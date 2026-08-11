UFC 330 учун танлов: Гарри-Махачев баҳсида Аспиналл фикрича ким устун?

·0·Спорт
UFC 330 учун танлов: Гарри-Махачев баҳсида Аспиналл фикрича ким устун?

UFC оғир вазн чемпиони Том Аспиналл 16 август куни Лас-Вегасда ўтиши режалаштирилган UFC 330 турнирининг марказий жанги ҳақида ўз фикрини билдирди. Англиялик жангчи Ислом Махачевни фаворит сифатида кўраётган бўлса-да, Иан Гарри осон рақиб бўлмаслигини алоҳида таъкидлади.

Аспиналлнинг фикрича, бу тўқнашувда ҳал қилувчи омил куч ёки зарбалар эмас, балки жангни ким яхшироқ бошқара олиши бўлиши мумкин.

Аспиналл Махачевнинг ғалабасини кутмоқда

Оғир вазн чемпионидан Махачев ва Гарри ўртасидаги жанг натижаси ҳақида сўралганда, у аниқ прогноз бериш осон эмаслигини тан олди.

«Ғолибни аниқ топиш қийин. Менимча, Махачев очколар эвазига ғалаба қозонади. Буни Ислом жангни қандай назорат қилишни Иандан кўра яхшироқ билгани боис айтяпман», — деди Аспиналл.

Демак, англиялик чемпион Махачевнинг муддатидан олдин ғалаба қозонишидан кўра, беш раунд давомида устунликни сақлаб, ҳакамлар қарори билан зафар қучиш сценарийсини эҳтимоллироқ деб ҳисобламоқда.

Нега Аспиналл Исломга устунлик берди?

Аспиналлнинг асосий аргументи — Махачевнинг жангни назорат қилиш қобилияти.

Ислом ўз рақибини партерга ўтказиш, қулай позиция эгаллаш ва жанг суръатини ўзига мослаштириш орқали рақибининг кучли жиҳатларини чеклашга интилади.

Аспиналл ҳам айнан шу хусусият Махачевга Гаррига қарши устунлик бериши мумкинлигини таъкидламоқда.

Бироқ у ўз прогнозини мутлақ ҳақиқат сифатида тақдим этмади.

«Гарри қаттиқ қаршилик кўрсатади»

Аспиналлнинг иккинчи гапи эса жанг интригасини янада оширади.

«Ўз прогнозимга юз фоиз ишонмасам-да, ярим ўрта вазнда Гарри Исломга қаттиқ қаршилик кўрсата олишига кўзим етмоқда», — деди у.

Бу баҳода муҳим жиҳат бор: Аспиналл Махачевни фаворит деб билса-да, Гаррининг имкониятларини паст баҳоламаётир.

Агар Иан Махачевнинг партерга ўтказиш уринишларидан ҳимоялана олса ва жангни тик ҳолатда ушлаб турса, тўқнашув сценарийси бутунлай ўзгариши мумкин.

Махачев учун назорат, Гарри учун масофа муҳим бўлиши мумкин

Услублар қарама-қаршилиги UFC 330 марказий жангидаги асосий интригалардан бири бўлиши кутилмоқда.

Махачев учун рақибни октогон бўйлаб эркин ҳаракатланишдан маҳрум этиш ва кураш элементларини ишга солиш муҳим бўлиши мумкин. Гарри эса аксинча, масофани сақлаш, ҳаракатчанлик ва тик туриб зарба алмашишдан фойдаланишга интилиши эҳтимол.

Шунинг учун Аспиналл айтганидек, ғолибни олдиндан мутлақ ишонч билан кўрсатиш осон эмас.

Бир хато, битта муваффақиятли тейкдаун ёки аксинча, кутилмаган аниқ зарба бутун жанг йўналишини ўзгартириб юбориши мумкин.

Асосий жавоб 16 август куни маълум бўлади

Махачев ва Гарри ўртасидаги тўқнашув 16 август куни Лас-Вегасда бўлиб ўтиши режалаштирилган.

Аспиналл ҳозирча Исломнинг тажрибаси ва жангни назорат қилиш маҳоратига кўпроқ ишонч билдирмоқда. Аммо унинг ўзи ҳам Гарри жиддий қаршилик кўрсатишини кутмоқда.

Шу боис UFC 330 марказий жанги олдидан асосий савол очиқ қоляпти: Махачев яна ўз услубини рақибига ўтказадими ёки Гарри унинг режасини бузиш йўлини топадими?

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маттй Каш: Астон Вилла UEFA Суперкубогида ғалаба қозонишга тайёрМаттй Каш: Астон Вилла UEFA Суперкубогида ғалаба қозонишга тайёрБугун, 12:16Ферран Торрес ва Родри ёзги трансфер ойнасида клубини ўзгартириши мумкинФерран Торрес ва Родри ёзги трансфер ойнасида клубини ўзгартириши мумкинБугун, 12:10Ривер Плейт Тяаго Алмадани трансфер қилдиРивер Плейт Тяаго Алмадани трансфер қилдиБугун, 11:30Гарри Кейн фаолиятида иккинчи марта Европа "Олтин бутсаси"ни оладиГарри Кейн фаолиятида иккинчи марта Европа "Олтин бутсаси"ни оладиБугун, 10:55Марк Кукуреля Жозе Моуриню қўл остида Реал Мадрид муваффақиятига ишонмоқдаМарк Кукуреля Жозе Моуриню қўл остида Реал Мадрид муваффақиятига ишонмоқдаБугун, 09:58Шомуродовга турк грандидан таклиф: «Бешиктош» уни ўз сафига қўшиб олмоқчиШомуродовга турк грандидан таклиф: «Бешиктош» уни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 06:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)