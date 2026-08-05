Huawei янги РGB МиниЛEД телевизорларини бозорга чиқарди
Huawei компанияси РGB МиниЛЕД ёритиш технологиясига ега илк маҳсулот сифатида Huawei Висион Смарт Скреен 6 SE телевизорларини сотувга чиқарди. Телевизорлар 55, 65 ва 75 дюймли версияларда тақдим етилиб, уларнинг нархи мос равишда 520, 695 ва 860 АҚШ долларини ташкил етади. Қурилмаларда алоҳида қизил, яшил ва кўк ёруғлик манбалари, БТ.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, Huawei компанияси ўзининг энг сўнгги ишланмаси бўлган Huawei Висион Смарт Скреэн 6 SE телевизорларини сотувга чиқарди. Мазкур қурилмалар туркумдаги РGB МиниЛEД ёритиш технологиясига эга бўлган илк маҳсулот сифатида эътироф этилмоқда ва уй кинотеятлари бозорида янги стандартларни белгилаб бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги телевизорлар харидорларга уч хил ўлчамдаги — 55, 65 ва 75 дюймли версияларда тақдим этилади. Нархлар борасида компания рақобатбардош сиёсатни танлаган бўлиб, энг кичик 55 дюймли модел 520 АҚШ долларидан бошланади. Ўрта ва йирик версиялар эса мос равишда 695 ҳамда 860 АҚШ доллари миқдорида баҳоланган.
Технологик устунликлар ва РGB МиниЛEД имкониятлариАнъанавий МиниЛEД телевизорларида оқ рангли ёруғлик диодларидан фойдаланилса, янги Huawei Висион Смарт Скреэн 6 SE моделлари мутлақо бошқача ёндашувни қўллайди. Ушбу панелда алоҳида қизил, яшил ва кўк ёруғлик манбалари қўлланилгани тасвир сифатини тубдан яхшилаш имконини берди.
Компания баёнотига кўра, мазкур ечим рангларни янада аниқ ва тўйинган ҳолда узатишни таъминлайди. Шунингдек, янги линзалар тизими ёрқин объектлар атрофида юзага келадиган ёқимсиз ореол эффектини сезиларли даражада камайтиришга хизмат қилади.
Сунъий интеллект ва тасвирни қайта ишлаш
- BT.2020 ранглар фазосининг 105 фоизини қамраб олиши.
- Анъанавий МиниЛEД телевизорларига нисбатан 66 фоизга кўпроқ рангларни қайта тиклаш имконияти.
- Ҳар бир ёруғлик диодининг ёрқинлиги ва рангини синхрон тарзда бошқарувчи махсус тизим.
- Тасвирни реал вақт режимида оптималлаштирувчи сунъий интеллект алгоритмлари.
Қўшимча функциялар ва қулайликларТелевизорлар 300 Hz кадрлар частотасини қўллаб-қувватлайди, бу эса айниқса динамик саҳналарда юқори равонликни таъминлайди. Шунингдек, маҳсулот ТУВ Рҳеинланд сертификатига эга бўлиб, у экран милтиллашининг йўқлиги ҳамда кўк ёруғлик даражаси пасайтирилганини тасдиқлайди.
Қурилманинг қолган ўзига хос хусусиятлари қаторига смартфонлардан 4K форматида симсиз тасвир узатиш, 178 градусгача бўлган кенг кўриш бурчакларини киритиш мумкин. HarmonyOS AI интеллектуал қидируви эса фильмларни сюжети, диалоглардаги гаплар ёки қаҳрамонлар бўйича осон топишга ёрдам беради.
Шунингдек, телевизор ақлли уй тизимлари билан интеграциялашган бўлиб, эшик видеокўзчасидаги тасвирни экранга чиқариш имкониятига эга. Махсус «ақлли сурат» режими эса қурилмани фойдаланилмаган пайтда рақамли галереяга айлантиради.
…