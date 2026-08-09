Жеремй Жакқует “Ливерпул” сафида майдонга тушишга тайёрланмоқда
“Ливерпул” бош мураббийи Андони Ираола 60 миллион фунт стерлинггача баҳоланган Жеремй Жакқует тез орада жамоа сафида дебют қилишга тайёр бўлишини тасдиқлади. Елкасидаги муаммо сабаб мавсумолди учрашувларини ўтказиб юборган 21 ёшли франсиялик ҳимоячи “Комо”га қарши бўлажак икки ўйинлик баҳсда майдонга тушиши кутилмоқда. Мураббийлар штаби ва тиббий ходимлар футболчининг тикланиш жараёнини ижобий баҳоламоқда.
“Ливерпул” бош мураббийи Андони Ираола ёзги трансфер ойнасининг йирик харидларидан бири Жеремй Жакқует тез орада жамоадаги илк дебютини ўтказишини тасдиқлади. Франциялик ҳимоячи мавсумолди йиғинларида эҳтиёткорлик билан бошқариб келинаётган эди ва эндиликда унинг “Комо”га қарши бўлажак икки ўйинлик баҳсда майдонга тушиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ЛФКТВ хабар беришича, “қизиллар” мухлислари янги ҳимоя қўрғони хизматидан фойдаланиш учун бироз кутишга мажбур бўлишди. Қиймати 60 миллион фунт стерлинггача баҳоланган 21 ёшли футболчи жамоанинг мавсумолди дастуридаги дастлабки учрашувларни жароҳат сабаб ўтказиб юборишга мажбур бўлганди.
Ҳимоячининг тикланиш жараёниФранциянинг “Ренн” клубидан келиб қўшилган футболчи якшанба куни Энфилдда Монакога қарши кечган ва 3:2 ҳисобидаги мағлубият билан якунланган ўйинда ҳам қатнашмади. Бу ҳолат Англия Премер-лигасининг янги мавсуми олдидан унинг жисмоний тайёргарлиги борасида қатор саволларни туғдирганди.
Сўнгги ҳафта давомида Жакқует елкасидаги муаммо туфайли реабилитация курсини ўтиб, асосий гуруҳдан алоҳида шуғулланди. Бироқ мураббийлар штаби унинг аҳволини ижобий баҳоламоқда ва тиббий ходимлар футболчининг тикланиш жараёнидан мамнун.
Мураббийнинг изоҳлариАндони Ираола “Монако”га қарши ўйиндан кейин берган интервюсида франциялик футболчининг ҳолатига аниқлик киритиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, мураббийлар штаби футболчини ушбу ўйинга киритиш ёки киритмаслик борасида иккиланган, бироқ таваккал қилмасликка қарор қилинган.
“Жеремй билан боғлиқ вазиятда биз уни бугун таркибга киритиш ёки киритмаслигимиз борасида иккиландик ва охир-оқибат уни туширмасликни маъқул кўрдик. Аммо у навбатдаги ўйингача тўлиқ тайёр бўлиши керак”, – деди Ираола клуб телевидениесига.
Ҳимоя чизиғидаги муаммоларКлуб раҳбариятининг бу қадар эҳтиёткорона ёндашуви Жакқуетнинг ўтган қишда трансфер келишувидан дарҳол кейин бошидан кечирган елка операцияси билан боғлиқ. Мавсумолди машғулотларини яхши бошлаган ҳимоячи кейинчалик бироз ноқулайлик сезган ва Джо Гомес жароҳат олганидан сўнг “Ливерпул” шифокорлари унга эътибор кучайтирилган режимда қарашган.
Ушбу ижобий хабар “қизиллар” учун жуда муҳим паллада келди. “Монако”га қарши ўртоқлик учрашувида Виргил ван Дижк ва Ифеанйи Ндукве жамоанинг тайёр бўлган ягона соф марказий ҳимоячилари бўлиб турганди.
…