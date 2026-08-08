Porsche GT раҳбари 911 GT3 келажаги нима учун янада яхшиланишини айтди
Porsche GT бўлими раҳбари Андреас Преунингер замонавий технологиялар ва кучайиб бораётган экологик талаблар шароитида ҳам Porsche 911 GT3 моделларининг характери ва ҳаяжонли бошқаруви сақланиб қолишини айтди. GT бўлими электромобиллар ва гибрид тизимлар ривожланаётганига қарамай, ҳақиқий ҳайдаш завқини асраш учун янги муҳандислик ечимларини изламоқда, янги авлод автомобиллари эса тезлик, аеродинамика ва тортиш кучи бўйича такомиллашмоқда.
Буюк Британиядаги Силверстоне шаҳридаги Porsche Эхпериенсе Центре марказида бренднинг Буюк Британиядаги 75 йиллигига бағишланган Сунстеде фестивали бўлиб ўтди ва тадбир автомобил ишқибозлари билан тўлиб-тошди. ixbt.com маълумотига кўра, йиғилганлар учун Porsche компаниясининг GT бўлими раҳбари Андреас Преунингер ҳақиқий юлдуздек кутиб олинди, чунки унинг раҳбарлигида бўлим кўплаб муваффақиятли спорт автомобилларини тақдим этган эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Автомобилсозлик оламида ўзига хос мавқега эга бўлган Андреас Преунингер компаниянинг спорт модификациялари келажаги ҳақида муҳим фикрларни билдириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, замонавий технологиялар ва экологик талаблар кескинлашиб бораётганига қарамамай, Porsche 911 GT3 каби афсонавий моделларнинг характери ва ҳаяжонли бошқаруви йўқолмайди.
Келажакдаги спорт автомобиллари ва инженерлик ечимлариБугунги кунда автомобил саноати электромобиллар ва гидрид тизимлар сари жадал қадам ташламоқда. Шунга қарамай, GT бўлими мухлислар кутган ҳақиқий ҳайдаш завқини сақлаб қолиш учун янги муҳандислик ечимларини топишга интилмоқда. Ҳар бир янги авлод автомобили ўтмишдошига нисбатан нафақат тезроқ, балки аэродинамика ва тортиш кучи бўйича ҳам сезиларли даражада такомиллашиб бормоқда.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ҳайдовчилар билан жонли алоқа ўрнатувчи бензинли двигател товуши ва механик ҳислатлар келгусида ҳам бренднинг асосий устувор йўналишларидан бири бўлиб қолади. Porsche муҳандислари қатъий экологик нормаларга мослашиш билан бирга, автомобилнинг спортдаги ўзига хос характерини сақлаб қолиш устида тинимсиз ишламоқда.
…