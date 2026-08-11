Энсо Мареска Пеп Гвардиола соясида ишлашга тайёр
Футбол оламидаги энг масъулиятли ва мураккаб вазифалардан бири — Пеп Гвардиоладан кейинги даврни бошқаришга ҳозирлик кўраётган Энсо Мареска янги мавсум олдидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Goal.com хабар беришича, италиялик мутахассис Манчестер Сити жамоасидаги илк кунлариданоқ ўтмишдаги улкан ютуқлар сояси ва муқаррар таққослашларга дуч келишини яхши тушунади. Клуб тарихидаги уч совринли мавсумда Гвардиоланинг ёрдамчиси бўлиб ишлаган Мареска учун бу қадам таниш, бироқ бош мураббий сифатидаги масъулият бутунлай бошқача даражада турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гвардиола ўзининг ёрқин фаолияти давомида Манчестер Сити билан 17 та йирик соврин, жумладан, олтита Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритиб, клубда ўта юқори стандартларни ўрнатди. Жамоанинг Кореядаги мавсумолди турнири чоғида ОАВ вакиллари билан мулоқот қилган Мареска мухлислар ва экспертлар унинг натижаларини илк турдаёқ каталониялик мутахассис кўрсаткичлари билан солиштиришини очиқ тан олди. У бу босим унга таъсир қилмаслигини ва вазиятни хотиржам қабул қилишини билдирди.
Босим ва Пеп Гвардиола билан учрашувМаресканинг таъкидлашича, дастлабки ўн турдан кеёноқ жамоанинг очколари қанча бўлишидан қатъи назар, одамлар дарҳол солиштиришни бошлайдилар. "Беш йил олдин Лестер ёки Челси клубларида ишлаганимда ҳам айтганман, Пеп охирги 15-20 йил ичида дунёнинг энг яхши мураббийи ҳисобланади", дейди у. Ушбу улкан вазифага тайёргарлик кўриш жараёнида Мареска расмий тайинловдан бироз олдин Барселонада Гвардиола билан учрашиб, жамоанинг ички муҳити ва таркиб ҳақида суҳбатлашган.
Мутахассисларнинг фикрича, сўнгги йилларда Англия Премер-лигасидаги тактик тенденциялар сезиларли даражада ўзгарган. Мареска ўзининг аввалги ёрдамчилик давридагига нисбатан стандарт вазиятлар ҳамда футболчиларнинг ўзаро қаттиқ қўриқлаш (ман-то-ман) тизимига эътибор кучайганини қайд этди. Шунга қарамай, у дунёдаги энг кучли футбол чемпионати айнан Англияда эканини ва бошқа мамлакатлар лигалари билан рақобатда бу муҳит устун туришини таъкидлади.
Маресканинг сўзларига кўра, Англия чемпионатининг юқори савдоси кўп жиҳатдан футболчилар ва мураббийларнинг малакаси ҳамда клубларнинг ташкилий ишларига бориб тақалади. Испания чемпионатида Барселона ва Реал Мадрид каби грандлар борлигини эътироф этган ҳолда, у APЛда доимий равишда юқори ўринлар учун курашадиган олтита жамоа мавжудлиги ва бу рақобатни янада кучайтириши ҳақида фикр юритди.
…