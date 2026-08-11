Энсо Мареска Пеп Гвардиола соясида ишлашга тайёр

·0·Спорт
Энсо Мареска Пеп Гвардиола соясида ишлашга тайёр

Футбол оламидаги энг масъулиятли ва мураккаб вазифалардан бири — Пеп Гвардиоладан кейинги даврни бошқаришга ҳозирлик кўраётган Энсо Мареска янги мавсум олдидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Goal.com хабар беришича, италиялик мутахассис Манчестер Сити жамоасидаги илк кунлариданоқ ўтмишдаги улкан ютуқлар сояси ва муқаррар таққослашларга дуч келишини яхши тушунади. Клуб тарихидаги уч совринли мавсумда Гвардиоланинг ёрдамчиси бўлиб ишлаган Мареска учун бу қадам таниш, бироқ бош мураббий сифатидаги масъулият бутунлай бошқача даражада турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гвардиола ўзининг ёрқин фаолияти давомида Манчестер Сити билан 17 та йирик соврин, жумладан, олтита Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритиб, клубда ўта юқори стандартларни ўрнатди. Жамоанинг Кореядаги мавсумолди турнири чоғида ОАВ вакиллари билан мулоқот қилган Мареска мухлислар ва экспертлар унинг натижаларини илк турдаёқ каталониялик мутахассис кўрсаткичлари билан солиштиришини очиқ тан олди. У бу босим унга таъсир қилмаслигини ва вазиятни хотиржам қабул қилишини билдирди.

Босим ва Пеп Гвардиола билан учрашув

Маресканинг таъкидлашича, дастлабки ўн турдан кеёноқ жамоанинг очколари қанча бўлишидан қатъи назар, одамлар дарҳол солиштиришни бошлайдилар. "Беш йил олдин Лестер ёки Челси клубларида ишлаганимда ҳам айтганман, Пеп охирги 15-20 йил ичида дунёнинг энг яхши мураббийи ҳисобланади", дейди у. Ушбу улкан вазифага тайёргарлик кўриш жараёнида Мареска расмий тайинловдан бироз олдин Барселонада Гвардиола билан учрашиб, жамоанинг ички муҳити ва таркиб ҳақида суҳбатлашган.

Мутахассисларнинг фикрича, сўнгги йилларда Англия Премер-лигасидаги тактик тенденциялар сезиларли даражада ўзгарган. Мареска ўзининг аввалги ёрдамчилик давридагига нисбатан стандарт вазиятлар ҳамда футболчиларнинг ўзаро қаттиқ қўриқлаш (ман-то-ман) тизимига эътибор кучайганини қайд этди. Шунга қарамай, у дунёдаги энг кучли футбол чемпионати айнан Англияда эканини ва бошқа мамлакатлар лигалари билан рақобатда бу муҳит устун туришини таъкидлади.

Маресканинг сўзларига кўра, Англия чемпионатининг юқори савдоси кўп жиҳатдан футболчилар ва мураббийларнинг малакаси ҳамда клубларнинг ташкилий ишларига бориб тақалади. Испания чемпионатида Барселона ва Реал Мадрид каби грандлар борлигини эътироф этган ҳолда, у APЛда доимий равишда юқори ўринлар учун курашадиган олтита жамоа мавжудлиги ва бу рақобатни янада кучайтириши ҳақида фикр юритди.

Энсо МарескаПеп ГвардиолаМанчестер СитиАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Магуайр Манчестер Юнайтедни янги мавсумга тайёргарликка чорладиГарри Магуайр Манчестер Юнайтедни янги мавсумга тайёргарликка чорладиБугун, 12:35Расман: «Металлург» бош мураббийи Илҳом Мўминжонов истеъфога чиқдиРасман: «Металлург» бош мураббийи Илҳом Мўминжонов истеъфога чиқдиБугун, 12:33UFC 330 учун танлов: Гарри-Махачев баҳсида Аспиналл фикрича ким устун?UFC 330 учун танлов: Гарри-Махачев баҳсида Аспиналл фикрича ким устун?Бугун, 12:28Маттй Каш: Астон Вилла UEFA Суперкубогида ғалаба қозонишга тайёрМаттй Каш: Астон Вилла UEFA Суперкубогида ғалаба қозонишга тайёрБугун, 12:16Ферран Торрес ва Родри ёзги трансфер ойнасида клубини ўзгартириши мумкинФерран Торрес ва Родри ёзги трансфер ойнасида клубини ўзгартириши мумкинБугун, 12:10Ривер Плейт Тяаго Алмадани трансфер қилдиРивер Плейт Тяаго Алмадани трансфер қилдиБугун, 11:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)