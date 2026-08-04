Ўзбекистон Марказий Осиёда фаровонлик бўйича учликка кирди
Ўзбекистон Те Легатум Институте еълон қилган Просперитй Индех 2026 рейтингида 161 та давлат орасида 94-ўринни егаллади. Мамлакат Марказий Осиёда Қозоғистон ва Қирғизистондан кейин 3-ўринда қайд етилган. Қозоғистон 66-ўрин, Қирғизистон 87-ўрин, Тожикистон 129-ўрин, Россия 103-ўрин ва Еритрея 161-ўринни егаллаган, Туркманистон еса рўйхатда кўрсатилмаган.
Британиянинг Те Легатум Институте таҳлил маркази Просперитй Индех 2026 глобал рейтингини эълон қилди. Унда Ўзбекистон 161 та давлат орасида 94-ўринни эгаллади.
Рейтинг натижаларига кўра, Ўзбекистон Марказий Осиё мамлакатлари орасида 3-ўринда қайд этилган. Минтақада Қозоғистон 66-ўрин билан биринчи, Қирғизистон 87-ўрин билан иккинчи бўлди.
Тожикистон рейтингда 129-ўринни эгаллаган. Туркманистон эса рўйхатда кўрсатилмагани маълум қилинди.
Жаҳон рейтингида биринчи ўрин Швейцарияга тегишли. Солиштириш учун, Қозоғистон 66-ўринда, Қирғизистон 87-ўринда, Ўзбекистон 94-ўринда, Россия 103-ўринда, Тожикистон эса 129-ўринда жойлашган.
Рейтингнинг охирги поғонасида Эритрея турибди, у 161-ўринни эгаллаган.
Просперитй Индех давлатларни бир нечта йўналиш бўйича баҳолайди. Улар орасида иқтисодиёт, бизнес муҳити, таълим, соғлиқни сақлаш ва хавфсизлик даражаси каби омиллар бор.
…