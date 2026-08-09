Жеремй Жакқует “Ливерпул” сафида майдонга тушишга тайёрланмоқда

·56·Спорт
Жеремй Жакқует “Ливерпул” сафида майдонга тушишга тайёрланмоқда
Қисқача

“Ливерпул” бош мураббийи Андони Ираола 60 миллион фунт стерлинггача баҳоланган Жеремй Жакқует тез орада жамоа сафида дебют қилишга тайёр бўлишини тасдиқлади. Елкасидаги муаммо сабаб мавсумолди учрашувларини ўтказиб юборган 21 ёшли франсиялик ҳимоячи “Комо”га қарши бўлажак икки ўйинлик баҳсда майдонга тушиши кутилмоқда. Мураббийлар штаби ва тиббий ходимлар футболчининг тикланиш жараёнини ижобий баҳоламоқда.

Ливерпул” бош мураббийи Андони Ираола ёзги трансфер ойнасининг йирик харидларидан бири Жеремй Жакқует тез орада жамоадаги илк дебютини ўтказишини тасдиқлади. Франциялик ҳимоячи мавсумолди йиғинларида эҳтиёткорлик билан бошқариб келинаётган эди ва эндиликда унинг “Комо”га қарши бўлажак икки ўйинлик баҳсда майдонга тушиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ЛФКТВ хабар беришича, “қизиллар” мухлислари янги ҳимоя қўрғони хизматидан фойдаланиш учун бироз кутишга мажбур бўлишди. Қиймати 60 миллион фунт стерлинггача баҳоланган 21 ёшли футболчи жамоанинг мавсумолди дастуридаги дастлабки учрашувларни жароҳат сабаб ўтказиб юборишга мажбур бўлганди.

Ҳимоячининг тикланиш жараёни

Франциянинг “Ренн” клубидан келиб қўшилган футболчи якшанба куни Энфилдда Монакога қарши кечган ва 3:2 ҳисобидаги мағлубият билан якунланган ўйинда ҳам қатнашмади. Бу ҳолат Англия Премер-лигасининг янги мавсуми олдидан унинг жисмоний тайёргарлиги борасида қатор саволларни туғдирганди.

Сўнгги ҳафта давомида Жакқует елкасидаги муаммо туфайли реабилитация курсини ўтиб, асосий гуруҳдан алоҳида шуғулланди. Бироқ мураббийлар штаби унинг аҳволини ижобий баҳоламоқда ва тиббий ходимлар футболчининг тикланиш жараёнидан мамнун.

Мураббийнинг изоҳлари

Андони Ираола “Монако”га қарши ўйиндан кейин берган интервюсида франциялик футболчининг ҳолатига аниқлик киритиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, мураббийлар штаби футболчини ушбу ўйинга киритиш ёки киритмаслик борасида иккиланган, бироқ таваккал қилмасликка қарор қилинган.

“Жеремй билан боғлиқ вазиятда биз уни бугун таркибга киритиш ёки киритмаслигимиз борасида иккиландик ва охир-оқибат уни туширмасликни маъқул кўрдик. Аммо у навбатдаги ўйингача тўлиқ тайёр бўлиши керак”, – деди Ираола клуб телевидениесига.

Ҳимоя чизиғидаги муаммолар

Клуб раҳбариятининг бу қадар эҳтиёткорона ёндашуви Жакқуетнинг ўтган қишда трансфер келишувидан дарҳол кейин бошидан кечирган елка операцияси билан боғлиқ. Мавсумолди машғулотларини яхши бошлаган ҳимоячи кейинчалик бироз ноқулайлик сезган ва Джо Гомес жароҳат олганидан сўнг “Ливерпул” шифокорлари унга эътибор кучайтирилган режимда қарашган.

Ушбу ижобий хабар “қизиллар” учун жуда муҳим паллада келди. “Монако”га қарши ўртоқлик учрашувида Виргил ван Дижк ва Ифеанйи Ндукве жамоанинг тайёр бўлган ягона соф марказий ҳимоячилари бўлиб турганди.

ЛиверпулЖеремй ЖакқуетАндони ИраолаAPЛФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиГирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиБугун, 02:52Жулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиЖулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиБугун, 02:35Дарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиДарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиБугун, 02:16Монако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиМонако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиБугун, 01:34Ювентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаЮвентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:55Флориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунФлориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунБугун, 00:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)