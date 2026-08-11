Гарри Магуайр Манчестер Юнайтедни янги мавсумга тайёргарликка чорлади

·0·Спорт
Гарри Магуайр Манчестер Юнайтедни янги мавсумга тайёргарликка чорлади

Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби марказий ҳимоячиси Гарри Магуайр жамоа бош мураббийи Майкл Каррик қўл остидаги ижобий суръатни янги мавсумда ҳам давом эттириши лозимлигини таъкидлади. Тажрибали футболчининг фикрича, жамоа олдинга қадам ташлаш учун барча имкониятларга эга ва мавсум стартини муваффақиятли бошлаш умумий мақсадларга эришишда ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, Майкл Каррик жорий йилнинг май ойида 2025-26 йилги мавсум якунларидан кейин Манчестер Юнайтеднинг доимий бош мураббийи этиб расман тайинланган эди. Мутахассис январ ойида жамоа бошқарувини қўлга олгандан буён қизил иблислар Англия Премер-лигасида бошқа ҳар қандай рақобатчига қараганда кўпроқ ўйинда ғалаба қозониб (12 та), энг кўп гол (33 та) киритишга муваффақ бўлди.

Янги тактик ғоялар ва мавсумолди тайёргарлик

Клуб расмий ОАВ берган маълумотга кўра, Гарри Магуайр жамоанинг мавсумолди ўйинларидаги ҳаракатларига тўхталиб ўтди. Манчестер Юнайтед йиғин доирасида Розенборг ва Атлетико Мадрид устидан ғалаба қозонди, шунингдек, Европа чемпиони Пари Сен-Жермен билан кечган баҳсда дуранг қайд этди.

33 ёшли ҳимоячи Каррик келганидан буён қўлга киритилган очколар сони жамоа учун асосий кўрсаткич бўлиши кераклигини таъкидлади: "Агар шу суръатни давом эттира олсак, бу ажойиб бўларди. У келганидан бери энг кўп Премер-лига очколарини жамғардик, шунинг учун бу сафар ҳам мақсадимиз шундан иборат бўлади".

Шу билан бирга, Магуайр мавсумолди жараёнида янги тактик усуллар устида ишланаётганини қўшимча қилди: "Бизда янги ғоялар ва ўйнаш усуллари пайдо бўлади. Мураббий биздан кўришни истаган турли тактикалар бўлади. Кўпгина ўйинларда яхши ҳаракат қилдик, бироқ бундан ҳам яхшироқ ўйнашимиз мумкин эди. Футболчилар сифатида буни тушунамиз".

Жисмоний ҳолат ва шахсий тайёргарлик

Томас Тухел Гарри Магуайрни Англия терма жамоасининг ёзги жаҳон чемпионати таркибига киритмагани футболчига тўлиқ мавсумолди тайёргарлик жараёнидан ўтиш имконини берди. Қишдан буён Каррик қўл остида ишончли ўйин кўрсатган марказий ҳимоячи Премер-лигада ўз жамоадошлари орасида энг кўп яккакураш (44 та) ғолиби бўлди.

Магуайр жисмоний ҳолати ҳар ҳафта яхшиланиб бораётганини эътироф этиб, терма жамоалар сафида ҳаракат қилган футболчиларнинг қайтишини ижобий баҳолади. Унинг сўзларига кўра, майдондаги 60 дақиқалик ўйинлар ўзига бўлган ишончни тиклаш ва оптимал спорт формасига киришда муҳим қадам бўлмоқда.

Манчестер ЮнайтедГарри МагуайрМайкл КаррикПремер-лигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энсо Мареска Пеп Гвардиола соясида ишлашга тайёрЭнсо Мареска Пеп Гвардиола соясида ишлашга тайёрБугун, 12:40Расман: «Металлург» бош мураббийи Илҳом Мўминжонов истеъфога чиқдиРасман: «Металлург» бош мураббийи Илҳом Мўминжонов истеъфога чиқдиБугун, 12:33UFC 330 учун танлов: Гарри-Махачев баҳсида Аспиналл фикрича ким устун?UFC 330 учун танлов: Гарри-Махачев баҳсида Аспиналл фикрича ким устун?Бугун, 12:28Маттй Каш: Астон Вилла UEFA Суперкубогида ғалаба қозонишга тайёрМаттй Каш: Астон Вилла UEFA Суперкубогида ғалаба қозонишга тайёрБугун, 12:16Ферран Торрес ва Родри ёзги трансфер ойнасида клубини ўзгартириши мумкинФерран Торрес ва Родри ёзги трансфер ойнасида клубини ўзгартириши мумкинБугун, 12:10Ривер Плейт Тяаго Алмадани трансфер қилдиРивер Плейт Тяаго Алмадани трансфер қилдиБугун, 11:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)