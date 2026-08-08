Ҳусановнинг “Манчестер Сити”даги янги маоши маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг “Манчестер Сити”даги кафолатланган йиллик маоши 5,2 миллион фунт стерлинг, яни ҳафтасига 100 минг фунтни ташкил этади. 22 ёшли футболчи билан 2031 йил 30 июнига қадар амал қиладиган 5 йиллик шартнома тузилган бўлиб, унинг кафолатланган умумий даромади 26 миллион фунтга етади. Натижаларга боғлиқ бонуслар ҳисобига Ҳусанов ҳафтасига яна 25 минг фунт олиши, максимал йиллик даромади эса 6,5 миллион фунтга етиши мумкин.
Ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановнинг Англиянинг “Манчестер Сити” клуби билан тузган янги шартномаси бўйича молиявий тафсилотлар маълум қилинди. 22 ёшли футболчи жорий йил июль ойида манчестерликлар билан 2031 йил 30 июнига қадар амал қиладиган 5 йиллик шартнома имзолаган эди.
Capology портали маълумотларига кўра, Ҳусановнинг кафолатланган йиллик маоши 5,2 миллион фунт стерлингни ташкил этади. Бу футболчининг ҳафтасига 100 минг фунт даромад олишини англатади. Шу тариқа, беш йиллик шартнома давомида ҳимоячининг кафолатланган умумий даромади 26 миллион фунтга етади.
Шартномада футболчининг натижаларига қараб бериладиган қўшимча бонуслар ҳам кўзда тутилган. Агар белгиланган шартлар бажарилса, Ҳусанов ҳафтасига яна 25 минг фунт, яъни бир йилда қўшимча 1,3 миллион фунт ишлаб топиши мумкин.
Барча бонуслар қўшиб ҳисобланганида, ўзбекистонлик ҳимоячининг максимал йиллик даромади 6,5 миллион фунтга етиши мумкин.
Маълумот учун, “Манчестер Сити” таркибида энг юқори асосий маош олувчи футболчи — норвегиялик ҳужумчи Эрлинг Ҳоланд. У ҳафтасига 525 минг фунт ишлаб топади.
Клубда маоши юқори бўлган футболчилар орасида Жек Грилиш — 300 минг фунт, Омар Мармуш — 295 минг фунт, Фил Фоден — 280 минг фунт ва Жанлуижи Доннарумма — 265 минг фунт ҳафталик даромад билан кейинги ўринларни эгаллаган.
Шу тариқа, Ҳусановнинг янги шартномаси нафақат унинг “Манчестер Сити”даги келажагини яна бир неча йилга кафолатлайди, балки ўзбекистонлик футболчининг Англиянинг энг кучли клубларидан бирида муносиб маош олаётганини ҳам кўрсатади.
…