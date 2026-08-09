Микел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирди

·7·Спорт
Микел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирди
Қисқача

Микел Артета ёзги трансферлар ойнаси ёпилгунга қадар Арсенал таркибига янги футболчилар келиб қўшилиши мумкинлигини тасдиқлади. Клуб Иллан Меле, Христос Цолис ва Перо Инкапи билан шартнома имзолаган, шунингдек, Нюкасл Юнайтеддан 75 миллион фунт стерлинг эвазига Бруно Гимараесни сотиб олган.

Лондоннинг Арсенал клуби бош мураббийи Микел Артета ёзги трансферлар ойнаси ёпилгунга қадар жамоага янги футболчилар келиб қўшилиши мумкинлигини тасдиқлади. Эвенинг Стандард нашрининг хабар беришича, Нюкасл Юнайтед сафидан 75 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олинган Бруно Гимараес расман таништирилганига қараммай, клуб раҳбарияти таркибни янада кучайтириш устида фаол ишламоқда. Бу эса жамоанинг бўлажак мавсумда нуфузли совринлар учун курашиш борасидаги қатъий ниятидан далолат беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ёзги трансферлар даврида Арсенал аллақачон Иллан Меле, Христос Тсолис ва Перо Инкапи каби футболчилар билан шартнома имзолаб улгурди. Бироқ Микел Артета мавсум олдидан таркибга қўшимча сифат ва рақобат олиб келиш ниятида. Хусусан, ҳимоя чизиғидаги муаммолар ва жамоанинг универсал ўйинчиларга эҳтиёжи мураббийни трансфер бозорида янада фаол бўлишга ундамоқда.

Ҳимоядаги муаммолар ва жамоавий масъулият

Пре-мавсум тайёргарлик учрашувларида Арсенал ҳимоясида айрим заиф томонлар кўзга ташланди. Хусусан, Боруссия Дортмундга қарши баҳсда учта гол ўтказиб юборилган бўлса, Дублин шаҳрида Real Betis билан кечган ўйинда ҳам шунча гол ўтказиб юборилди. Айни пайтда Журриен Тимбер ва Вилям Салиба жароҳат сабабли майдонга туша олмаётгани ҳимоя чизиғидаги имкониятларни чеклаб қўйган.

Шунга қарамай, Микел Артета муаммони фақатгина ҳимоячилар зиммасига юкламасдан, бу жамоавий масъулият эканини алоҳида таъкидлади. Мураббийнинг фикрича, ўйинни яхшилаш ва йўл қўйилган хатоларни тўғрилаш устида бор эътибор мавжуд футболчилар билан биргаликда ишланади. Агар трансфер бозорида жамоани янада кучайтира оладиган муносиб номзод топилса, клуб ҳаракат қилишга тайёр.

Бруно Гимараесдан катта умидлар

Микел Артета янги юлдуз Бруно Гимараеснинг машғулотлардаги иштиёқи ва кўрсатаётган ўйинидан ҳайратда эканини яширмади. Мутахассис бразилиялик ярим ҳимоячининг характери, майдондаги ҳаракатчанлиги ва универсал хусусиятлари жамоани янги босқичга олиб чиқишига ишонч билдирган.

"Биз уни дарҳол машғулотларда намоён этган энергия, очкўзлик ва клуб тарихида катта из қолдириш истаги орқали яққол кўрдик", — дея таъкидлади Артета. Шунингдек, мураббий футболчининг тўпни олиб қўйишдаги сезгирлиги, тезкор қарор қабул қилиши ва ҳужумларни якунлаш салоҳияти жамоага катта фойда келтиришини қўшимча қилди.

АрсеналМикел АртетаБруно ГимараесAPЛТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБарселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 22:13Роберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаРоберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаБугун, 21:56Эдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиЭдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиБугун, 21:54Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиБугун, 21:38Хабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиХабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиБугун, 21:38Суперлига 16-тур рамзий жамоаси эълон қилинди: Таркибда кимлар бор?Суперлига 16-тур рамзий жамоаси эълон қилинди: Таркибда кимлар бор?Бугун, 21:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)