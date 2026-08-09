Роберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқда
Роберт Санчес Челси жамоасининг бу мавсумда еврокубокларда иштирок этмаслиги Англия Премер-лигасида чемпионлик учун курашда катта устунлик бериши мумкинлигини айтди. У янги бош мураббий қўл остида жамоа Арсенал ва Манчестер Сити каби грандларга муносиб рақобат кўрсатишига ишонмоқда.
Челси дарвозабони Роберт Санчеснинг фикрича, жамоанинг бу мавсумда еврокубокларда иштирок этм тангани Англия Премер-лигасидаги чемпионлик курашида уларга катта устунлик тақдим этиши мумкин. Испаниялик посбон Лондон клуби янги бош мураббий қўл остида Арсенал ва Манчестер Сити каби грандларга муносиб рақобат кўрсатишга тайёрлигига қатъий ишонади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, ўтган мавсум Стамфорд Бридж учун омадсиз келиб, жамоа чемпионатни 10-ўринда якунлаган ва еврокубоклардан четда қолган эди. Бироқ дарвозабон бу ҳолатни ижобий омил сифатида баҳолаб, ҳафтасига атиги битта ўйинга тайёргарлик кўриш жисмоний тикланиш ва машғулотлар жараёнини яхшилашини таъкидлади.
Янги мураббий қўл остидаги ўзгаришларРоберт Санчеснинг сўзларига кўра, жамоада ҳафталик тақвимнинг қулайлиги футболчиларга янги мураббийнинг талабларини чуқурроқ ўзлаштиришга имкон бермоқда. Ҳозирда жамоа ўйин режасини тушуниш ва майдонда максимал даражада ҳаракат қилиш устида ишламоқда.
Клуб бошқарувига келган мутахассис ўйин услубига босқичма-босқич ёндашиб, таркибдаги ҳар бир футболчининг имкониятларини ўрганмоқда. Майдондаги интизом ва хотиржамликка алоҳида эътибор қаратилаётгани жамоанинг узоқ муддатли ривожланишига хизмат қилиши кутилмоқда.
Ишонч ва танқидлар фонидаги тайёргарликИспаниялик футболчи янги мураббий унга ўзига бўлган ишончни қайтарганини ва кучли жиҳатларини намойиш этиш учун қулай муҳит яратганини алоҳида эътироф этди. Мураббийнинг қўллаб-қувватлаши унинг олдинги мавсумдаги хатоларини унутиб, янги марралар сари интилишига туртки бўлмоқда.
Шунга қарамай, ташқи муҳитда посбоннинг барқарор ўйин кўрсатмаётгани борасида танқидлар ҳам йўқ эмас. Хусусан, Премер-лиганинг собиқ юлдузи Шей Гивен дарвозабоннинг ўйинидаги беқарорликка эътибор қаратиб, ҳимоя чизиғини янада кучайтириш зарурлигини таъкидлаган эди.
Шунга қарамай, Челси футболчилари ва мураббийлар штаби ички биринчиликка диққатни жамлаган ҳолда юқори натижаларга эришишни мақсад қилган. Агар жамоа ушбу имкониятдан унумли фойдалана олса, мавсум якунида турнир жадвалининг юқори поғоналари учун курашда жиддий даъвогарга айланиши шубҳасиз.
…