NASA Халқаро космик станциясининг 2030-йилдан кейин ҳам ишлаши мумкинлигини билдирди

·27·Техно
NASA Халқаро космик станциясининг 2030-йилдан кейин ҳам ишлаши мумкинлигини билдирди
Қисқача

Халқаро космик стансия 2030-йилдан кейин ҳам фаолиятини давом еттириш учун етарли техник ресурсга ега. NASAнинг пастки еролди орбитаси бўйича дастурлари раҳбари Дана Вайгел стансиянинг техник ҳолати яхши ва мустаҳкамлик захираси юқори еканини билдирди.

Халқаро космик станция (ХКС) 2030-йилдан кейин ҳам ўз фаолиятини давом эттириш учун етарли техник ресурсга эга. Бу ҳақда NASAнинг пастки еролди орбитаси бўйича дастурлари раҳбари Дана Вайгель Хюстондаги брифингда маълум қилди, дея хабар беради ТАСС. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда NASA ва унинг халқаро ҳамкорлари учун асосий режа ўзгармича қолмоқда: станцияни эксплуатация қилишни 2030 йилнинг сўнггида якунлаш кўзда тутилган. Шундан сўнг мутахассисларга ХКСни орбитадан хавфсиз ва назорат остида чиқариш жараёнига тайёргарлик кўриш учун яна икки йилга яқин вақт керак бўлади.

Техник имкониятлар ва модулли тизимлар

Бироқ, Дана Вайгелнинг таъкидлашича, станциянинг техник ҳолати ундан белгиланган муддатдан ҳам узоқроқ фойдаланиш имконини беради. Унинг сўзларига кўра, жорий шароитда комплекс нормал ҳолатда турибди ва унинг мустаҳкамлик захираси анча юқори.

«Агар биз қонунчилик нуқтаи назаридан бошқа кўрсатмаларни олсак, вазиятга мослашишга ва ҳаракат йўналишини ўзгартиришга тайёрмиз», — деди Вайгель. Шунингдек, у ХКСнинг кўплаб муҳим тизимлари модулли тузилишга эга эканлиги ва зарурат туғилганда уларни алмаштириш мумкинлигини қўшимча қилди.

Келажакдаги режалар ва орбитадаги тарих

Станция фаолиятини узайтириш масадаси биринчи марта муҳокама қилинаётгани йўқ. Аввалроқ Россия ва АҚШ ХКС ишини 2030 йилгача давом эттириш имкониятларини кўриб чиқаётгани маълум қилинган эди. Шу билан бирга, Россия ўзининг миллий орбитал станциясининг биринчи модулини 2028-йилда орбитага чиқаришни режалаштирган.

Эслатиб ўтамиз, Халқаро космик станция 1998-йилнинг ноябридан буён орбитада ҳаракатланиб келмоқда. Қарийб ўн йилликлар давомида у инсоният тарихидаги энг йирик бошқариладиган лабораторияга айланди. Ҳозирда станциянинг массаси 435 тоннани, унга туташтирилган космик кемалар билан биргаликда эса тахминан 470 тоннани ташкил этади.

ХКСNASAКосмосОрбитавий станцияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Замонавий ўйинларда 4 GB хотирага эга видеокарталар имкониятлари синовдан ўтдиЗамонавий ўйинларда 4 GB хотирага эга видеокарталар имкониятлари синовдан ўтдиБугун, 11:24«Самарқанд-2028» орбитага йўл олади: ўзбек AI модули бор...«Самарқанд-2028» орбитага йўл олади: ўзбек AI модули бор...Бугун, 08:17Афсонавий GeForce GTХ 1080 Ти видеокартаси бугунги ўйинларда қандай натижа кўрсатмоқдаАфсонавий GeForce GTХ 1080 Ти видеокартаси бугунги ўйинларда қандай натижа кўрсатмоқдаБугун, 05:24Palantir раҳбари сунъий интеллект бозорини танқид қилдиPalantir раҳбари сунъий интеллект бозорини танқид қилдиБугун, 04:26Honor Банд 11 Pro тақдим этилди: 26 кунлик автономия ва ГПСHonor Банд 11 Pro тақдим этилди: 26 кунлик автономия ва ГПСБугун, 04:21Лехар Хитой чипларига эга DDR5 хотирасини тақдим этдиЛехар Хитой чипларига эга DDR5 хотирасини тақдим этдиБугун, 03:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди