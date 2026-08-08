Кенан Йилдиз Арсенал сафига ўтишни истамоқда

·103·Спорт
Кенан Йилдиз Арсенал сафига ўтишни истамоқда
Қисқача

Ювентус яримҳимоячиси Кенан Йилдиз Арсенал сафига ўтишга тайёр эканини билдирган ва Лондон клубига қўшилиш истагида қатъий турибди. 21 ёшли Туркия терма жамоаси аъзоси тез орада Ювентус раҳбариятига қарорини расман маълум қилиши кутилмоқда. Бироқ Ювентус футболчининг трансфер қийматини 120 миллион фунт стерлинг этиб белгилаган ва уни сотиш нияти йўқлигини билдирган.

Лондоннинг Арсенал клуби янги қанот ҳужумчисини излаш борасидаги ҳаракатларини давом эттирмоқда. Туриннинг Ювентус клуби яримҳимоячиси Кенан Йилдиз инглиз жамоасига ўз хоҳиши билан кўчиб ўтишга тайёр эканини билдиргани Лондон клуби учун муҳим қадам бўлди. Мазкур трансфер Микел Артета жамоасининг ҳужум чизиғини кучайтиришдаги асосий мақсадларидан бирига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Индй Кайла хабар қилишича, 21 ёшли Туркия терма жамоаси аъзоси Лондон клубига қўшилиш истагида қатъий турибди ва тез орада Ювентус раҳбариятига ўзининг қарорини расман маълум қилади. Аввалроқ Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниор қироллик клуби билан янги узоқ муддатли шартнома имзолагани сабабли, Арсенал ўз эътиборини айнан Йилдиз номзодига қаратганди.

Трансфердаги молиявий тўсиқлар

Бироқ мазкур келишувни амалга ошириш унчалик осон кечмайди. Италия гранди ёш иқтидор эгасининг трансфер қийматини 120 миллион фунт стерлинг этиб белгилаган. Бу эса Арсенал клубининг молиявий имкониятларини жиддий синовдан ўтказиши аниқ. The Athletic нашри аввалроқ Лондон клуби футболчининг нархи бўйича сўров юборгани, бироқ Ювентус уни сотиш нияти йўқлигини қатъий билдирганини маълум қилганди.

Шунга қарамай, футболчининг ўзи жамоани тарк этишни хоҳлаётгани музокаралар жараёнини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Сача Таволиери каби таниқли журналистлар Кенан Йилдизни Микел Артетанинг орзуидаги трансфер мақсади сифатида таърифлаб келишган. Шу боисдан ҳам ушбу вазият ёзги трансфер ойнасида энг кўп муҳокама қилинадиган мавзулардан бирига айланиши кутилмоқда.

Майдондаги кўрсаткичлар

WhоСкоред таҳлилларига кўра, туркиялик футболчи дриблинг, ҳужумни якунлаш ҳамда ҳал қилувчи узатмалар амалга оширишда юқори маҳоратга эга. У 2025/26 йилги мавсум давомида барча мусобақаларда 11 та гол уриб, 9 та голли узатмага муаллифлик қилган. Бундай барқарор ва самарали ўйин кўрсаткичлари Габриел Мартинеллининг мавсум давомидаги нотекис ўйинидан норози бўлган мухлислар учун Йилдиз ажойиб муқобил бўлишини кўрсатмоқда.

АрсеналЮвентусКенан ЙилдизТрансферAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус Интерга қарши баҳсда ютқазди Дерби дИталия хулосалариЮвентус Интерга қарши баҳсда ютқазди Дерби дИталия хулосалариБугун, 18:14Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)