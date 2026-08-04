5 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
5 август куни амал қиладиган доллар курси 50,46 сўмга пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди. Банкларга долларни сотиш бўйича енг яхши курслар УниверсалБанкда 11 985 сўм, Микрокредитбанк, Ориент Финанс Банк ва Халқ Банкида 11 980 сўм, Асакабанкда еса 11 970 сўмни ташкил етади.
5 август куни амал қиладиган доллар курси 50,46 сўмга пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Bankir Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• UniversalBank — 11 985 сўм.
• Mikrokreditbank — 11 980 сўм.
• Orient Finans Bank — 11 980 сўм.
• Xalq Banki — 11 980 сўм.
• Asakabank — 11 970 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Tengebank — 12 000 сўм.
• Ipak Yuli Bank — 12 020 сўм.
• Asia Alliance Bank — 12 025 сўм.
• Agrobank — 12 030 сўм.
• Asakabank — 12 030 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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