Кенан Йилдиз Арсенал сафига ўтишни истамоқда
Ювентус яримҳимоячиси Кенан Йилдиз Арсенал сафига ўтишга тайёр эканини билдирган ва Лондон клубига қўшилиш истагида қатъий турибди. 21 ёшли Туркия терма жамоаси аъзоси тез орада Ювентус раҳбариятига қарорини расман маълум қилиши кутилмоқда. Бироқ Ювентус футболчининг трансфер қийматини 120 миллион фунт стерлинг этиб белгилаган ва уни сотиш нияти йўқлигини билдирган.
Лондоннинг Арсенал клуби янги қанот ҳужумчисини излаш борасидаги ҳаракатларини давом эттирмоқда. Туриннинг Ювентус клуби яримҳимоячиси Кенан Йилдиз инглиз жамоасига ўз хоҳиши билан кўчиб ўтишга тайёр эканини билдиргани Лондон клуби учун муҳим қадам бўлди. Мазкур трансфер Микел Артета жамоасининг ҳужум чизиғини кучайтиришдаги асосий мақсадларидан бирига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Индй Кайла хабар қилишича, 21 ёшли Туркия терма жамоаси аъзоси Лондон клубига қўшилиш истагида қатъий турибди ва тез орада Ювентус раҳбариятига ўзининг қарорини расман маълум қилади. Аввалроқ Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниор қироллик клуби билан янги узоқ муддатли шартнома имзолагани сабабли, Арсенал ўз эътиборини айнан Йилдиз номзодига қаратганди.
Трансфердаги молиявий тўсиқларБироқ мазкур келишувни амалга ошириш унчалик осон кечмайди. Италия гранди ёш иқтидор эгасининг трансфер қийматини 120 миллион фунт стерлинг этиб белгилаган. Бу эса Арсенал клубининг молиявий имкониятларини жиддий синовдан ўтказиши аниқ. The Athletic нашри аввалроқ Лондон клуби футболчининг нархи бўйича сўров юборгани, бироқ Ювентус уни сотиш нияти йўқлигини қатъий билдирганини маълум қилганди.
Шунга қарамай, футболчининг ўзи жамоани тарк этишни хоҳлаётгани музокаралар жараёнини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Сача Таволиери каби таниқли журналистлар Кенан Йилдизни Микел Артетанинг орзуидаги трансфер мақсади сифатида таърифлаб келишган. Шу боисдан ҳам ушбу вазият ёзги трансфер ойнасида энг кўп муҳокама қилинадиган мавзулардан бирига айланиши кутилмоқда.
…