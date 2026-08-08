Исмоил Беннасер Милан билан хайрлашди ва Қатарга йўл олди

·47·Спорт
Исмоил Беннасер Милан билан хайрлашди ва Қатарга йўл олди
Қисқача

Милан Исмоил Беннасер билан шартномани ўзаро келишувга кўра муддатидан аввал бекор қилди. 28 ёшли жазоирли яримҳимоячи эркин агент сифатида Қатарнинг Ал-Гҳарафа клубига ўтди. Беннасер 2019-йилдан буён Милан сафида 178 та учрашувда майдонга тушиб, жамоа билан 2021/22-йилги мавсумда А Серия чемпионлигини қўлга киритган. Жиддий тизза жароҳати ва ижара даврларидан сўнг футболчининг Сан-Сиродаги беш йиллик фаолияти якунланди.

Италиянинг Милан клуби яримҳимоячи Исмоил Беннасер билан тузилган шартномани ўзаро келишувга кўра муддатидан аввал бекор қилди. Goal.com хабар беришича, жамоа сафини эркин агент сифатида тарк этган 28 ёшли жазоирли футболчи фаолиятини Қатарнинг Ал-Гҳарафа клубида давом эттирадиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу қарор тажрибали яримҳимоячининг Сан-Сиродаги беш йиллик фаолиятига якун ясади. Беннасер 2019-йилда Эмполидан трансфер қилинганидан буён миланликлар сафида жами 178 та учрашувда майдонга тушган эди. У Штефано Пиоли бошчилигидаги жамоанинг 2021/22-йилги мавсумда А Серия чемпионлигини қўлга киритишида муҳим таянч устунларидан бири бўлган.

Жароҳатлар ва ижарадаги давр

Сўнгги йиллар футболчи учун синовларга бой бўлди. Жиддий тизза жароҳати туфайли у 2025-йилнинг февралидан буён Милан сафида расмий ўйинларда қатнаша олмади. Ўтган 18 ой давомида у Марселььььььь ва Динамо Загреб клубларида ижара асосида тўп сурган эди.

2019-йилдан буён фақатгина олти нафар футболчи Беннасердан кўпроқ ўйин ўтказган холос, улар орасида Рафаел Леао 291 та ўйин билан пешқадамлик қилмоқда. Бироқ кетма-кет жароҳатлар ва таркибдаги ўзгаришлар ўйинчининг Милан билан хайрлашишини муқаррар қилиб қўйди.

Эмоционал видолашув ва янги манзил

Футболчи ижтимоий тармоқлардаги саҳифаси орқали мухлисларга мурожаат йўллаб, ўзининг чуқур миннатдорчилигини билдирди. «Қадрли Милан мухлислари, ўтган йили мен бу сўзлар хайрлашувга айланишини ўйламай туриб видолашган эдим», — дея таъкидлади у ўз видеомурожаатида.

Беннасер беш йилдан ортиқ вақт давомида бу либосни ғурур билан кийгани, Скудетто ғолиби бўлиш фаолиятидаги энг гўзал хотиралардан бири эканини қўшимча қилди. Эндиликда у Педро Мартинс бошчилигидаги Ал-Гҳарафа жамоасида ўз фаолиятида янги саҳифа очмоқда.

Ҳозирда Рубен Аморим бошқарувидаги Милан Осиё бўйлаб мавсумолди турнесини давом эттирмоқда. Жамоа Индонезияда Челси билан ўртоқлик учрашувини ўтказиб, Полшада Манчестер Юнайтед билан майдонга тушиши режалаштирилган. Россонерилар янги 2026/27-йилги А Серия мавсумини 23-август куни сафарда Торино қаршилигини енгишдан бошлайди.

МиланИсмоил БеннасерАл-ГҳарафаА СерияТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)