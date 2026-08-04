Ливерпул трансферда муаммога дуч келди ва захира режани тузмоқда

·0·Спорт
Ливерпул трансферда муаммога дуч келди ва захира режани тузмоқда

Англия Премер-лигасининг гранд клубларидан бири бўлган Ливерпул ёзги трансфер ойнаси вақтида ўз таркибини кучайтириш ҳамда ҳужум чизиғига муносиб номзод топиш борасида жиддий қадамлар ташламоқда. КаугҳтОффсиде нашри тарқатган маълумотларга кўра, мерсисайдликлар Париж Сен-Жермен клубининг ҳужумчиси Бредли Барколяни ўз сафига қўшиб олиш учун музокараларни давом эттирмоқда, бироқ томонлар талаб қилинаётган сумма бўйича келишувга эришгани йўқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Парижликлар франциялик иқтидорли футболчи учун нақ 140 миллиондан 145 миллион фунт стерлинггача бўлган улкан маблағ талаб қилмоқда. Ўз навбатида, Ливерпул раҳбарияти ушбу трансфер учун тахминан 100 миллион евро миқдорида маблағ сарфлашга тайёрлигини билдирган. Шунга қарамай, клублар ўртасидаги молиявий талабларнинг кескин фарқи музокараларни қийинлаштириб, трансфернинг сўроқ остида қолишига сабаб бўлмоқда.

Бредли Барколяга бўлган қизиқиш ва асосий муаммо

23 ёшли Бредли Барколя ўзининг юқори тезлиги, қанотларда тўп билан тезкор ҳаракат қилиши ва ҳар икки қанотда ҳам бирдек ўйнай олиши билан Ливерпул мураббийлар штабининг тактик режаларига жуда мос келади. Футболчининг ўзи ҳам Мерсисайд клубидаги лойиҳага қўшилишга қарши эмаслиги айтилмоқда.

Бироқ Париж Сен-Жермен клубининг бунчалик юқори нарх белгилагани Ливерпул раҳбариятини бошқа муқобил вариантларни ҳам зудлик билан кўриб чиқишга мажбур қилмоқда. Трансфер ойнасининг сўнгги кунларигача фақат битта келишув ортидан қувиб вақт йўқотиш жамоанинг янги мавсумдаги ҳужум салоҳиятига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Борсмут вакили Раян — асосий муқобил вариант

Агар Париж Сен-Жермен билан музокаралар батамом берк кўчага кириб қолса, Ливерпул захира режа сифатида Борсмут жамоаси шарафини ҳимоя қилаётган бразилиялик ҳужумчи Раянга эътибор қаратади. 20 ёшли қанот футболчиси аллақачон мерсисайдликлар томонидан асосий муқобил номзод сифатида белгилаб қўйилган.

Манбага кўра, Ливерпул ушбу ёш футболчи билан шартнома шартлари бўйича дастлабки келишувга эришиб улгурган. Раян қисқа фурсат ичида Англия чемпионатига мослашиб, ўзининг кучли жисмоний ҳолати ва тезлиги билан эътиборни тортган эди.

Янги мавсум олдидан жамоа сафини кучайтириш мақсадида Ливерпул аллақачон ҳимоячи Жереми Жакке ва қанот вингери Виктор Мунозни ўз сафига қўшиб олди. Бироқ ушбу трансферлар жамоани тарк этган Муҳаммад Салах қолдирган бўшлиқни тўлақонли ёпишга етарли эмаслиги сабабли, раҳбарият ҳужум чизиғига яна бир юлдуз футболчи излашни давом эттирмоқда.

ЛиверпулБредли БарколяПариж Сен-ЖерменРаянТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ферран Торрес Барселона раҳбариятига шартнома шартини қўйдиФерран Торрес Барселона раҳбариятига шартнома шартини қўйдиБугун, 11:40Жавоҳир Синдаров Сент-Луисда мағлубиятсиз юриш қилмоқда: пешқадамга яқинЖавоҳир Синдаров Сент-Луисда мағлубиятсиз юриш қилмоқда: пешқадамга яқинБугун, 11:17Элдор Шомуродов «Спартак»ка тавсия қилинди: трансфер бўладими?Элдор Шомуродов «Спартак»ка тавсия қилинди: трансфер бўладими?Бугун, 10:41Гонсало Гарсия «Реал» билан хайрлашди: 12 йиллик йўл якунланди...Гонсало Гарсия «Реал» билан хайрлашди: 12 йиллик йўл якунланди...Бугун, 10:30Исломбек Исмоилов “Динамо” ёшларини юқори баҳоладиИсломбек Исмоилов “Динамо” ёшларини юқори баҳоладиБугун, 10:21Фулхэм Реал Мадриддан икки футболчини ўз сафига қўшиб олдиФулхэм Реал Мадриддан икки футболчини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 10:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда