Ливерпул трансферда муаммога дуч келди ва захира режани тузмоқда
Англия Премер-лигасининг гранд клубларидан бири бўлган Ливерпул ёзги трансфер ойнаси вақтида ўз таркибини кучайтириш ҳамда ҳужум чизиғига муносиб номзод топиш борасида жиддий қадамлар ташламоқда. КаугҳтОффсиде нашри тарқатган маълумотларга кўра, мерсисайдликлар Париж Сен-Жермен клубининг ҳужумчиси Бредли Барколяни ўз сафига қўшиб олиш учун музокараларни давом эттирмоқда, бироқ томонлар талаб қилинаётган сумма бўйича келишувга эришгани йўқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Парижликлар франциялик иқтидорли футболчи учун нақ 140 миллиондан 145 миллион фунт стерлинггача бўлган улкан маблағ талаб қилмоқда. Ўз навбатида, Ливерпул раҳбарияти ушбу трансфер учун тахминан 100 миллион евро миқдорида маблағ сарфлашга тайёрлигини билдирган. Шунга қарамай, клублар ўртасидаги молиявий талабларнинг кескин фарқи музокараларни қийинлаштириб, трансфернинг сўроқ остида қолишига сабаб бўлмоқда.
Бредли Барколяга бўлган қизиқиш ва асосий муаммо23 ёшли Бредли Барколя ўзининг юқори тезлиги, қанотларда тўп билан тезкор ҳаракат қилиши ва ҳар икки қанотда ҳам бирдек ўйнай олиши билан Ливерпул мураббийлар штабининг тактик режаларига жуда мос келади. Футболчининг ўзи ҳам Мерсисайд клубидаги лойиҳага қўшилишга қарши эмаслиги айтилмоқда.
Бироқ Париж Сен-Жермен клубининг бунчалик юқори нарх белгилагани Ливерпул раҳбариятини бошқа муқобил вариантларни ҳам зудлик билан кўриб чиқишга мажбур қилмоқда. Трансфер ойнасининг сўнгги кунларигача фақат битта келишув ортидан қувиб вақт йўқотиш жамоанинг янги мавсумдаги ҳужум салоҳиятига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.
Борсмут вакили Раян — асосий муқобил вариантАгар Париж Сен-Жермен билан музокаралар батамом берк кўчага кириб қолса, Ливерпул захира режа сифатида Борсмут жамоаси шарафини ҳимоя қилаётган бразилиялик ҳужумчи Раянга эътибор қаратади. 20 ёшли қанот футболчиси аллақачон мерсисайдликлар томонидан асосий муқобил номзод сифатида белгилаб қўйилган.
Манбага кўра, Ливерпул ушбу ёш футболчи билан шартнома шартлари бўйича дастлабки келишувга эришиб улгурган. Раян қисқа фурсат ичида Англия чемпионатига мослашиб, ўзининг кучли жисмоний ҳолати ва тезлиги билан эътиборни тортган эди.
Янги мавсум олдидан жамоа сафини кучайтириш мақсадида Ливерпул аллақачон ҳимоячи Жереми Жакке ва қанот вингери Виктор Мунозни ўз сафига қўшиб олди. Бироқ ушбу трансферлар жамоани тарк этган Муҳаммад Салах қолдирган бўшлиқни тўлақонли ёпишга етарли эмаслиги сабабли, раҳбарият ҳужум чизиғига яна бир юлдуз футболчи излашни давом эттирмоқда.
…