ёндашувда қониқарли натижа бера олади.
График созламалар ва хотира истеъмолиХусусан, Фортните ўйинида Фулл ҲД форматида XeSS Қуалитй киритиш технологияси ва ўртача график созламалари ёқилганда, унумдорлик яхши даражада сақланган ва хотира истеъмоли 4 GB дан бирозгина ошган холос. Apex Легендс лойиҳасида ҳам шунга ўхшаш ҳолат кузатилиб, бунда ҳеч қандай упскейлерларсиз ҳам юқори созламалардан фойдаланиш имконияти мавжуд бўлган ва хотира сарфи 4 GB дан бироз камроқни ташкил этган.
Бироқ Кйберпунк 2077 ўйинида мутахассислар паст график созламалари ҳамда XeSS 2.0 Балансед режимидан фойдаланишга мажбур бўлишди. Шунинг ўзида ҳам иккала видеокартада хотира истеъмоли 5 GB дан ошиб кетди. Шунга қарамай, синов муаллифлари ўйин жараёни умумий олганда қулай кечганини алоҳида таъкидлашди.
Мутахассисларнинг фикрича, ўтказилган ушбу тестлар янги Radeon RX 6500 ХТ ёки бошқа шунга ўхшаш моделларнинг имкониятларини тўлиқ кўрсатиб беролмайди, чунки янги авлод GPU'лари анча кучлироқ архитектурага эга. Шунга қарамай, 4 GB ҳажмга эга хотира келгусида замонавий ўйинлар учун асосий чекловчи омил бўлиб қолавериши аниқ.
…