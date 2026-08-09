Роберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқда

·28·Спорт
Роберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқда
Қисқача

Роберт Санчес Челси жамоасининг бу мавсумда еврокубокларда иштирок этмаслиги Англия Премер-лигасида чемпионлик учун курашда катта устунлик бериши мумкинлигини айтди. У янги бош мураббий қўл остида жамоа Арсенал ва Манчестер Сити каби грандларга муносиб рақобат кўрсатишига ишонмоқда.

Челси дарвозабони Роберт Санчеснинг фикрича, жамоанинг бу мавсумда еврокубокларда иштирок этм тангани Англия Премер-лигасидаги чемпионлик курашида уларга катта устунлик тақдим этиши мумкин. Испаниялик посбон Лондон клуби янги бош мураббий қўл остида Арсенал ва Манчестер Сити каби грандларга муносиб рақобат кўрсатишга тайёрлигига қатъий ишонади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, ўтган мавсум Стамфорд Бридж учун омадсиз келиб, жамоа чемпионатни 10-ўринда якунлаган ва еврокубоклардан четда қолган эди. Бироқ дарвозабон бу ҳолатни ижобий омил сифатида баҳолаб, ҳафтасига атиги битта ўйинга тайёргарлик кўриш жисмоний тикланиш ва машғулотлар жараёнини яхшилашини таъкидлади.

Янги мураббий қўл остидаги ўзгаришлар

Роберт Санчеснинг сўзларига кўра, жамоада ҳафталик тақвимнинг қулайлиги футболчиларга янги мураббийнинг талабларини чуқурроқ ўзлаштиришга имкон бермоқда. Ҳозирда жамоа ўйин режасини тушуниш ва майдонда максимал даражада ҳаракат қилиш устида ишламоқда.

Клуб бошқарувига келган мутахассис ўйин услубига босқичма-босқич ёндашиб, таркибдаги ҳар бир футболчининг имкониятларини ўрганмоқда. Майдондаги интизом ва хотиржамликка алоҳида эътибор қаратилаётгани жамоанинг узоқ муддатли ривожланишига хизмат қилиши кутилмоқда.

Ишонч ва танқидлар фонидаги тайёргарлик

Испаниялик футболчи янги мураббий унга ўзига бўлган ишончни қайтарганини ва кучли жиҳатларини намойиш этиш учун қулай муҳит яратганини алоҳида эътироф этди. Мураббийнинг қўллаб-қувватлаши унинг олдинги мавсумдаги хатоларини унутиб, янги марралар сари интилишига туртки бўлмоқда.

Шунга қарамай, ташқи муҳитда посбоннинг барқарор ўйин кўрсатмаётгани борасида танқидлар ҳам йўқ эмас. Хусусан, Премер-лиганинг собиқ юлдузи Шей Гивен дарвозабоннинг ўйинидаги беқарорликка эътибор қаратиб, ҳимоя чизиғини янада кучайтириш зарурлигини таъкидлаган эди.

Шунга қарамай, Челси футболчилари ва мураббийлар штаби ички биринчиликка диққатни жамлаган ҳолда юқори натижаларга эришишни мақсад қилган. Агар жамоа ушбу имкониятдан унумли фойдалана олса, мавсум якунида турнир жадвалининг юқори поғоналари учун курашда жиддий даъвогарга айланиши шубҳасиз.

ЧелсиРоберт СанчесПремер-лигаАнглия чемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБарселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 22:13Микел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиМикел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиБугун, 22:11Эдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиЭдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиБугун, 21:54Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиБугун, 21:38Хабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиХабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиБугун, 21:38Суперлига 16-тур рамзий жамоаси эълон қилинди: Таркибда кимлар бор?Суперлига 16-тур рамзий жамоаси эълон қилинди: Таркибда кимлар бор?Бугун, 21:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)