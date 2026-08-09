Boeing 777F юк самолёти оралиқ қўнишсиз рекорд масофани босиб ўтди

·0·Техно
Boeing 777F юк самолёти оралиқ қўнишсиз рекорд масофани босиб ўтди

Авиация тарихида тижорат юк рейслари бўйича мутлақ масофа рекорди ўрнатилди. Ixbt.com маълумотига кўра, Натионал Аирлинес компаниясига тегишли Boeing 777F юк самолёти Шри-Ланканинг Прествик шаҳридан Австралиянинг Мелбурн шаҳрига қадар оралиқ қўнишни амалга оширмасдан парвозни муваффақиятли якунлади. Ушбу трансконтинентал парвоз авиация саноатида янги саҳифа очиб, замонавий самолётларнинг техник имкониятлари нақадар улкан эканини яққол намойиш этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, ҳаво кемаси икки аэропорт орасидаги энг қисқа траектория бўйича 16 986 километр ёки 9 172 денгиз милини ташкил этган масофани 19 соат-у 23 дақиқада босиб ўтган. Мазкур кўрсаткич Аирбус A350-1000ULR самолётининг Тулузадан Мелбурнга амалга оширган яқиндаги синов парвозидан тахминан 98 километрга кўпдир. Бироқ мазкур рейснинг асосий ўзига хос жиҳати шундаки, бу синов ёки сертификациялаш миссияси эмас, балки тўғридан-тўғри тижорат юк ташиш рейси бўлган.

Минимал юк ва максимал ёқилғи

Гарчи парвоз масофаси бўйича рекорд ўрнатилган бўлса-да, самолёт бортидаги юк ҳажми жуда рамзий хусусиятга эга эди. Дастлабки маълумотларга кўра, Boeing 777F ўз ичига Генерал Электрик ГEнх двигатели учун эҳтиёт қисмлар юкланган атиги битта паллитни олиб чиққан. Ушбу деталлар Мелбурн шаҳрида таъмирланаётган Жетстар авиакомпаниясининг Boeing 787-8 самолёти учун зарур бўлган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, айнан минимал юк оғирлиги самолётга ёқилғи захирасини максимал даражада олиш ҳамда оралиқ қўнишсиз бунчалик узун масофани босиб ўтиш имконини берган. Парвоз давомийлиги бўйича эса мутлақ рекорд янгилангани йўқ. Бу борадаги етакчилик ҳали ҳам Қантас компаниясига тегишли: 2019 йилда унинг Boeing 787-9 самолёти Лондондан Сиднейга 50 нафар йўловчи билан 19 соат-у 30 дақиқада етиб борган эди.

Янги технологиялар ва келажак истиқболлари

Айниқса, ушбу рекорд парвоз деярли мутлақо янги ҳаво кемаси томонидан бажарилгани эътиборга моликдир. Рейсни N792CA рўйхат рақамига ва МСН 70548 сериа рақамига эга Boeing 777F амалга оширган. Мазкур самолёт 2026 йилда қуриб битказилган бўлиб, Натионал Аирлинес ихтиёрига шу йилнинг май ойида келиб тушган. Демак, рекорд парвоз вақтида у уч ойдан ортиқ вақт давомида фойдаланилмаган эди.

Эслатиб ўтамиз, Boeing 777F — бу узоқ масофали юк йўналишлари учун махсус яратилган, иккита GE90 двигателига эга 777 оиласининг юк ташувчи версиясидир. Бироқ ушбу турдаги ҳаво кемасининг эълон қилинган максимал масофаси фойдали юк массасига бевосита боғлиқ бўлади. Юк қанчалик оғир бўлса, ёқилғи учун жой ва имконият шунчалик камайиб, тўғридан-тўғри парвоз масофаси ҳам шунчага қисқариб боради.

Boeing 777FАвиацияРекордНатионал АирлинесЮк рейси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel 256 ядроли Хеон процессорлари билан AMDга жавоб қайтарадиIntel 256 ядроли Хеон процессорлари билан AMDга жавоб қайтарадиБугун, 21:58Хитой олимлари Ойнинг энг батафсил глобал геологик харитасини яратдиХитой олимлари Ойнинг энг батафсил глобал геологик харитасини яратдиБугун, 21:21Samsung Galaxy S23 FE учун дастурий таъминот режасини ўзгартирдиSamsung Galaxy S23 FE учун дастурий таъминот режасини ўзгартирдиБугун, 20:58Жилл Лепоре Кремний водийси ва сунъий давлат ҳақида огоҳлантирдиЖилл Лепоре Кремний водийси ва сунъий давлат ҳақида огоҳлантирдиБугун, 20:26Google DeepMind сунъий интеллекти хавфли урапларни бир кун олдин башорат қила бошладиGoogle DeepMind сунъий интеллекти хавфли урапларни бир кун олдин башорат қила бошладиБугун, 20:23Сунъий интеллект хавфсизлик тестлари ўзи хавф туғдирмоқдаСунъий интеллект хавфсизлик тестлари ўзи хавф туғдирмоқдаБугун, 19:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди