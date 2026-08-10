Гордон Муррай Аутомотиве афсонавий McLaren F1 руҳидаги янги суперкарни намойиш этади
Гордон Муррай Аутомотиве (GMА) шу ҳафта охирида 90-йиллардаги McLaren F1 руҳидан илҳомланган янги чекланган нусхадаги суперкарини АҚШдаги Монтерей Кар Веек доирасидаги Те Қуаил тадбирида намойиш этади. Янги модел аввал эълон қилинган Ле Манс GTР ва S1 ЛМ суперкарларининг давоми бўлиб, S1 ЛМ дизайнидаги орқа қанотлар, эшикларга ўрнатилган ҳаво тўсиқлари ва томдаги ҳаво қабул қилгичини сақлаб қолган, аммо улкан орқа спойлерга эга эмас.
Машҳур конструктор Гордон Муррай бошчилигидаги Гордон Муррай Аутомотиве (GMА) компанияси шу ҳафта охирида ўзининг янги чекланган нусхадаги суперкарини кенг жамоатчиликка тақдим этишга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур янги автомобил ўтган асрнинг 90-йилларидаги афсонавий McLaren F1 модели руҳидан илҳомланган ҳолда яратилган бўлиб, автомобилсозлик оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Тақдимот маросими АҚШда ўтказилаётган нуфузли Монтерей Кар Веек доирасидаги Те Қуаил тадбирида жума кунига белгиланган. Компаниянинг махсус транспорт воситалари бўлими томонидан тайёрланган ушбу автомобил бренд тарихидаги муҳим қадамлардан бири бўлиши кутилмоқда. Янги модел аввалроқ эълон қилинган Ле Манс GTР ҳамда S1 ЛМ суперкарларининг мантиқий давоми ҳисобланади.
Афсонавий мерос ва янги автомобил дизайниМаълумки, Гордон Муррай ўтган асрнинг ўрталарида афсонавий McLaren F1 GTР лойиҳасига бошчилик қилган эди. Янги тақдим этилажак модел айнан ўша пойга машинасининг йўлларга мўлжалланган версиясига ҳурмат бажо келтириши кутилмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, автомобил барча даврларнинг энг буюк суперкари деб эътироф этилган роадстер услубидаги McLaren F1 меросини давом эттиради.
Компания томонидан тарқатилган дастлабки тизер сурати автомобилнинг кўплаб сир-асрорларини яшириб турган бўлса-да, у S1 ЛМ моделининг янада вазминроқ ва кундалик йўлларга мослаштирилган талқини эканини кўрсатмоқда. Янги суперкар ўзидан олдинги моделнинг ўзига хос орқа қанотлари, эшикларга ўрнатилган ҳаво тўсиқлари ва том қисмидаги ҳаво қабул қилгичини сақлаб қолган, бироқ улкан орқа спойлер ва бошқа кескин аэродинамик элементлардан маҳрум қилинган.
Рекорд даражадаги қизиқиш ва тақдимот тафсилотлариGMА вакилларининг таъкидлашича, келгуси тақдимот ҳақиқатан ҳам "жуда ўзига хос воқеа" бўлади. Яқинда қурилиши режалаштирилган бешта S1 ЛМ моделларидан бири аукционда 20,6 миллион долларга (тахминан 15,2 миллион фунт стерлинг) сотилиб, кимошти савдосига қўйилган янги автомобиллар орасида мутлақ рекорд ўрнатгани ҳам бу турдаги технологияларга талаб нақадар юқори эканини кўрсатади.
Жума кунги намойишда нафақат янги суперкар, балки Ле Манс GTР ҳамда 664 от кучига эга V12 двигатели билан жиҳозланган GMАнинг дебют модели бўлган T50 автомобилининг бир нечта намуналари ҳам ёнма-ён қўйилади. Бу эса йиғилганларга Гордон Муррай компаниясининг муҳандислик тараққиёти ва автомобилсозликдаги ўзига хос ютуқларини яхлит кўздан кечириш имконини беради.
…