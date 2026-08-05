Виспр Флов Мак фойдаланувчилари учун сунъий интеллектга асосланган йиғилишлар ёрдамчисини тақдим этди
Виспр Флов Мак компютерлари учун тизим аудиоси орқали йиғилишларни ёзиб олиб, уларни матнга айлантирувчи сунъий интеллектга асосланган нотетакер хизматини ишга туширди. Восита суҳбатларни жонли кузатиш, қисқача хулоса ва бажарилиши лозим бўлган вазифаларни шакллантириш, шунингдек, ўтмишдаги йиғилишлар бўйича маълумот қидириш имконини беради.
Машҳур диктант иловаси сифатида танилган Виспр Флов Мак компьютерлари учун мўлжалланган сунъий интеллектга асосланган янги йиғилишлар нотетакер хизматини расман ишга туширди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур восита йиғилишларга алоҳида бот қўшмасдан, тизим аудиоси орқали суҳбатларни ёзиб олиш ва уларни матнга ўгириш имкониятини тақдим этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги функция Granola иловаси услубига яқин бўлиб, фойдаланувчиларга нафақат транскрипция, балки учрашув давомида содир бўлаётган жараёнларни жонли кузатиш ва сунъий интеллект ёрдамида қисқача хулосалар олиш имконини беради. Шунингдек, тизим муҳокама қилинган масалалар асосида бажарилиши лозим бўлган вазифаларни шакллантиради ва ўтмишдаги йиғилишлар тарихи бўйича маълумот қидиришга ёрдам беради.
Махфийлик сиёсати ва янги имкониятларЛойиҳани амалга ошириш жараёнида компания ўзининг хизмат кўрсатиш шартлари ва махфийлик сиёсатига ўзгартиришлар киритди. Фойдаланувчиларга юборилган хабарларга кўра, янгиланган шартлар учрашув маълумотлари, иштирокчилар ҳақидаги маълумотлар, спикерлар теглари ва аудио ёзувларни қайта ишлаш жараёнларини тартибга солади.
Сунъий интеллект йиғилиш матнларини тартибга солиш билан бирга, уларни таҳлил қилади ва муҳим хулосаларни тақдим этади. Ушбу қадам стартапнинг функционал имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириб, фойдаланувчиларнинг кундалик вазифаларини автоматлаштиришда муҳим қадам бўлиб хизмат қилади.
Бозордаги рақобат ва истиқболларМазкур маҳсулотнинг бозорга чиқарилиши билан Виспр Флов ўзини Granola, Фирефлиес, Реад AI, Otter ҳамда Фатом каби етакчи йиғилишларни ёзиб олувчи ва таҳлил қилувчи хизматларнинг асосий рақобатчисига айлантирмоқда. Компания асосчиларидан бири Танай Котари аввалги интервюларида сунъий интеллект ёрдамчисини яратиш режалари ҳақида гапириб ўтган эди.
Ҳозирги кунга қадар стартап 81 миллион доллардан ортиқ маблағ жалб этишга муваффақ бўлган ва унинг охирги баҳолаш қиймати 700 миллион долларни ташкил этган эди. Май ойида Bloomberg нашри компания қиймати 2 миллиард долларга баҳоланиши мумкин бўлган янги сармоя босқичини муҳокама қилаётгани ҳақида хабар берган эди. Бироқ компания вакиллари ушбу маълумот юзасидан қўшимча изоҳ беришдан бош тортишди.
…