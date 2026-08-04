Ўзбекистон Марказий Осиёда фаровонлик бўйича учликка кирди

·57·Ўзбекистон
Ўзбекистон Марказий Осиёда фаровонлик бўйича учликка кирди
Қисқача

Ўзбекистон Те Легатум Институте еълон қилган Просперитй Индех 2026 рейтингида 161 та давлат орасида 94-ўринни егаллади. Мамлакат Марказий Осиёда Қозоғистон ва Қирғизистондан кейин 3-ўринда қайд етилган. Қозоғистон 66-ўрин, Қирғизистон 87-ўрин, Тожикистон 129-ўрин, Россия 103-ўрин ва Еритрея 161-ўринни егаллаган, Туркманистон еса рўйхатда кўрсатилмаган.

Британиянинг Те Легатум Институте таҳлил маркази Просперитй Индех 2026 глобал рейтингини эълон қилди. Унда Ўзбекистон 161 та давлат орасида 94-ўринни эгаллади.

Рейтинг натижаларига кўра, Ўзбекистон Марказий Осиё мамлакатлари орасида 3-ўринда қайд этилган. Минтақада Қозоғистон 66-ўрин билан биринчи, Қирғизистон 87-ўрин билан иккинчи бўлди.

Тожикистон рейтингда 129-ўринни эгаллаган. Туркманистон эса рўйхатда кўрсатилмагани маълум қилинди.

Жаҳон рейтингида биринчи ўрин Швейцарияга тегишли. Солиштириш учун, Қозоғистон 66-ўринда, Қирғизистон 87-ўринда, Ўзбекистон 94-ўринда, Россия 103-ўринда, Тожикистон эса 129-ўринда жойлашган.

Рейтингнинг охирги поғонасида Эритрея турибди, у 161-ўринни эгаллаган.

Просперитй Индех давлатларни бир нечта йўналиш бўйича баҳолайди. Улар орасида иқтисодиёт, бизнес муҳити, таълим, соғлиқни сақлаш ва хавфсизлик даражаси каби омиллар бор.

Просперитй ИндехТе Легатум ИнститутеМарказий ОсиёҚозоғистонҚирғизистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўй пайтида ёнғин чиқди, меҳмонлар эса рақсни давом эттирдиТўй пайтида ёнғин чиқди, меҳмонлар эса рақсни давом эттирдиКеча, 21:03Туристик шаҳарларда «Сиеста»: янги тартиб таклиф этилдиТуристик шаҳарларда «Сиеста»: янги тартиб таклиф этилдиКеча, 10:07Тошкентда сув 24 соатга ўчади: 33 минг киши қамровдаТошкентда сув 24 соатга ўчади: 33 минг киши қамровдаКеча, 09:44Ўзбекистон аҳолиси 38,5 миллиондан ошди: рақамлар нимани кўрсатди?Ўзбекистон аҳолиси 38,5 миллиондан ошди: рақамлар нимани кўрсатди?02.08, 20:51Қашқадарёда қайси туманларда энг кўп чақалоқ туғилди?Қашқадарёда қайси туманларда энг кўп чақалоқ туғилди?02.08, 18:05Ўзбекистонда метро йўловчилари ошди: ярим йиллик рақам маълум бўлдиЎзбекистонда метро йўловчилари ошди: ярим йиллик рақам маълум бўлди02.08, 17:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди