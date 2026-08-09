Барселона Родри трансфери учун таркибни ўзгартирмоқда

·88·Спорт
Барселона Родри трансфери учун таркибни ўзгартирмоқда
Қисқача

Барселона Манчестер Сити яримҳимоячиси Родрини трансфер қилишга яқинлашди ва битимнинг молиявий тафсилотларини ҳал қилмоқда. Клуб ушбу трансферни молиялаштириш учун ёш яримҳимоячи Марк Касадони сотишни режалаштирган. Ал-Аҳли ва Ал-Ҳилал Марк Касадога даъвогарлик қилмоқда, Барселона эса футболчи учун камида 40 миллион евро талаб қилмоқда.

Европа футболида трансфер ойнасининг қизғин палла кириб келиши билан Каталониянинг Барселона клуби атрофидаги муҳит янада фаоллашди. Якшанба оқшомида тарқалган хабарларга кўра, "кўк-анорранглилар" бир вақтнинг ўзида ҳам таркибни оптималлаштириш, ҳам йирик трансферларни амалга ошириш устида иш олиб бормоқда. Хусусан, жамоа бош мураббийи ва раҳбарияти Манчестер Сити яримҳимоячиси Родрини ўз сафига қўшиб олишга жуда яқин келгани хабар қилинмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Экрем Конур каби нуфузли спорт журналистларининг маълумот беришича, Испания гранди ушбу йирик битимни якунлаш учун молиявий деталларни ҳал қилмоқда. Бироқ тажрибали таянч яримҳимоячисининг Каталонияга кўчиб ўтиши клубдан ҳам жисмоний, ҳам молиявий ресурсларни талаб қилади. Шу боисдан Барселона раҳбарияти баъзи футболчиларни сотиб юбориш эвазига трансфер бюджетини бойитишни режалаштирган.

Саудия Арабистони клубларининг қизиқиши

Каталония клубининг трансфер режаларида ёш яримҳимоячи Марк Касадо муҳим ўрин тутади. Унга Саудия Арабистонининг Рошн Сауди Pro-лигаси вакиллари жиддий даъвогарлик қилмоқда. Хусусан, мамлакатнинг гранд жамоалари саналган Ал-Аҳли ва Ал-Ҳилал клублари испаниялик футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун ўзаро рақобатга киришган.

Маълум бўлишича, Барселона Марк Касадони қўйиб юборишга тайёр, бироқ бунинг учун аниқ молиявий талаб қўйилган. Клуб раҳбарияти футболчи трансферидан камида 40 миллион евро ишлаб олишни мақсад қилган. Саудия клубларининг молиявий имкониятлари бу талабни бажаришга етарли экани музокараларни тезлаштириши мумкин.

Катта келишув шарти

Манбаларнинг таъкидлашича, Марк Касадонинг трансфери ва Родрининг келиши бир-бири билан чамбарчас боғлиқ. Агар Саудия Арабистонидан тушадиган таклиф қаноатлантирилса ва Касадо 40 миллион евро эвазига сотилса, бу Барселона кассасига катта даромад олиб келади.

Айнан шу молиявий кирим Манчестер Сити етакчиси Родрининг трансферини тўлиқ ёпиш учун асосий омил бўлади. Якуний босқичга кириб бораётган музокаралар тез орада ўз ечимини топиши ва ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли битимларидан бири амалга ошиши кутилмоқда.

БарселонаРодриМарк КасадоТрансферСаудия Арабистони
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиГирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиБугун, 02:52Жулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиЖулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиБугун, 02:35Дарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиДарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиБугун, 02:16Монако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиМонако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиБугун, 01:34Ювентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаЮвентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:55Флориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунФлориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунБугун, 00:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)