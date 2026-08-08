Porsche GT раҳбари 911 GT3 келажаги нима учун янада яхшиланишини айтди

·31·Авто
Porsche GT раҳбари 911 GT3 келажаги нима учун янада яхшиланишини айтди
Қисқача

Porsche GT бўлими раҳбари Андреас Преунингер замонавий технологиялар ва кучайиб бораётган экологик талаблар шароитида ҳам Porsche 911 GT3 моделларининг характери ва ҳаяжонли бошқаруви сақланиб қолишини айтди. GT бўлими электромобиллар ва гибрид тизимлар ривожланаётганига қарамай, ҳақиқий ҳайдаш завқини асраш учун янги муҳандислик ечимларини изламоқда, янги авлод автомобиллари эса тезлик, аеродинамика ва тортиш кучи бўйича такомиллашмоқда.

Буюк Британиядаги Силверстоне шаҳридаги Porsche Эхпериенсе Центре марказида бренднинг Буюк Британиядаги 75 йиллигига бағишланган Сунстеде фестивали бўлиб ўтди ва тадбир автомобил ишқибозлари билан тўлиб-тошди. ixbt.com маълумотига кўра, йиғилганлар учун Porsche компаниясининг GT бўлими раҳбари Андреас Преунингер ҳақиқий юлдуздек кутиб олинди, чунки унинг раҳбарлигида бўлим кўплаб муваффақиятли спорт автомобилларини тақдим этган эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Автомобилсозлик оламида ўзига хос мавқега эга бўлган Андреас Преунингер компаниянинг спорт модификациялари келажаги ҳақида муҳим фикрларни билдириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, замонавий технологиялар ва экологик талаблар кескинлашиб бораётганига қарамамай, Porsche 911 GT3 каби афсонавий моделларнинг характери ва ҳаяжонли бошқаруви йўқолмайди.

Келажакдаги спорт автомобиллари ва инженерлик ечимлари

Бугунги кунда автомобил саноати электромобиллар ва гидрид тизимлар сари жадал қадам ташламоқда. Шунга қарамай, GT бўлими мухлислар кутган ҳақиқий ҳайдаш завқини сақлаб қолиш учун янги муҳандислик ечимларини топишга интилмоқда. Ҳар бир янги авлод автомобили ўтмишдошига нисбатан нафақат тезроқ, балки аэродинамика ва тортиш кучи бўйича ҳам сезиларли даражада такомиллашиб бормоқда.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ҳайдовчилар билан жонли алоқа ўрнатувчи бензинли двигател товуши ва механик ҳислатлар келгусида ҳам бренднинг асосий устувор йўналишларидан бири бўлиб қолади. Porsche муҳандислари қатъий экологик нормаларга мослашиш билан бирга, автомобилнинг спортдаги ўзига хос характерини сақлаб қолиш устида тинимсиз ишламоқда.

Бренд мухлислари учун юқори стандартлар

Силверстоне марказида бўлиб ўтган фестивал шуни кўрсатдики, Porsche мухлислари учун нафақат тезлик, балки автомобил тарихи ва унинг эмоционал қиймати ҳам муҳимдир. Андреас Преунингер раҳбарлигидаги жамоа айнан шу уйғунликни сақлаб қолишга муваффақ бўлмоқда. Келгусида тақдим этиладиган ҳар бир янги 911 GT3 автомобили ўз синфида юқори стандартларни ўрнатишда давом этиши кутилмоқда.

Porsche911 GT3Андреас ПреунингерАвтомобилларSport автомобили
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ватикан боғларида Fiat Тополино билан ҳайдаш синови ўтказилдиВатикан боғларида Fiat Тополино билан ҳайдаш синови ўтказилдиБугун, 10:29Нурободда даҳшатли ЙТҲ: Ҳаракатдаги юк автомобили ёниб кетди (видео)Нурободда даҳшатли ЙТҲ: Ҳаракатдаги юк автомобили ёниб кетди (видео)Кеча, 18:58BMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаBMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаКеча, 17:25Буюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБуюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаКеча, 17:24Geely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариGeely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариКеча, 16:23Смарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаСмарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаКеча, 15:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин