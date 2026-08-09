Барселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқда

·16·Спорт
Барселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқда
Қисқача

Барселона Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родрини ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Родрининг келиши Ханси Флик жамоасидаги майдон маркази учун рақобатни кучайтириб, Гави ва Педрига таъсир қилмаслиги кутилмоқда. Жароҳатдан сўнг тикланаётган Френки де Хонг асосий таркибдаги ўрнини сақлаб қолиш учун курашишига тўғри келиши мумкин.

Sport нашри маълумотига кўра, Каталониянинг Барселона клуби Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родрини ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Ушбу трансфер Ханси Флик бошчилик қилаётган жамоа лойиҳасини янги босқичга олиб чиқиши ҳамда майдон марказидаги рақобат муҳитини тубдан ўзгартириб юбориши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги кунда дунёнинг энг яхши таянч ярим ҳимоячиларидан бири деб эътироф этилаётган Родрининг трансфери нафақат майдондаги ўйин сифатини оширади, балки жамоага етакчилик хусусиятларини ҳам олиб киради. Бироқ, бундай даражадаги юлдузнинг келиши каталонияликлар таркибидаги бошқа футболчиларнинг тақдирига жиддий таъсир кўрсатиши муқаррар.

Таркибдаги ўзгаришлар ва жабрлланувчилар

Манбага кўра, Родрининг келиши Гави ва Педри каби асосий фигураларга таъсир қилмайди, бироқ бошқа бир қатор футболчилар ўз ўрнини йўқотиш хавфи билан юзма-юз келади. Хусусан, жароҳатдан сўқ тикланиш жараёнини бошдан кечираётган Френки де Хонг энг кўп жабр кўрувчилардан бири бўлиши кутилмоқда.

Нидерландия терма жамоаси сафида жаҳон чемпионатида қатнашиш учун катта куч сарфлаган Френки де Хонг тиззасидаги жиддий жароҳатдан кейин сафга қайтмоқда. Бироқ тиббий рухсат олгач, у илгари деярли кафолатланган асосий таркибдаги ўрнини сақлаб қолиш учун анча қийин кураш олиб боришига тўғри келади.

Марк Касадонинг келажаги

Родри трансферининг иккинчи қурбони сифатида Марк Касадо қайд этилмоқда. Мураббий Ханси Флик ўтган мавсум охирида футболчига бошқа жамоа топиш мақсадга мувофиқлигини очиқ айтган эди. Шунга қарамай, ёш ярим ҳимоячи Spotify Камп Ноуда муваффақият қозониш орзусидан воз кечмагани ва курашни давом эттирмоқчи эканини маълум қилган.

Агар трансфер муваффақиятли якунланса, Барселона ярим ҳимоя чизиғидаги кадрлар сиёсати жиддий ўзгаришларга учрайди. Бу эса мавсум давомидаги ротация жараёнларига ва айрим футболчиларнинг клубдаги келажагига бевосита таъсир кўрсатиши аниқ.

БарселонаРодриФренки де ХонгХанси ФликМанчестер Сити
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Микел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиМикел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиБугун, 22:11Роберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаРоберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаБугун, 21:56Эдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиЭдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиБугун, 21:54Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиБугун, 21:38Хабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиХабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиБугун, 21:38Суперлига 16-тур рамзий жамоаси эълон қилинди: Таркибда кимлар бор?Суперлига 16-тур рамзий жамоаси эълон қилинди: Таркибда кимлар бор?Бугун, 21:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)