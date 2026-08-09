Intel 256 ядроли Хеон процессорлари билан AMDга жавоб қайтаради
Intel Хеон 7 бренди остида чиқарилиши режалаштирилган Диамонд Рапидс сервер процессорларининг флагмани 256 тагача юқори унумдор П-ядроларга эга бўлади. Компания шу орқали ядролар сони бўйича AMD ЭПЙК Венисе процессорларига тенглашишни мақсад қилган, аввал режалаштирилган 384 ва 512 ядроли Диамонд Рапидс-ҲД лойиҳаларидан эса воз кечилган. Янги авлод Granite Rapidsга нисбатан ядро зичлигини тахминан 50 фоизга ошириши, ПСИ Эхпресс 6.
Жаҳон бозорида процессорлар ишлаб чиқариш бўйича етакчилардан бири бўлган Intel компанияси сервер сегментида рақобатни кучайтириш мақсадида AMD компаниясига қарши ўзига хос «ядроли жавоб» тайёрламоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Хеон 7 бренди остида бозорга чиқарилиши режалаштирилган Диамонд Рапидс сервер оиласининг флагмани 256 тагача юқори унумдор П-ядроларга эга бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, ушбу янги қадам орқали Intel ядролар сони бўйича келгусидаги AMD ЭПЙК Венисе процессорлари билан тўғридан-тўғри тенглашишни мақсад қилган. Аввалроқ компаниянинг режалари янада йирикроқ бўлиб, Диамонд Рапидс-ҲД учун 384 ва ҳатто 512 ядроли процессорлар ишлаб чиқилиши кутилган эди. Бироқ, бу борада стратегия ўзгаргани маълум бўлди.
Стратегик ўзгаришлар ва П-ядроларга эътиборДастлабки маълумотларга кўра, энергияни тежовчи Э-ядро вариантларидан воз кечишга қарор қилинган. 512 ядроли процессор лойиҳаси техник тавсифларни шакллантириш босқичидаёқ ёпилган ва ўтган йилнинг охирида Диамонд Рапидс-ҲД йўналиши тубдан қайта кўриб чиқилган эди. Ҳозирги версияда асосий урғу айнан унумдор П-ядроларга қаратилмоқда.
Ҳозирги кундаги Granite Rapids авлодига нисбатан янги Диамонд Рапидс ядролар зичлигини тахминан 50 фоизга ошириши кутилмоқда. Жорий Хеон 6900P процессорлари 128 тагача ядро таклиф этса, янги 256 ядроли ечимлар AMDнинг Zen 6 архитектурасига асосланган 256 ядроли ЭПЙК 9996 ҳамда 192 ядроли ЭПЙК 9966 моделлари билан жиддий рақобатга киришади.
Рақобат муҳити ва сунъий интеллект талаблариБироқ, замонавий сервер бозорида Intel фақатгина AMD билан эмас, балки бошқа йирик ўйинчилар билан ҳам курашишга мажбур. Хусусан, NVIDIA ва бошқа технологик гигантлар CPU ҳамда GPU'ларни ўзаро чамбарчас боғлаган ҳолда сунъий интеллект серверлари ва булутли платформалар учун ўз процессорларини фаол равишда ривожлантирмоқда.
Фақатгина ядролар сонини кўпайтириш орқали сервер бозорида ғалаба қозониб бўлмайди. Шу сабабли, Intel'нинг янги сервер платформаси бошқа муҳим ўзгаришларни ҳам олиб келади. Диамонд Рапидс янги масштабланувчи архитектура, ПСИ Эхпресс 6.0 стандартини қўллаб-қувватлаш ва янада тезкор хотира қуйи тизимини тақдим этади.
Компания Хеон процессорларининг янги авлодини нафақат анъанавий сервер вазифаларида, балки жадал ривожланаётган сунъий интеллект инфратузилмаларида ҳам қўллашни режалаштирган. Диамонд Рапидс Intel учун юқори сегментдаги рақобатбардошликни қайтариш йўлида муҳим синов вазифасини бажаради. Келгусида эса ушбу серияни Корал Рапидс авлоди давом эттириши кутилмоқда.
…