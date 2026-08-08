Исмоил Беннасер Милан билан хайрлашди ва Қатарга йўл олди
Милан Исмоил Беннасер билан шартномани ўзаро келишувга кўра муддатидан аввал бекор қилди. 28 ёшли жазоирли яримҳимоячи эркин агент сифатида Қатарнинг Ал-Гҳарафа клубига ўтди. Беннасер 2019-йилдан буён Милан сафида 178 та учрашувда майдонга тушиб, жамоа билан 2021/22-йилги мавсумда А Серия чемпионлигини қўлга киритган. Жиддий тизза жароҳати ва ижара даврларидан сўнг футболчининг Сан-Сиродаги беш йиллик фаолияти якунланди.
Италиянинг Милан клуби яримҳимоячи Исмоил Беннасер билан тузилган шартномани ўзаро келишувга кўра муддатидан аввал бекор қилди. Goal.com хабар беришича, жамоа сафини эркин агент сифатида тарк этган 28 ёшли жазоирли футболчи фаолиятини Қатарнинг Ал-Гҳарафа клубида давом эттирадиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу қарор тажрибали яримҳимоячининг Сан-Сиродаги беш йиллик фаолиятига якун ясади. Беннасер 2019-йилда Эмполидан трансфер қилинганидан буён миланликлар сафида жами 178 та учрашувда майдонга тушган эди. У Штефано Пиоли бошчилигидаги жамоанинг 2021/22-йилги мавсумда А Серия чемпионлигини қўлга киритишида муҳим таянч устунларидан бири бўлган.
Жароҳатлар ва ижарадаги даврСўнгги йиллар футболчи учун синовларга бой бўлди. Жиддий тизза жароҳати туфайли у 2025-йилнинг февралидан буён Милан сафида расмий ўйинларда қатнаша олмади. Ўтган 18 ой давомида у Марселььььььь ва Динамо Загреб клубларида ижара асосида тўп сурган эди.
2019-йилдан буён фақатгина олти нафар футболчи Беннасердан кўпроқ ўйин ўтказган холос, улар орасида Рафаел Леао 291 та ўйин билан пешқадамлик қилмоқда. Бироқ кетма-кет жароҳатлар ва таркибдаги ўзгаришлар ўйинчининг Милан билан хайрлашишини муқаррар қилиб қўйди.
Эмоционал видолашув ва янги манзилФутболчи ижтимоий тармоқлардаги саҳифаси орқали мухлисларга мурожаат йўллаб, ўзининг чуқур миннатдорчилигини билдирди. «Қадрли Милан мухлислари, ўтган йили мен бу сўзлар хайрлашувга айланишини ўйламай туриб видолашган эдим», — дея таъкидлади у ўз видеомурожаатида.
Беннасер беш йилдан ортиқ вақт давомида бу либосни ғурур билан кийгани, Скудетто ғолиби бўлиш фаолиятидаги энг гўзал хотиралардан бири эканини қўшимча қилди. Эндиликда у Педро Мартинс бошчилигидаги Ал-Гҳарафа жамоасида ўз фаолиятида янги саҳифа очмоқда.
Ҳозирда Рубен Аморим бошқарувидаги Милан Осиё бўйлаб мавсумолди турнесини давом эттирмоқда. Жамоа Индонезияда Челси билан ўртоқлик учрашувини ўтказиб, Полшада Манчестер Юнайтед билан майдонга тушиши режалаштирилган. Россонерилар янги 2026/27-йилги А Серия мавсумини 23-август куни сафарда Торино қаршилигини енгишдан бошлайди.
…