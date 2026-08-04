Тошкентда маст йўловчи автобус ҳайдовчисига ҳужум қилди
Тошкентнинг Чилонзор туманида 1 август куни 98-йўналишли автобусда маст 43 ёшли йўловчи ҳайдовчига ҳужум қилди. Муқаддам судланган еркак ҳайдовчи уни автобусдан туширмоқчи бўлганида, олд ойнани муштлаб синдирган ва ҳайдовчининг юз ҳамда бўйин қисмига бир неча бор зарба берган. Ҳолат юзасидан терговга қадар текширув олиб борилмоқда, якунлари асосида қонуний қарор қабул қилинади.
Тошкент шаҳрининг Чилонзор туманида маст йўловчи автобус ҳайдовчиси билан жанжаллашиб, унга ҳужум қилган. Шунингдек, эркак автобуснинг олд ойнасини ҳам синдирган.
Тошкент шаҳар ИИББ маълумотига кўра, воқеа 1 август куни 98-йўналишли автобусда содир бўлган. Муқаддам судланган 43 ёшли эркак маст ҳолда жамоат тартибини бузиб, ҳайдовчи билан тортишган.
Ҳайдовчи уни автобусдан туширмоқчи бўлганида, йўловчи олд ойнага мушт уриб, ойнани синдирган. Шундан сўнг у ҳайдовчининг юз ва бўйин қисмига бир неча бор зарба берган.
Ҳолат юзасидан терговга қадар текширув ишлари олиб борилмоқда. Текширув якунлари асосида воқеага ҳуқуқий баҳо берилиб, қонуний қарор қабул қилинади.
…