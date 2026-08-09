Boeing 777F юк самолёти оралиқ қўнишсиз рекорд масофани босиб ўтди
Авиация тарихида тижорат юк рейслари бўйича мутлақ масофа рекорди ўрнатилди. Ixbt.com маълумотига кўра, Натионал Аирлинес компаниясига тегишли Boeing 777F юк самолёти Шри-Ланканинг Прествик шаҳридан Австралиянинг Мелбурн шаҳрига қадар оралиқ қўнишни амалга оширмасдан парвозни муваффақиятли якунлади. Ушбу трансконтинентал парвоз авиация саноатида янги саҳифа очиб, замонавий самолётларнинг техник имкониятлари нақадар улкан эканини яққол намойиш этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум қилинишича, ҳаво кемаси икки аэропорт орасидаги энг қисқа траектория бўйича 16 986 километр ёки 9 172 денгиз милини ташкил этган масофани 19 соат-у 23 дақиқада босиб ўтган. Мазкур кўрсаткич Аирбус A350-1000ULR самолётининг Тулузадан Мелбурнга амалга оширган яқиндаги синов парвозидан тахминан 98 километрга кўпдир. Бироқ мазкур рейснинг асосий ўзига хос жиҳати шундаки, бу синов ёки сертификациялаш миссияси эмас, балки тўғридан-тўғри тижорат юк ташиш рейси бўлган.
Минимал юк ва максимал ёқилғиГарчи парвоз масофаси бўйича рекорд ўрнатилган бўлса-да, самолёт бортидаги юк ҳажми жуда рамзий хусусиятга эга эди. Дастлабки маълумотларга кўра, Boeing 777F ўз ичига Генерал Электрик ГEнх двигатели учун эҳтиёт қисмлар юкланган атиги битта паллитни олиб чиққан. Ушбу деталлар Мелбурн шаҳрида таъмирланаётган Жетстар авиакомпаниясининг Boeing 787-8 самолёти учун зарур бўлган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, айнан минимал юк оғирлиги самолётга ёқилғи захирасини максимал даражада олиш ҳамда оралиқ қўнишсиз бунчалик узун масофани босиб ўтиш имконини берган. Парвоз давомийлиги бўйича эса мутлақ рекорд янгилангани йўқ. Бу борадаги етакчилик ҳали ҳам Қантас компаниясига тегишли: 2019 йилда унинг Boeing 787-9 самолёти Лондондан Сиднейга 50 нафар йўловчи билан 19 соат-у 30 дақиқада етиб борган эди.
Янги технологиялар ва келажак истиқболлариАйниқса, ушбу рекорд парвоз деярли мутлақо янги ҳаво кемаси томонидан бажарилгани эътиборга моликдир. Рейсни N792CA рўйхат рақамига ва МСН 70548 сериа рақамига эга Boeing 777F амалга оширган. Мазкур самолёт 2026 йилда қуриб битказилган бўлиб, Натионал Аирлинес ихтиёрига шу йилнинг май ойида келиб тушган. Демак, рекорд парвоз вақтида у уч ойдан ортиқ вақт давомида фойдаланилмаган эди.
Эслатиб ўтамиз, Boeing 777F — бу узоқ масофали юк йўналишлари учун махсус яратилган, иккита GE90 двигателига эга 777 оиласининг юк ташувчи версиясидир. Бироқ ушбу турдаги ҳаво кемасининг эълон қилинган максимал масофаси фойдали юк массасига бевосита боғлиқ бўлади. Юк қанчалик оғир бўлса, ёқилғи учун жой ва имконият шунчалик камайиб, тўғридан-тўғри парвоз масофаси ҳам шунчага қисқариб боради.
…