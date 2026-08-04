NASA Халқаро космик станциясининг 2030-йилдан кейин ҳам ишлаши мумкинлигини билдирди
Халқаро космик стансия 2030-йилдан кейин ҳам фаолиятини давом еттириш учун етарли техник ресурсга ега. NASAнинг пастки еролди орбитаси бўйича дастурлари раҳбари Дана Вайгел стансиянинг техник ҳолати яхши ва мустаҳкамлик захираси юқори еканини билдирди.
Халқаро космик станция (ХКС) 2030-йилдан кейин ҳам ўз фаолиятини давом эттириш учун етарли техник ресурсга эга. Бу ҳақда NASAнинг пастки еролди орбитаси бўйича дастурлари раҳбари Дана Вайгель Хюстондаги брифингда маълум қилди, дея хабар беради ТАСС. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда NASA ва унинг халқаро ҳамкорлари учун асосий режа ўзгармича қолмоқда: станцияни эксплуатация қилишни 2030 йилнинг сўнггида якунлаш кўзда тутилган. Шундан сўнг мутахассисларга ХКСни орбитадан хавфсиз ва назорат остида чиқариш жараёнига тайёргарлик кўриш учун яна икки йилга яқин вақт керак бўлади.
Техник имкониятлар ва модулли тизимларБироқ, Дана Вайгелнинг таъкидлашича, станциянинг техник ҳолати ундан белгиланган муддатдан ҳам узоқроқ фойдаланиш имконини беради. Унинг сўзларига кўра, жорий шароитда комплекс нормал ҳолатда турибди ва унинг мустаҳкамлик захираси анча юқори.
«Агар биз қонунчилик нуқтаи назаридан бошқа кўрсатмаларни олсак, вазиятга мослашишга ва ҳаракат йўналишини ўзгартиришга тайёрмиз», — деди Вайгель. Шунингдек, у ХКСнинг кўплаб муҳим тизимлари модулли тузилишга эга эканлиги ва зарурат туғилганда уларни алмаштириш мумкинлигини қўшимча қилди.
Келажакдаги режалар ва орбитадаги тарихСтанция фаолиятини узайтириш масадаси биринчи марта муҳокама қилинаётгани йўқ. Аввалроқ Россия ва АҚШ ХКС ишини 2030 йилгача давом эттириш имкониятларини кўриб чиқаётгани маълум қилинган эди. Шу билан бирга, Россия ўзининг миллий орбитал станциясининг биринчи модулини 2028-йилда орбитага чиқаришни режалаштирган.
Эслатиб ўтамиз, Халқаро космик станция 1998-йилнинг ноябридан буён орбитада ҳаракатланиб келмоқда. Қарийб ўн йилликлар давомида у инсоният тарихидаги энг йирик бошқариладиган лабораторияга айланди. Ҳозирда станциянинг массаси 435 тоннани, унга туташтирилган космик кемалар билан биргаликда эса тахминан 470 тоннани ташкил этади.
…