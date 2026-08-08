Майкл Оуен Арсенални Маркус Рэшфордни трансфер қилишга чақирди

·62·Спорт
Майкл Оуен Арсенални Маркус Рэшфордни трансфер қилишга чақирди
Қисқача

Майкл Оуен Арсеналга Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Маркус Рэшфордни трансфер қилишни тавсия қилди. Арсенал Винисиус Жуниорни қўлга кирита олмагач, чап қанот футболчисини изламоқда ва Оуен 40 миллион фунт стерлинг баҳоланаётган Рэшфордни Брэдли Барколядан кўра оқилона вариант деб ҳисобламоқда. Оуеннинг фикрича, Рэшфорд Микел Артета жамоасининг тактикаси ва ўйин услубига мос келади.

Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Майкл Оуен Лондоннинг Арсенал клубига Манчестер Юнайтед вақти келиб ўзгариши мумкин бўлган ҳужумчи Маркус Рэшфордни ўз сафига қўшиб олишни тавсия қилди. Метро нашри хабар қилишича, канонирлар Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниорни қўлга кирита олмагач, трансфер бозорида янги чап қанот футболчисини фаол қидиришда давом этмоқда ва инглиз ҳужумчиси бу борада мантиқий ечим бўлиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Леандро Троссард кетганидан сўнг Арсенал жамоаси ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида бразилиялик Винисиус Жуниорни Англия Премер-лигаси тарихидаги энг кўп маош олувчи футболчига айлантиришга тайёр эди. Бироқ футболчи Мадридда қолишни афзал кўрди. Шундан сўнг клуб эътиборини бошқа вариантларга қаратди, ва Майкл Оуеннинг фикрича, Брэдли Барколя каби қимматбаҳо нишонлар ўрнига 40 миллион фунт стерлинг баҳоланаётган Рэшфордни харид қилиш анча оқилона қадам бўларди.

Арсенал тактикасига мос келувчи футболчи

Майкл Оуеннинг таъкидлашича, Маркус Рэшфорд Микел Артета бошқарувидаги жамоанинг тактик талабларига ва ўйин услубига жуда мос тушади. Агар томонлар музокараларга киришса, бу трансфер барча иштирокчилар учун фойдали келишувга айланиши эҳтимолдан холи эмас.

Оуеннинг сўзларига кўра, Арсеналга айнан чап қанотда ҳаракат қила оладиган ҳужумчи керак ва Рэшфорд бу вазифани аъло даражада бажара олади. Унинг жамоадаги қолган шериклари билан тезда тил топишиб кетиши ва Артета режаларига сингиб кетиши шубҳасиз.

Маркус Рэшфорднинг келажаги ва мавҳумлик

Футболчининг Олд Траффорддаги келажаги ҳозирча ноаниқлигича қолмоқда. У Барселона сафида ижарада ҳаракат қилган эди, бироқ каталонияликлар Нюкасл Юнайтед қанот ҳужумчиси Энтони Гордонни сотиб олишни танлагач, Рэшфорднинг Испаниядаги фаолияти якунига етди.

Casino.org маълумотига кўра, 28 ёшли футболчи Манчестер Юнайтед сафига қайтиб, лиганинг навбатдаги ўйинларига тайёргарлик кўрмоқда. Англия терма жамоаси сафида жаҳон чемпионатларида қатнашган тажрибали ҳужумчи учун бош мураббий Майкл Каррикнинг қўллаб-қувватлаши муҳим аҳамият касб этади.

Рэшфорднинг Барселонадаги тажрибаси унинг профессионал ўсишига ижобий таъсир кўрсатгани аниқ. Мутахассисларнинг фикрича, Майкл Каррик футболчининг салоҳиятини тўлиқ очиб беришда асосий шахсга айланиши мумкин, шунинг учун унинг Манчестер Юнайтеддаги тақдири ҳозирча элликка эллик баҳоланмоқда.

АрсеналМаркус РешордМайкл ОуенМанчестер ЮнайтедAPЛ трансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55Арсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олдиАрсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 16:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)