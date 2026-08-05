Интер Бенжамен Павардни Ал-Иттиҳод клубига таклиф қилди
Интер Бенжамен Павардни Саудия Арабистонининг Ал-Иттиҳад клубига таклиф қилди. Клуб маошлар фондини қисқартириш, таркибда янги футболчилар учун жой очиш ва Тоттенхем ҳимоячиси Кристиан Ромеро билан дастлабки келишувдан сўнг Павард билан хайрлашишни режалаштирмоқда. 2018 йилги Жаҳон чемпиони бош мураббий Кристиан Кивунинг келажакдаги тактик режаларига кирмайди, бироқ у Бенфика ва Галатасарой клубларининг таклифларини рад етган.
Миланнинг Интер клуби жорий ёзги трансферлар мавсумида ўз таркибини тубдан янгилаш ва молиявий ресурсларни оптималлаштириш мақсадида ўз етакчиларидан бири Бенжамен Павард билан хайрлашишга қарор қилди. Fabrizio Romano маълумотига кўра, нерадзуррилар француз футболчисини Саудия Арабистонининг Ал-Иттиҳад жамоасига таклиф қилган ва бу қадам клуб учун ҳам иқтисодий, ҳам спорт жиҳатидан муҳим заруратга айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, 2018 йилги Жаҳон чемпиони энди бош мураббий Кристиан Кивунинг келажакдаги тактик режаларига кирмайди. Интер раҳбарияти маошлар фондини бўшатиш ҳамда таркибда янги номлар учун жой очиш ҳаракатида. Хусусан, клуб Тоттенхем ҳимоячиси Кристиан Ромеро билан дастлабки келишувга эришгани Бенжамен Паварднинг кетишини муқаррар қилиб қўйди.
Саудия клубларининг молиявий имкониятларига таянилмоқдаИталия матбуотининг хабар беришича, миланликлар ушбу трансфер тезроқ амалга ошишини ва керакли маблағни жалб қилишни истамоқда. Шу сабабли улар Саудия Арабистони клубларининг молиявий қудратига таянган ҳолда музокараларни фаоллаштирган. Бироқ футболчининг ўзи келажаги борасида шошқалоқликка йўл қўймаяпти.
Туттоспорт нашрининг ёзишича, Бенжамен Павард клубнинг янги техник йўналишида ўзига келажак кўрмаётган бўлса-да, унга келиб тушган бир қатор таклифларни рад этган. Франциялик ҳимоячига Португалиянинг Бенфика ва Туркиянинг Галатасарой клубларидан расмий таклифлар келганига қарамай, у бу вариантларни қаноатлантирмаган деб топган.
Ал-Иттиҳод ички муаммолар ва трансфер босими гирдобидаАйни пайтда Ал-Иттиҳад клуби ҳам трансфер бозорида мураккаб вазиятни бошдан кечирмоқда. Жамоа ўз ҳимоя чизиғини жаҳон даражасидаги футболчилар билан кучайтиришни мақсад қилган бўлса-да, таркибдаги баъзи юлдузларнинг кетиш истаги ички инқирозларни келтириб чиқарган. Матбуот хабарларига кўра, жамоа етакчиларидан бири Мусса Диаби клубни тарк этишни режалаштирмоқда ва бу ҳолат раҳбариятга қўшимча босим ўтказмоқда.
Интер эса бу вазиятдан фойдаланиб қолишга уринмоқда. Клуб раҳбарияти Паварднинг трансфери орқали нафақат трансфер ойнасидаги режаларни амалга оширади, балки янги футболчиларни рўйхатдан ўтказиш учун шароит яратади. Француз футболчисининг Европанинг нуфузли клубларидан ҳам қизиқишлар борлигига қарамай, унинг кейинги манзили ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.
…