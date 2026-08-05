Виспр Флов Мак фойдаланувчилари учун сунъий интеллектга асосланган йиғилишлар ёрдамчисини тақдим этди

·26·Техно
Виспр Флов Мак фойдаланувчилари учун сунъий интеллектга асосланган йиғилишлар ёрдамчисини тақдим этди
Қисқача

Виспр Флов Мак компютерлари учун тизим аудиоси орқали йиғилишларни ёзиб олиб, уларни матнга айлантирувчи сунъий интеллектга асосланган нотетакер хизматини ишга туширди. Восита суҳбатларни жонли кузатиш, қисқача хулоса ва бажарилиши лозим бўлган вазифаларни шакллантириш, шунингдек, ўтмишдаги йиғилишлар бўйича маълумот қидириш имконини беради.

Машҳур диктант иловаси сифатида танилган Виспр Флов Мак компьютерлари учун мўлжалланган сунъий интеллектга асосланган янги йиғилишлар нотетакер хизматини расман ишга туширди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур восита йиғилишларга алоҳида бот қўшмасдан, тизим аудиоси орқали суҳбатларни ёзиб олиш ва уларни матнга ўгириш имкониятини тақдим этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги функция Granola иловаси услубига яқин бўлиб, фойдаланувчиларга нафақат транскрипция, балки учрашув давомида содир бўлаётган жараёнларни жонли кузатиш ва сунъий интеллект ёрдамида қисқача хулосалар олиш имконини беради. Шунингдек, тизим муҳокама қилинган масалалар асосида бажарилиши лозим бўлган вазифаларни шакллантиради ва ўтмишдаги йиғилишлар тарихи бўйича маълумот қидиришга ёрдам беради.

Махфийлик сиёсати ва янги имкониятлар

Лойиҳани амалга ошириш жараёнида компания ўзининг хизмат кўрсатиш шартлари ва махфийлик сиёсатига ўзгартиришлар киритди. Фойдаланувчиларга юборилган хабарларга кўра, янгиланган шартлар учрашув маълумотлари, иштирокчилар ҳақидаги маълумотлар, спикерлар теглари ва аудио ёзувларни қайта ишлаш жараёнларини тартибга солади.

Сунъий интеллект йиғилиш матнларини тартибга солиш билан бирга, уларни таҳлил қилади ва муҳим хулосаларни тақдим этади. Ушбу қадам стартапнинг функционал имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириб, фойдаланувчиларнинг кундалик вазифаларини автоматлаштиришда муҳим қадам бўлиб хизмат қилади.

Бозордаги рақобат ва истиқболлар

Мазкур маҳсулотнинг бозорга чиқарилиши билан Виспр Флов ўзини Granola, Фирефлиес, Реад AI, Otter ҳамда Фатом каби етакчи йиғилишларни ёзиб олувчи ва таҳлил қилувчи хизматларнинг асосий рақобатчисига айлантирмоқда. Компания асосчиларидан бири Танай Котари аввалги интервюларида сунъий интеллект ёрдамчисини яратиш режалари ҳақида гапириб ўтган эди.

Ҳозирги кунга қадар стартап 81 миллион доллардан ортиқ маблағ жалб этишга муваффақ бўлган ва унинг охирги баҳолаш қиймати 700 миллион долларни ташкил этган эди. Май ойида Bloomberg нашри компания қиймати 2 миллиард долларга баҳоланиши мумкин бўлган янги сармоя босқичини муҳокама қилаётгани ҳақида хабар берган эди. Бироқ компания вакиллари ушбу маълумот юзасидан қўшимча изоҳ беришдан бош тортишди.

Виспр ФловСунъий интеллектМакТехнологияСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Falcon 9 ракетасининг иккинчи босқичи Ой юзасига келиб урилдиFalcon 9 ракетасининг иккинчи босқичи Ой юзасига келиб урилдиБугун, 14:24NASA Voyager 2 космик аппарати миссиясини яна бир йилга узайтирдиNASA Voyager 2 космик аппарати миссиясини яна бир йилга узайтирдиБугун, 13:57Тексасдаги маълумотлар марказлари қурилиши тўхтатилдиТексасдаги маълумотлар марказлари қурилиши тўхтатилдиБугун, 13:23Samsung Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммосини тан олдиSamsung Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммосини тан олдиБугун, 12:50Huawei янги РGB МиниЛEД телевизорларини бозорга чиқардиHuawei янги РGB МиниЛEД телевизорларини бозорга чиқардиБугун, 12:21SpaceX 2030-йилгача даромадини 1 триллион долларга етказмоқчиSpaceX 2030-йилгача даромадини 1 триллион долларга етказмоқчиБугун, 11:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди