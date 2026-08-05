Интер Бенжамен Павардни Ал-Иттиҳод клубига таклиф қилди

·31·Спорт
Интер Бенжамен Павардни Ал-Иттиҳод клубига таклиф қилди
Қисқача

Интер Бенжамен Павардни Саудия Арабистонининг Ал-Иттиҳад клубига таклиф қилди. Клуб маошлар фондини қисқартириш, таркибда янги футболчилар учун жой очиш ва Тоттенхем ҳимоячиси Кристиан Ромеро билан дастлабки келишувдан сўнг Павард билан хайрлашишни режалаштирмоқда. 2018 йилги Жаҳон чемпиони бош мураббий Кристиан Кивунинг келажакдаги тактик режаларига кирмайди, бироқ у Бенфика ва Галатасарой клубларининг таклифларини рад етган.

Миланнинг Интер клуби жорий ёзги трансферлар мавсумида ўз таркибини тубдан янгилаш ва молиявий ресурсларни оптималлаштириш мақсадида ўз етакчиларидан бири Бенжамен Павард билан хайрлашишга қарор қилди. Fabrizio Romano маълумотига кўра, нерадзуррилар француз футболчисини Саудия Арабистонининг Ал-Иттиҳад жамоасига таклиф қилган ва бу қадам клуб учун ҳам иқтисодий, ҳам спорт жиҳатидан муҳим заруратга айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, 2018 йилги Жаҳон чемпиони энди бош мураббий Кристиан Кивунинг келажакдаги тактик режаларига кирмайди. Интер раҳбарияти маошлар фондини бўшатиш ҳамда таркибда янги номлар учун жой очиш ҳаракатида. Хусусан, клуб Тоттенхем ҳимоячиси Кристиан Ромеро билан дастлабки келишувга эришгани Бенжамен Паварднинг кетишини муқаррар қилиб қўйди.

Саудия клубларининг молиявий имкониятларига таянилмоқда

Италия матбуотининг хабар беришича, миланликлар ушбу трансфер тезроқ амалга ошишини ва керакли маблағни жалб қилишни истамоқда. Шу сабабли улар Саудия Арабистони клубларининг молиявий қудратига таянган ҳолда музокараларни фаоллаштирган. Бироқ футболчининг ўзи келажаги борасида шошқалоқликка йўл қўймаяпти.

Туттоспорт нашрининг ёзишича, Бенжамен Павард клубнинг янги техник йўналишида ўзига келажак кўрмаётган бўлса-да, унга келиб тушган бир қатор таклифларни рад этган. Франциялик ҳимоячига Португалиянинг Бенфика ва Туркиянинг Галатасарой клубларидан расмий таклифлар келганига қарамай, у бу вариантларни қаноатлантирмаган деб топган.

Ал-Иттиҳод ички муаммолар ва трансфер босими гирдобида

Айни пайтда Ал-Иттиҳад клуби ҳам трансфер бозорида мураккаб вазиятни бошдан кечирмоқда. Жамоа ўз ҳимоя чизиғини жаҳон даражасидаги футболчилар билан кучайтиришни мақсад қилган бўлса-да, таркибдаги баъзи юлдузларнинг кетиш истаги ички инқирозларни келтириб чиқарган. Матбуот хабарларига кўра, жамоа етакчиларидан бири Мусса Диаби клубни тарк этишни режалаштирмоқда ва бу ҳолат раҳбариятга қўшимча босим ўтказмоқда.

Интер эса бу вазиятдан фойдаланиб қолишга уринмоқда. Клуб раҳбарияти Паварднинг трансфери орқали нафақат трансфер ойнасидаги режаларни амалга оширади, балки янги футболчиларни рўйхатдан ўтказиш учун шароит яратади. Француз футболчисининг Европанинг нуфузли клубларидан ҳам қизиқишлар борлигига қарамай, унинг кейинги манзили ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.

ИнтерБенжамен ПавардАл-ИттиҳодТрансферларА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиАрсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиБугун, 14:3815-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор15-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи борБугун, 14:22Андерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиАндерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 14:15Арсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаАрсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаБугун, 14:15Инфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиИнфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиБугун, 14:13Муҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаМуҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаБугун, 14:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда