Маттй Каш: Астон Вилла UEFA Суперкубогида ғалаба қозонишга тайёр

·33·Спорт
Маттй Каш: Астон Вилла UEFA Суперкубогида ғалаба қозонишга тайёр
Қисқача

Астон Вилла ҳимоячиси Маттй Каш жамоа PSJга қарши UEFA Суперкубогида ғалаба учун бор имкониятини ишга солишга тайёрлигини билдирди. Астон Вилла ўтган мавсумда Фреибургни 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, 44 йил ичидаги илк Европа кубогини қўлга киритган, PSJ эса Арсенални пеналтилар сериясида енгиб, Чемпионлар лигасида зафар қучган.

Астон Вилла ҳимоячиси Маттй Каш жамоа ўтган мавсумдаги муваффақиятли иш якунини муносиб якунлаб, PSJга қарши UEFA Суперкубоги учун майдонга тушишга тайёр эканини билдирди. Германиянинг Лейпциг шаҳридаги Ред Булл Арена стадионида бўлиб ўтадиган мазкур учрашув клуб учун Европа саҳнасидаги навбатдаги муҳим синов бўлиши кутилмоқда. Виллачилар Чемпионлар лигаси ғолиби ҳисобланган Париж клубига қарши баҳсда ўз имкониятларини тўлиқ ишга солиш ниятида. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com ва клуб расмий сайти маълумотига кўра, Астон Вилла ўтган мавсумда Фреибург устидан 3:0 ҳисобида ғалаба қозониб, Европа лигасида зафар қучган эди. Бу натижа клуб тарихида 44 йил деганда қўлга киритилган илк Европа кубоги бўлди. Пари Сен-Жермен жамоаси эса ўз навбатида май ойидаги ҳал қилувчи финалда Арсенални пеналтилар сериясида таслим этиб, Чемпионлар лигаси бош совринини ва ички чемпионатдаги устунлигини сақлаб қолган эди.

Суперкубок – мавсум якунидаги асосий мукофот

Полшалик ўнг қанот ҳимоячиси Маттй Кашнинг фикрича, UEFA Суперкубоги жамоанинг ўтган мавсум давомида қилган улкан меҳнати ва эришган ютуқларини якунлаб қўйиш учун энг мақбул имконият ҳисобланади. У бош мураббий Унаи Эмерй бу мавзуга алоҳида эътибор қаратганини ва мавсум якунланганига қарамай, олдинда ҳали муҳим соврин турганини таъкидлаб ўтганини айтди.

Маттй Каш рақиб даражасига юқори баҳо бериб, Париж клубини ҳозирги кунда дунёдаги энг кучли жамоа деб атади. Унинг сўзларига кўра, жамоалар аввалроқ Чемпионлар лигасининг чорак финалида тўқнаш келишган ва ўшанда PSJ икки ўйин натижасига кўра 5:4 ҳисобида устун келганди. Шунга қарамай, Вилла футболчилари бўлажак ўйинда рақибга муносиб қаршилик кўрсатишга тайёр.

Унаи Эмерй ғолиблик менталитетини шакллантирди

Унаи Эмерй омили ва жамоанинг ғолибона руҳияти

Унаи Эмерй бошчилигидаги Астон Вилла сўнгги йилларда Англия Премер-лигасида барқарор равишда кучли тўртлик, бешлик ёки олтиликдан жой олиб келмоқда. Маттй Каш испаниялик мутахассис клубга келганидан буён футболчиларга ғалаба қозониш нима эканини ва бунинг учун нима талаб этилишини чуқфур сингдирганини алоҳида таъкидлади. Мураббийнинг ўзи эса бунгача Sevilla ва Villarreal билан Суперкубокдаги учта уринишда ҳам мағлубиятга учраган.

Бўлажак тўқнашув Астон Вилла учун тарихий аҳамиятга эга бўлиб, жамоа ўз тарихида иккинчи бор UEFA Суперкубогида майдонга тушади. Майдонда кечадиган ҳар бир дақиқа ва бор имконият клубга яна бир йирик совринни келтириши мумкинлиги футболчиларда алоҳида иштиёқ уйғотмоқда.

Астон ВиллаПарис Саинт-ГермаинМаттй КашUEFA СуперкубогиУнаи Эмерй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал Мадрид»даги қайта қуриш: Кимлар келди ва кимлар кетди?«Реал Мадрид»даги қайта қуриш: Кимлар келди ва кимлар кетди?Бугун, 12:46Энсо Мареска Пеп Гвардиола соясида ишлашга тайёрЭнсо Мареска Пеп Гвардиола соясида ишлашга тайёрБугун, 12:40Гарри Магуайр Манчестер Юнайтедни янги мавсумга тайёргарликка чорладиГарри Магуайр Манчестер Юнайтедни янги мавсумга тайёргарликка чорладиБугун, 12:35Расман: «Металлург» бош мураббийи Илҳом Мўминжонов истеъфога чиқдиРасман: «Металлург» бош мураббийи Илҳом Мўминжонов истеъфога чиқдиБугун, 12:33UFC 330 учун танлов: Гарри-Махачев баҳсида Аспиналл фикрича ким устун?UFC 330 учун танлов: Гарри-Махачев баҳсида Аспиналл фикрича ким устун?Бугун, 12:28Ферран Торрес ва Родри ёзги трансфер ойнасида клубини ўзгартириши мумкинФерран Торрес ва Родри ёзги трансфер ойнасида клубини ўзгартириши мумкинБугун, 12:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)