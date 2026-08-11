Маттй Каш: Астон Вилла UEFA Суперкубогида ғалаба қозонишга тайёр
Астон Вилла ҳимоячиси Маттй Каш жамоа PSJга қарши UEFA Суперкубогида ғалаба учун бор имкониятини ишга солишга тайёрлигини билдирди. Астон Вилла ўтган мавсумда Фреибургни 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, 44 йил ичидаги илк Европа кубогини қўлга киритган, PSJ эса Арсенални пеналтилар сериясида енгиб, Чемпионлар лигасида зафар қучган.
Астон Вилла ҳимоячиси Маттй Каш жамоа ўтган мавсумдаги муваффақиятли иш якунини муносиб якунлаб, PSJга қарши UEFA Суперкубоги учун майдонга тушишга тайёр эканини билдирди. Германиянинг Лейпциг шаҳридаги Ред Булл Арена стадионида бўлиб ўтадиган мазкур учрашув клуб учун Европа саҳнасидаги навбатдаги муҳим синов бўлиши кутилмоқда. Виллачилар Чемпионлар лигаси ғолиби ҳисобланган Париж клубига қарши баҳсда ўз имкониятларини тўлиқ ишга солиш ниятида. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com ва клуб расмий сайти маълумотига кўра, Астон Вилла ўтган мавсумда Фреибург устидан 3:0 ҳисобида ғалаба қозониб, Европа лигасида зафар қучган эди. Бу натижа клуб тарихида 44 йил деганда қўлга киритилган илк Европа кубоги бўлди. Пари Сен-Жермен жамоаси эса ўз навбатида май ойидаги ҳал қилувчи финалда Арсенални пеналтилар сериясида таслим этиб, Чемпионлар лигаси бош совринини ва ички чемпионатдаги устунлигини сақлаб қолган эди.
Суперкубок – мавсум якунидаги асосий мукофотПолшалик ўнг қанот ҳимоячиси Маттй Кашнинг фикрича, UEFA Суперкубоги жамоанинг ўтган мавсум давомида қилган улкан меҳнати ва эришган ютуқларини якунлаб қўйиш учун энг мақбул имконият ҳисобланади. У бош мураббий Унаи Эмерй бу мавзуга алоҳида эътибор қаратганини ва мавсум якунланганига қарамай, олдинда ҳали муҳим соврин турганини таъкидлаб ўтганини айтди.
Маттй Каш рақиб даражасига юқори баҳо бериб, Париж клубини ҳозирги кунда дунёдаги энг кучли жамоа деб атади. Унинг сўзларига кўра, жамоалар аввалроқ Чемпионлар лигасининг чорак финалида тўқнаш келишган ва ўшанда PSJ икки ўйин натижасига кўра 5:4 ҳисобида устун келганди. Шунга қарамай, Вилла футболчилари бўлажак ўйинда рақибга муносиб қаршилик кўрсатишга тайёр.
Унаи Эмерй ғолиблик менталитетини шакллантирди
Унаи Эмерй омили ва жамоанинг ғолибона руҳияти
Унаи Эмерй бошчилигидаги Астон Вилла сўнгги йилларда Англия Премер-лигасида барқарор равишда кучли тўртлик, бешлик ёки олтиликдан жой олиб келмоқда. Маттй Каш испаниялик мутахассис клубга келганидан буён футболчиларга ғалаба қозониш нима эканини ва бунинг учун нима талаб этилишини чуқфур сингдирганини алоҳида таъкидлади. Мураббийнинг ўзи эса бунгача Sevilla ва Villarreal билан Суперкубокдаги учта уринишда ҳам мағлубиятга учраган.
Бўлажак тўқнашув Астон Вилла учун тарихий аҳамиятга эга бўлиб, жамоа ўз тарихида иккинчи бор UEFA Суперкубогида майдонга тушади. Майдонда кечадиган ҳар бир дақиқа ва бор имконият клубга яна бир йирик совринни келтириши мумкинлиги футболчиларда алоҳида иштиёқ уйғотмоқда.
…