Intel 256 ядроли Хеон процессорлари билан AMDга жавоб қайтаради

·12·Техно
Intel 256 ядроли Хеон процессорлари билан AMDга жавоб қайтаради
Қисқача

Intel Хеон 7 бренди остида чиқарилиши режалаштирилган Диамонд Рапидс сервер процессорларининг флагмани 256 тагача юқори унумдор П-ядроларга эга бўлади. Компания шу орқали ядролар сони бўйича AMD ЭПЙК Венисе процессорларига тенглашишни мақсад қилган, аввал режалаштирилган 384 ва 512 ядроли Диамонд Рапидс-ҲД лойиҳаларидан эса воз кечилган. Янги авлод Granite Rapidsга нисбатан ядро зичлигини тахминан 50 фоизга ошириши, ПСИ Эхпресс 6.

Жаҳон бозорида процессорлар ишлаб чиқариш бўйича етакчилардан бири бўлган Intel компанияси сервер сегментида рақобатни кучайтириш мақсадида AMD компаниясига қарши ўзига хос «ядроли жавоб» тайёрламоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Хеон 7 бренди остида бозорга чиқарилиши режалаштирилган Диамонд Рапидс сервер оиласининг флагмани 256 тагача юқори унумдор П-ядроларга эга бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, ушбу янги қадам орқали Intel ядролар сони бўйича келгусидаги AMD ЭПЙК Венисе процессорлари билан тўғридан-тўғри тенглашишни мақсад қилган. Аввалроқ компаниянинг режалари янада йирикроқ бўлиб, Диамонд Рапидс-ҲД учун 384 ва ҳатто 512 ядроли процессорлар ишлаб чиқилиши кутилган эди. Бироқ, бу борада стратегия ўзгаргани маълум бўлди.

Стратегик ўзгаришлар ва П-ядроларга эътибор

Дастлабки маълумотларга кўра, энергияни тежовчи Э-ядро вариантларидан воз кечишга қарор қилинган. 512 ядроли процессор лойиҳаси техник тавсифларни шакллантириш босқичидаёқ ёпилган ва ўтган йилнинг охирида Диамонд Рапидс-ҲД йўналиши тубдан қайта кўриб чиқилган эди. Ҳозирги версияда асосий урғу айнан унумдор П-ядроларга қаратилмоқда.

Ҳозирги кундаги Granite Rapids авлодига нисбатан янги Диамонд Рапидс ядролар зичлигини тахминан 50 фоизга ошириши кутилмоқда. Жорий Хеон 6900P процессорлари 128 тагача ядро таклиф этса, янги 256 ядроли ечимлар AMDнинг Zen 6 архитектурасига асосланган 256 ядроли ЭПЙК 9996 ҳамда 192 ядроли ЭПЙК 9966 моделлари билан жиддий рақобатга киришади.

Рақобат муҳити ва сунъий интеллект талаблари

Бироқ, замонавий сервер бозорида Intel фақатгина AMD билан эмас, балки бошқа йирик ўйинчилар билан ҳам курашишга мажбур. Хусусан, NVIDIA ва бошқа технологик гигантлар CPU ҳамда GPU'ларни ўзаро чамбарчас боғлаган ҳолда сунъий интеллект серверлари ва булутли платформалар учун ўз процессорларини фаол равишда ривожлантирмоқда.

Фақатгина ядролар сонини кўпайтириш орқали сервер бозорида ғалаба қозониб бўлмайди. Шу сабабли, Intel'нинг янги сервер платформаси бошқа муҳим ўзгаришларни ҳам олиб келади. Диамонд Рапидс янги масштабланувчи архитектура, ПСИ Эхпресс 6.0 стандартини қўллаб-қувватлаш ва янада тезкор хотира қуйи тизимини тақдим этади.

Компания Хеон процессорларининг янги авлодини нафақат анъанавий сервер вазифаларида, балки жадал ривожланаётган сунъий интеллект инфратузилмаларида ҳам қўллашни режалаштирган. Диамонд Рапидс Intel учун юқори сегментдаги рақобатбардошликни қайтариш йўлида муҳим синов вазифасини бажаради. Келгусида эса ушбу серияни Корал Рапидс авлоди давом эттириши кутилмоқда.

IntelХеонAMDПроцессорТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой олимлари Ойнинг энг батафсил глобал геологик харитасини яратдиХитой олимлари Ойнинг энг батафсил глобал геологик харитасини яратдиБугун, 21:21Samsung Galaxy S23 FE учун дастурий таъминот режасини ўзгартирдиSamsung Galaxy S23 FE учун дастурий таъминот режасини ўзгартирдиБугун, 20:58Жилл Лепоре Кремний водийси ва сунъий давлат ҳақида огоҳлантирдиЖилл Лепоре Кремний водийси ва сунъий давлат ҳақида огоҳлантирдиБугун, 20:26Google DeepMind сунъий интеллекти хавфли урапларни бир кун олдин башорат қила бошладиGoogle DeepMind сунъий интеллекти хавфли урапларни бир кун олдин башорат қила бошладиБугун, 20:23Сунъий интеллект хавфсизлик тестлари ўзи хавф туғдирмоқдаСунъий интеллект хавфсизлик тестлари ўзи хавф туғдирмоқдаБугун, 19:59NASA ой станцияси режасини ўзгартириб, технологияларни Ой юзасига кўчирмоқдаNASA ой станцияси режасини ўзгартириб, технологияларни Ой юзасига кўчирмоқдаБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди