Huawei янги РGB МиниЛEД телевизорларини бозорга чиқарди

·34·Техно
Huawei янги РGB МиниЛEД телевизорларини бозорга чиқарди
Қисқача

Huawei компанияси РGB МиниЛЕД ёритиш технологиясига ега илк маҳсулот сифатида Huawei Висион Смарт Скреен 6 SE телевизорларини сотувга чиқарди. Телевизорлар 55, 65 ва 75 дюймли версияларда тақдим етилиб, уларнинг нархи мос равишда 520, 695 ва 860 АҚШ долларини ташкил етади. Қурилмаларда алоҳида қизил, яшил ва кўк ёруғлик манбалари, БТ.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, Huawei компанияси ўзининг энг сўнгги ишланмаси бўлган Huawei Висион Смарт Скреэн 6 SE телевизорларини сотувга чиқарди. Мазкур қурилмалар туркумдаги РGB МиниЛEД ёритиш технологиясига эга бўлган илк маҳсулот сифатида эътироф этилмоқда ва уй кинотеятлари бозорида янги стандартларни белгилаб бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги телевизорлар харидорларга уч хил ўлчамдаги — 55, 65 ва 75 дюймли версияларда тақдим этилади. Нархлар борасида компания рақобатбардош сиёсатни танлаган бўлиб, энг кичик 55 дюймли модел 520 АҚШ долларидан бошланади. Ўрта ва йирик версиялар эса мос равишда 695 ҳамда 860 АҚШ доллари миқдорида баҳоланган.

Технологик устунликлар ва РGB МиниЛEД имкониятлари

Анъанавий МиниЛEД телевизорларида оқ рангли ёруғлик диодларидан фойдаланилса, янги Huawei Висион Смарт Скреэн 6 SE моделлари мутлақо бошқача ёндашувни қўллайди. Ушбу панелда алоҳида қизил, яшил ва кўк ёруғлик манбалари қўлланилгани тасвир сифатини тубдан яхшилаш имконини берди.

Компания баёнотига кўра, мазкур ечим рангларни янада аниқ ва тўйинган ҳолда узатишни таъминлайди. Шунингдек, янги линзалар тизими ёрқин объектлар атрофида юзага келадиган ёқимсиз ореол эффектини сезиларли даражада камайтиришга хизмат қилади.

Сунъий интеллект ва тасвирни қайта ишлаш

  • BT.2020 ранглар фазосининг 105 фоизини қамраб олиши.
  • Анъанавий МиниЛEД телевизорларига нисбатан 66 фоизга кўпроқ рангларни қайта тиклаш имконияти.
  • Ҳар бир ёруғлик диодининг ёрқинлиги ва рангини синхрон тарзда бошқарувчи махсус тизим.
  • Тасвирни реал вақт режимида оптималлаштирувчи сунъий интеллект алгоритмлари.
Тасвирни қайта ишлаш жараёнини мукаммаллаштириш учун қурилма махсус бошқарув тизими билан жиҳозланган. Сунъий интеллектга асосланган функциялар эса экрандаги контентни ҳар қандай шароитда энг мақбул кўринишга келтиради.

Қўшимча функциялар ва қулайликлар

Телевизорлар 300 Hz кадрлар частотасини қўллаб-қувватлайди, бу эса айниқса динамик саҳналарда юқори равонликни таъминлайди. Шунингдек, маҳсулот ТУВ Рҳеинланд сертификатига эга бўлиб, у экран милтиллашининг йўқлиги ҳамда кўк ёруғлик даражаси пасайтирилганини тасдиқлайди.

Қурилманинг қолган ўзига хос хусусиятлари қаторига смартфонлардан 4K форматида симсиз тасвир узатиш, 178 градусгача бўлган кенг кўриш бурчакларини киритиш мумкин. HarmonyOS AI интеллектуал қидируви эса фильмларни сюжети, диалоглардаги гаплар ёки қаҳрамонлар бўйича осон топишга ёрдам беради.

Шунингдек, телевизор ақлли уй тизимлари билан интеграциялашган бўлиб, эшик видеокўзчасидаги тасвирни экранга чиқариш имкониятига эга. Махсус «ақлли сурат» режими эса қурилмани фойдаланилмаган пайтда рақамли галереяга айлантиради.

HuaweiТелевизорРGB МиниЛEДТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Falcon 9 ракетасининг иккинчи босқичи Ой юзасига келиб урилдиFalcon 9 ракетасининг иккинчи босқичи Ой юзасига келиб урилдиБугун, 14:24NASA Voyager 2 космик аппарати миссиясини яна бир йилга узайтирдиNASA Voyager 2 космик аппарати миссиясини яна бир йилга узайтирдиБугун, 13:57Тексасдаги маълумотлар марказлари қурилиши тўхтатилдиТексасдаги маълумотлар марказлари қурилиши тўхтатилдиБугун, 13:23Samsung Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммосини тан олдиSamsung Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммосини тан олдиБугун, 12:50Виспр Флов Мак фойдаланувчилари учун сунъий интеллектга асосланган йиғилишлар ёрдамчисини тақдим этдиВиспр Флов Мак фойдаланувчилари учун сунъий интеллектга асосланган йиғилишлар ёрдамчисини тақдим этдиБугун, 12:21SpaceX 2030-йилгача даромадини 1 триллион долларга етказмоқчиSpaceX 2030-йилгача даромадини 1 триллион долларга етказмоқчиБугун, 11:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди