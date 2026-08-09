Барселона Родри трансфери учун таркибни ўзгартирмоқда
Барселона Манчестер Сити яримҳимоячиси Родрини трансфер қилишга яқинлашди ва битимнинг молиявий тафсилотларини ҳал қилмоқда. Клуб ушбу трансферни молиялаштириш учун ёш яримҳимоячи Марк Касадони сотишни режалаштирган. Ал-Аҳли ва Ал-Ҳилал Марк Касадога даъвогарлик қилмоқда, Барселона эса футболчи учун камида 40 миллион евро талаб қилмоқда.
Европа футболида трансфер ойнасининг қизғин палла кириб келиши билан Каталониянинг Барселона клуби атрофидаги муҳит янада фаоллашди. Якшанба оқшомида тарқалган хабарларга кўра, "кўк-анорранглилар" бир вақтнинг ўзида ҳам таркибни оптималлаштириш, ҳам йирик трансферларни амалга ошириш устида иш олиб бормоқда. Хусусан, жамоа бош мураббийи ва раҳбарияти Манчестер Сити яримҳимоячиси Родрини ўз сафига қўшиб олишга жуда яқин келгани хабар қилинмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Экрем Конур каби нуфузли спорт журналистларининг маълумот беришича, Испания гранди ушбу йирик битимни якунлаш учун молиявий деталларни ҳал қилмоқда. Бироқ тажрибали таянч яримҳимоячисининг Каталонияга кўчиб ўтиши клубдан ҳам жисмоний, ҳам молиявий ресурсларни талаб қилади. Шу боисдан Барселона раҳбарияти баъзи футболчиларни сотиб юбориш эвазига трансфер бюджетини бойитишни режалаштирган.
Саудия Арабистони клубларининг қизиқишиКаталония клубининг трансфер режаларида ёш яримҳимоячи Марк Касадо муҳим ўрин тутади. Унга Саудия Арабистонининг Рошн Сауди Pro-лигаси вакиллари жиддий даъвогарлик қилмоқда. Хусусан, мамлакатнинг гранд жамоалари саналган Ал-Аҳли ва Ал-Ҳилал клублари испаниялик футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун ўзаро рақобатга киришган.
Маълум бўлишича, Барселона Марк Касадони қўйиб юборишга тайёр, бироқ бунинг учун аниқ молиявий талаб қўйилган. Клуб раҳбарияти футболчи трансферидан камида 40 миллион евро ишлаб олишни мақсад қилган. Саудия клубларининг молиявий имкониятлари бу талабни бажаришга етарли экани музокараларни тезлаштириши мумкин.
Катта келишув шартиМанбаларнинг таъкидлашича, Марк Касадонинг трансфери ва Родрининг келиши бир-бири билан чамбарчас боғлиқ. Агар Саудия Арабистонидан тушадиган таклиф қаноатлантирилса ва Касадо 40 миллион евро эвазига сотилса, бу Барселона кассасига катта даромад олиб келади.
Айнан шу молиявий кирим Манчестер Сити етакчиси Родрининг трансферини тўлиқ ёпиш учун асосий омил бўлади. Якуний босқичга кириб бораётган музокаралар тез орада ўз ечимини топиши ва ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли битимларидан бири амалга ошиши кутилмоқда.
…