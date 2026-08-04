Исломбек Исмоилов “Динамо” ёшларини юқори баҳолади
Суперлиганинг 15-турида “Динамо” ва “Нефтчи” ўртасидаги Самарқандда ўтган учрашув 0:0 ҳисобида якунланди. “Нефтчи” бош мураббийи Исломбек Исмоилов “Динамо”нинг ёш футболчиларини юқори баҳолаб, Баҳодир Насимовдан ташқари Фирдавс Абдураҳмонов, Ойбек Ўрмонжонов, Беҳрузбек Облоқулов ва Анваржон Ҳожимирзаев яхши спорт формасида еканини таъкидлади.
Суперлиганинг 15-туридаги марказий ўйинлардан бири “Динамо” ва “Нефтчи” ўртасида ўтди. Самарқандда кечган учрашувда ҳисоб очилмади, баҳс 0:0 натижа билан якунланди, деб хабар берди “Динамо” ПФК матбуот хизмати.
Ўйиндан кейин “Нефтчи” бош мураббийи Исломбек Исмоилов матбуот анжуманида журналистлар саволларига жавоб берди. Унинг айтишича, майдонда икки жамоа ҳам ҳужумкор футбол кўрсатишга ҳаракат қилган.
“Иккала жамоа ҳам ҳужумкор ўйин намойиш этишини барча билади. Икки томонда ҳам ҳужумлар ва голли вазиятлар етарли бўлди, фақат ўйинга гол етишмади. Хатоларни ўрганамиз”, деди Исмоилов.
Мураббий “Нефтчи”нинг кучли таркиби бу ўйинда иш бермагани ҳақидаги саволга ҳам жавоб қайтарди. У “Динамо” таркибини ҳам кучсиз деб бўлмаслигини айтди.
Исмоилов Самарқанд жамоасида тажрибали Баҳодир Насимовдан ташқари Фирдавс Абдураҳмонов, Ойбек Ўрмонжонов, Беҳрузбек Облоқулов каби ёш ва ўсишда давом этаётган футболчилар борлигини таъкидлади. Унинг фикрича, Анваржон Ҳожимирзаев ҳам айни пайтда яхши спорт формасида.
“Бу йигитлар ҳали унча танилмаган, лекин “Динамо”нинг ёшлари бу ёшда Ўзбекистондаги энг яхшилардан ҳисобланади”, деди “Нефтчи” бош мураббийи.
Исмоилов кучли таркиб ҳар доим ҳам ғалабани кафолатламаслигини айтди. У бу фикрига мисол сифатида Жаҳон чемпионатида Испания Кабо-Вердени мағлуб эта олмаган ҳолатни келтирди.
Мураббийнинг таъкидлашича, турнир жадвалида юқорида туриш ва чемпионлик учун ҳаракат қилиш осон эмас. “Динамо” эса “Нефтчи”га қарши баҳсда йўқотадиган нарсаси йўқ ҳолда майдонга чиққан ва яхши ўйин кўрсатган.
…