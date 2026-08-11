UFC 330 учун танлов: Гарри-Махачев баҳсида Аспиналл фикрича ким устун?
UFC оғир вазн чемпиони Том Аспиналл 16 август куни Лас-Вегасда ўтиши режалаштирилган UFC 330 турнирининг марказий жанги ҳақида ўз фикрини билдирди. Англиялик жангчи Ислом Махачевни фаворит сифатида кўраётган бўлса-да, Иан Гарри осон рақиб бўлмаслигини алоҳида таъкидлади.
Аспиналлнинг фикрича, бу тўқнашувда ҳал қилувчи омил куч ёки зарбалар эмас, балки жангни ким яхшироқ бошқара олиши бўлиши мумкин.
Аспиналл Махачевнинг ғалабасини кутмоқда
Оғир вазн чемпионидан Махачев ва Гарри ўртасидаги жанг натижаси ҳақида сўралганда, у аниқ прогноз бериш осон эмаслигини тан олди.
«Ғолибни аниқ топиш қийин. Менимча, Махачев очколар эвазига ғалаба қозонади. Буни Ислом жангни қандай назорат қилишни Иандан кўра яхшироқ билгани боис айтяпман», — деди Аспиналл.
Демак, англиялик чемпион Махачевнинг муддатидан олдин ғалаба қозонишидан кўра, беш раунд давомида устунликни сақлаб, ҳакамлар қарори билан зафар қучиш сценарийсини эҳтимоллироқ деб ҳисобламоқда.
Нега Аспиналл Исломга устунлик берди?
Аспиналлнинг асосий аргументи — Махачевнинг жангни назорат қилиш қобилияти.
Ислом ўз рақибини партерга ўтказиш, қулай позиция эгаллаш ва жанг суръатини ўзига мослаштириш орқали рақибининг кучли жиҳатларини чеклашга интилади.
Аспиналл ҳам айнан шу хусусият Махачевга Гаррига қарши устунлик бериши мумкинлигини таъкидламоқда.
Бироқ у ўз прогнозини мутлақ ҳақиқат сифатида тақдим этмади.
«Гарри қаттиқ қаршилик кўрсатади»
Аспиналлнинг иккинчи гапи эса жанг интригасини янада оширади.
«Ўз прогнозимга юз фоиз ишонмасам-да, ярим ўрта вазнда Гарри Исломга қаттиқ қаршилик кўрсата олишига кўзим етмоқда», — деди у.
Бу баҳода муҳим жиҳат бор: Аспиналл Махачевни фаворит деб билса-да, Гаррининг имкониятларини паст баҳоламаётир.
Агар Иан Махачевнинг партерга ўтказиш уринишларидан ҳимоялана олса ва жангни тик ҳолатда ушлаб турса, тўқнашув сценарийси бутунлай ўзгариши мумкин.
Махачев учун назорат, Гарри учун масофа муҳим бўлиши мумкин
Услублар қарама-қаршилиги UFC 330 марказий жангидаги асосий интригалардан бири бўлиши кутилмоқда.
Махачев учун рақибни октогон бўйлаб эркин ҳаракатланишдан маҳрум этиш ва кураш элементларини ишга солиш муҳим бўлиши мумкин. Гарри эса аксинча, масофани сақлаш, ҳаракатчанлик ва тик туриб зарба алмашишдан фойдаланишга интилиши эҳтимол.
Шунинг учун Аспиналл айтганидек, ғолибни олдиндан мутлақ ишонч билан кўрсатиш осон эмас.
Бир хато, битта муваффақиятли тейкдаун ёки аксинча, кутилмаган аниқ зарба бутун жанг йўналишини ўзгартириб юбориши мумкин.
Асосий жавоб 16 август куни маълум бўлади
Махачев ва Гарри ўртасидаги тўқнашув 16 август куни Лас-Вегасда бўлиб ўтиши режалаштирилган.
Аспиналл ҳозирча Исломнинг тажрибаси ва жангни назорат қилиш маҳоратига кўпроқ ишонч билдирмоқда. Аммо унинг ўзи ҳам Гарри жиддий қаршилик кўрсатишини кутмоқда.
Шу боис UFC 330 марказий жанги олдидан асосий савол очиқ қоляпти: Махачев яна ўз услубини рақибига ўтказадими ёки Гарри унинг режасини бузиш йўлини топадими?
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…