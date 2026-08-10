Гордон Муррай Аутомотиве афсонавий McLaren F1 руҳидаги янги суперкарни намойиш этади

·24·Авто
Гордон Муррай Аутомотиве афсонавий McLaren F1 руҳидаги янги суперкарни намойиш этади
Қисқача

Гордон Муррай Аутомотиве (GMА) шу ҳафта охирида 90-йиллардаги McLaren F1 руҳидан илҳомланган янги чекланган нусхадаги суперкарини АҚШдаги Монтерей Кар Веек доирасидаги Те Қуаил тадбирида намойиш этади. Янги модел аввал эълон қилинган Ле Манс GTР ва S1 ЛМ суперкарларининг давоми бўлиб, S1 ЛМ дизайнидаги орқа қанотлар, эшикларга ўрнатилган ҳаво тўсиқлари ва томдаги ҳаво қабул қилгичини сақлаб қолган, аммо улкан орқа спойлерга эга эмас.

Машҳур конструктор Гордон Муррай бошчилигидаги Гордон Муррай Аутомотиве (GMА) компанияси шу ҳафта охирида ўзининг янги чекланган нусхадаги суперкарини кенг жамоатчиликка тақдим этишга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур янги автомобил ўтган асрнинг 90-йилларидаги афсонавий McLaren F1 модели руҳидан илҳомланган ҳолда яратилган бўлиб, автомобилсозлик оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Тақдимот маросими АҚШда ўтказилаётган нуфузли Монтерей Кар Веек доирасидаги Те Қуаил тадбирида жума кунига белгиланган. Компаниянинг махсус транспорт воситалари бўлими томонидан тайёрланган ушбу автомобил бренд тарихидаги муҳим қадамлардан бири бўлиши кутилмоқда. Янги модел аввалроқ эълон қилинган Ле Манс GTР ҳамда S1 ЛМ суперкарларининг мантиқий давоми ҳисобланади.

Афсонавий мерос ва янги автомобил дизайни

Маълумки, Гордон Муррай ўтган асрнинг ўрталарида афсонавий McLaren F1 GTР лойиҳасига бошчилик қилган эди. Янги тақдим этилажак модел айнан ўша пойга машинасининг йўлларга мўлжалланган версиясига ҳурмат бажо келтириши кутилмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, автомобил барча даврларнинг энг буюк суперкари деб эътироф этилган роадстер услубидаги McLaren F1 меросини давом эттиради.

Компания томонидан тарқатилган дастлабки тизер сурати автомобилнинг кўплаб сир-асрорларини яшириб турган бўлса-да, у S1 ЛМ моделининг янада вазминроқ ва кундалик йўлларга мослаштирилган талқини эканини кўрсатмоқда. Янги суперкар ўзидан олдинги моделнинг ўзига хос орқа қанотлари, эшикларга ўрнатилган ҳаво тўсиқлари ва том қисмидаги ҳаво қабул қилгичини сақлаб қолган, бироқ улкан орқа спойлер ва бошқа кескин аэродинамик элементлардан маҳрум қилинган.

Рекорд даражадаги қизиқиш ва тақдимот тафсилотлари

GMА вакилларининг таъкидлашича, келгуси тақдимот ҳақиқатан ҳам "жуда ўзига хос воқеа" бўлади. Яқинда қурилиши режалаштирилган бешта S1 ЛМ моделларидан бири аукционда 20,6 миллион долларга (тахминан 15,2 миллион фунт стерлинг) сотилиб, кимошти савдосига қўйилган янги автомобиллар орасида мутлақ рекорд ўрнатгани ҳам бу турдаги технологияларга талаб нақадар юқори эканини кўрсатади.

Жума кунги намойишда нафақат янги суперкар, балки Ле Манс GTР ҳамда 664 от кучига эга V12 двигатели билан жиҳозланган GMАнинг дебют модели бўлган T50 автомобилининг бир нечта намуналари ҳам ёнма-ён қўйилади. Бу эса йиғилганларга Гордон Муррай компаниясининг муҳандислик тараққиёти ва автомобилсозликдаги ўзига хос ютуқларини яхлит кўздан кечириш имконини беради.

Гордон Муррай АутомотивеСуперкарMcLaren F1АвтоянгиликларМонтерей Кар Веек
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марсиен GT тақдим этилди: афсонавий Porsche 959 руҳидаги янги суперкарМарсиен GT тақдим этилди: афсонавий Porsche 959 руҳидаги янги суперкарБугун, 22:26Экцентрика Диабло Роадстер: 542 от кучига эга афсонавий V12 суперкарЭкцентрика Диабло Роадстер: 542 от кучига эга афсонавий V12 суперкарБугун, 22:20Британия автосаноатини ривожлантиришга 130 миллион фунт ажратдиБритания автосаноатини ривожлантиришга 130 миллион фунт ажратдиБугун, 18:21Kia автобуси: Корея саноати кўлами ва унинг ноодатий қиёфасиKia автобуси: Корея саноати кўлами ва унинг ноодатий қиёфасиБугун, 16:54Иккинчи авлод Audi ТТ автомобилларини 2000 фунтдан сотиб олиш мумкинИккинчи авлод Audi ТТ автомобилларини 2000 фунтдан сотиб олиш мумкинБугун, 12:25Сеулда автомашиналарни автоматик жойлаштирувчи роботлар синовдан ўтказилмоқдаСеулда автомашиналарни автоматик жойлаштирувчи роботлар синовдан ўтказилмоқдаБугун, 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади