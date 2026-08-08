Майкл Оуен Арсенални Маркус Рэшфордни трансфер қилишга чақирди
Майкл Оуен Арсеналга Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Маркус Рэшфордни трансфер қилишни тавсия қилди. Арсенал Винисиус Жуниорни қўлга кирита олмагач, чап қанот футболчисини изламоқда ва Оуен 40 миллион фунт стерлинг баҳоланаётган Рэшфордни Брэдли Барколядан кўра оқилона вариант деб ҳисобламоқда. Оуеннинг фикрича, Рэшфорд Микел Артета жамоасининг тактикаси ва ўйин услубига мос келади.
Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Майкл Оуен Лондоннинг Арсенал клубига Манчестер Юнайтед вақти келиб ўзгариши мумкин бўлган ҳужумчи Маркус Рэшфордни ўз сафига қўшиб олишни тавсия қилди. Метро нашри хабар қилишича, канонирлар Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниорни қўлга кирита олмагач, трансфер бозорида янги чап қанот футболчисини фаол қидиришда давом этмоқда ва инглиз ҳужумчиси бу борада мантиқий ечим бўлиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Леандро Троссард кетганидан сўнг Арсенал жамоаси ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида бразилиялик Винисиус Жуниорни Англия Премер-лигаси тарихидаги энг кўп маош олувчи футболчига айлантиришга тайёр эди. Бироқ футболчи Мадридда қолишни афзал кўрди. Шундан сўнг клуб эътиборини бошқа вариантларга қаратди, ва Майкл Оуеннинг фикрича, Брэдли Барколя каби қимматбаҳо нишонлар ўрнига 40 миллион фунт стерлинг баҳоланаётган Рэшфордни харид қилиш анча оқилона қадам бўларди.
Арсенал тактикасига мос келувчи футболчиМайкл Оуеннинг таъкидлашича, Маркус Рэшфорд Микел Артета бошқарувидаги жамоанинг тактик талабларига ва ўйин услубига жуда мос тушади. Агар томонлар музокараларга киришса, бу трансфер барча иштирокчилар учун фойдали келишувга айланиши эҳтимолдан холи эмас.
Оуеннинг сўзларига кўра, Арсеналга айнан чап қанотда ҳаракат қила оладиган ҳужумчи керак ва Рэшфорд бу вазифани аъло даражада бажара олади. Унинг жамоадаги қолган шериклари билан тезда тил топишиб кетиши ва Артета режаларига сингиб кетиши шубҳасиз.
Маркус Рэшфорднинг келажаги ва мавҳумликФутболчининг Олд Траффорддаги келажаги ҳозирча ноаниқлигича қолмоқда. У Барселона сафида ижарада ҳаракат қилган эди, бироқ каталонияликлар Нюкасл Юнайтед қанот ҳужумчиси Энтони Гордонни сотиб олишни танлагач, Рэшфорднинг Испаниядаги фаолияти якунига етди.
Casino.org маълумотига кўра, 28 ёшли футболчи Манчестер Юнайтед сафига қайтиб, лиганинг навбатдаги ўйинларига тайёргарлик кўрмоқда. Англия терма жамоаси сафида жаҳон чемпионатларида қатнашган тажрибали ҳужумчи учун бош мураббий Майкл Каррикнинг қўллаб-қувватлаши муҳим аҳамият касб этади.
Рэшфорднинг Барселонадаги тажрибаси унинг профессионал ўсишига ижобий таъсир кўрсатгани аниқ. Мутахассисларнинг фикрича, Майкл Каррик футболчининг салоҳиятини тўлиқ очиб беришда асосий шахсга айланиши мумкин, шунинг учун унинг Манчестер Юнайтеддаги тақдири ҳозирча элликка эллик баҳоланмоқда.
…