Микел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирди
Микел Артета ёзги трансферлар ойнаси ёпилгунга қадар Арсенал таркибига янги футболчилар келиб қўшилиши мумкинлигини тасдиқлади. Клуб Иллан Меле, Христос Цолис ва Перо Инкапи билан шартнома имзолаган, шунингдек, Нюкасл Юнайтеддан 75 миллион фунт стерлинг эвазига Бруно Гимараесни сотиб олган.
Лондоннинг Арсенал клуби бош мураббийи Микел Артета ёзги трансферлар ойнаси ёпилгунга қадар жамоага янги футболчилар келиб қўшилиши мумкинлигини тасдиқлади. Эвенинг Стандард нашрининг хабар беришича, Нюкасл Юнайтед сафидан 75 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олинган Бруно Гимараес расман таништирилганига қараммай, клуб раҳбарияти таркибни янада кучайтириш устида фаол ишламоқда. Бу эса жамоанинг бўлажак мавсумда нуфузли совринлар учун курашиш борасидаги қатъий ниятидан далолат беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ёзги трансферлар даврида Арсенал аллақачон Иллан Меле, Христос Тсолис ва Перо Инкапи каби футболчилар билан шартнома имзолаб улгурди. Бироқ Микел Артета мавсум олдидан таркибга қўшимча сифат ва рақобат олиб келиш ниятида. Хусусан, ҳимоя чизиғидаги муаммолар ва жамоанинг универсал ўйинчиларга эҳтиёжи мураббийни трансфер бозорида янада фаол бўлишга ундамоқда.
Ҳимоядаги муаммолар ва жамоавий масъулиятПре-мавсум тайёргарлик учрашувларида Арсенал ҳимоясида айрим заиф томонлар кўзга ташланди. Хусусан, Боруссия Дортмундга қарши баҳсда учта гол ўтказиб юборилган бўлса, Дублин шаҳрида Real Betis билан кечган ўйинда ҳам шунча гол ўтказиб юборилди. Айни пайтда Журриен Тимбер ва Вилям Салиба жароҳат сабабли майдонга туша олмаётгани ҳимоя чизиғидаги имкониятларни чеклаб қўйган.
Шунга қарамай, Микел Артета муаммони фақатгина ҳимоячилар зиммасига юкламасдан, бу жамоавий масъулият эканини алоҳида таъкидлади. Мураббийнинг фикрича, ўйинни яхшилаш ва йўл қўйилган хатоларни тўғрилаш устида бор эътибор мавжуд футболчилар билан биргаликда ишланади. Агар трансфер бозорида жамоани янада кучайтира оладиган муносиб номзод топилса, клуб ҳаракат қилишга тайёр.
Бруно Гимараесдан катта умидларМикел Артета янги юлдуз Бруно Гимараеснинг машғулотлардаги иштиёқи ва кўрсатаётган ўйинидан ҳайратда эканини яширмади. Мутахассис бразилиялик ярим ҳимоячининг характери, майдондаги ҳаракатчанлиги ва универсал хусусиятлари жамоани янги босқичга олиб чиқишига ишонч билдирган.
"Биз уни дарҳол машғулотларда намоён этган энергия, очкўзлик ва клуб тарихида катта из қолдириш истаги орқали яққол кўрдик", — дея таъкидлади Артета. Шунингдек, мураббий футболчининг тўпни олиб қўйишдаги сезгирлиги, тезкор қарор қабул қилиши ва ҳужумларни якунлаш салоҳияти жамоага катта фойда келтиришини қўшимча қилди.
…