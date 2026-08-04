Исломбек Исмоилов “Динамо” ёшларини юқори баҳолади

·55·Спорт
Исломбек Исмоилов “Динамо” ёшларини юқори баҳолади
Қисқача

Суперлиганинг 15-турида “Динамо” ва “Нефтчи” ўртасидаги Самарқандда ўтган учрашув 0:0 ҳисобида якунланди. “Нефтчи” бош мураббийи Исломбек Исмоилов “Динамо”нинг ёш футболчиларини юқори баҳолаб, Баҳодир Насимовдан ташқари Фирдавс Абдураҳмонов, Ойбек Ўрмонжонов, Беҳрузбек Облоқулов ва Анваржон Ҳожимирзаев яхши спорт формасида еканини таъкидлади.

Суперлиганинг 15-туридаги марказий ўйинлардан бири “Динамо” ва “Нефтчи” ўртасида ўтди. Самарқандда кечган учрашувда ҳисоб очилмади, баҳс 0:0 натижа билан якунланди, деб хабар берди “Динамо” ПФК матбуот хизмати.

Ўйиндан кейин “Нефтчи” бош мураббийи Исломбек Исмоилов матбуот анжуманида журналистлар саволларига жавоб берди. Унинг айтишича, майдонда икки жамоа ҳам ҳужумкор футбол кўрсатишга ҳаракат қилган.

“Иккала жамоа ҳам ҳужумкор ўйин намойиш этишини барча билади. Икки томонда ҳам ҳужумлар ва голли вазиятлар етарли бўлди, фақат ўйинга гол етишмади. Хатоларни ўрганамиз”, деди Исмоилов.

Мураббий “Нефтчи”нинг кучли таркиби бу ўйинда иш бермагани ҳақидаги саволга ҳам жавоб қайтарди. У “Динамо” таркибини ҳам кучсиз деб бўлмаслигини айтди.

Исмоилов Самарқанд жамоасида тажрибали Баҳодир Насимовдан ташқари Фирдавс Абдураҳмонов, Ойбек Ўрмонжонов, Беҳрузбек Облоқулов каби ёш ва ўсишда давом этаётган футболчилар борлигини таъкидлади. Унинг фикрича, Анваржон Ҳожимирзаев ҳам айни пайтда яхши спорт формасида.

“Бу йигитлар ҳали унча танилмаган, лекин “Динамо”нинг ёшлари бу ёшда Ўзбекистондаги энг яхшилардан ҳисобланади”, деди “Нефтчи” бош мураббийи.

Исмоилов кучли таркиб ҳар доим ҳам ғалабани кафолатламаслигини айтди. У бу фикрига мисол сифатида Жаҳон чемпионатида Испания Кабо-Вердени мағлуб эта олмаган ҳолатни келтирди.

Мураббийнинг таъкидлашича, турнир жадвалида юқорида туриш ва чемпионлик учун ҳаракат қилиш осон эмас. “Динамо” эса “Нефтчи”га қарши баҳсда йўқотадиган нарсаси йўқ ҳолда майдонга чиққан ва яхши ўйин кўрсатган.

ДинамоНефтчиИсломбек ИсмоиловБаҳодир НасимовАнваржон ҲожимирзаевСуперлига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жавоҳир Синдаров Сент-Луисда мағлубиятсиз юриш қилмоқда: пешқадамга яқинЖавоҳир Синдаров Сент-Луисда мағлубиятсиз юриш қилмоқда: пешқадамга яқинБугун, 11:17Элдор Шомуродов «Спартак»ка тавсия қилинди: трансфер бўладими?Элдор Шомуродов «Спартак»ка тавсия қилинди: трансфер бўладими?Бугун, 10:41Гонсало Гарсия «Реал» билан хайрлашди: 12 йиллик йўл якунланди...Гонсало Гарсия «Реал» билан хайрлашди: 12 йиллик йўл якунланди...Бугун, 10:30Фулхэм Реал Мадриддан икки футболчини ўз сафига қўшиб олдиФулхэм Реал Мадриддан икки футболчини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 10:1840 ёшида янги саҳифа: ЖЧ-2026 қаҳрамони Возиня «Коло-Коло»га ўтди40 ёшида янги саҳифа: ЖЧ-2026 қаҳрамони Возиня «Коло-Коло»га ўтдиБугун, 10:14Айман Ҳуссайн “Пахтакор” билан шартнома имзоладиАйман Ҳуссайн “Пахтакор” билан шартнома имзоладиБугун, 10:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда