Микел Артета Бруно Гимараеснинг майдонга тушишга бўлган иштиёқини юқори баҳолади

·0·Спорт
Микел Артета Бруно Гимараеснинг майдонга тушишга бўлган иштиёқини юқори баҳолади

Арсенал жамоасининг бош мураббийи Микел Артета янги трансфер қилинган ярим ҳимоячи Бруно Гимараеснинг клуб сафидаги дебютига интилиши ва унинг юқори мотивациясидан ҳайратда қолганини билдирди. Goal.com хабар беришича, бразилиялик футболчи Нюасл орқали амалга оширилган шов-шувли ўтишдан сўнг, Эмиратес стадионида Комо жамоасига қарши кечган сўнгги ўртоқлик учрашувида илк бор Арсенал либосини кийиб майдонга тушди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жаҳон чемпионатидан кейинги таътилидан қайтгач, бор-йўғи учта машғулотда қатнашганига қарамай, ярим ҳимоячи ўйин давомида ўткир ва жамоанинг марказий чизиғига тезда мослашишга тайёр эканини кўрсатди. Учрашув 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланди ва томонлар мухлислар қувончи учун пеналтилар сериясига мурожаат қилишди.

Дебют ва мураббий эътирофи

Микел Артетанинг таъкидлашича, футболчининг жамоага келган илк дақиқаларданоқ майдонга тушишни ва мухлислар қаршисида ўйнашни қанчалик истагани сезилиб турган. "У атиги учта машғулотда қатнашди, лекин яхши кўринди ва бугун бир неча дақиқа ўйнашни қаттиқ талаб қилди", — дея изоҳ берди испаниялик мутахассис журналистларга.

Артета футболчининг дарҳол ўзини кўрсатишга бўлган иштиёқи жамоада кучли алоқа ўрнатилишига хизмат қилишини ва бу келгусида Арсеналнинг янада кучайишига туртки бўлишини қўшимча қилди. Ушбу ўртоқлик учрашуви тактик тажрибалар билан бир қаторда ёш истеъдодлар ва янги келганларнинг имкониятларини синовдан ўтказиш учун ажойиб имконият бўлди.

Майдондаги воқеалар ва пеналтилар серияси

Ўйиннинг илк дақиқалариданоқ фаоллик кўрсатган ёш иқтидор эгаси Майлз Люис-Скелли Комо дарвозабони Жан Бютеснинг хатосидан унумли фойдаланиб, мезбонларни олдинга олиб чиқди. Эмиратес жамоатчилиги олдида юрак исорати билан нишонлаган бу гол клуб академиясининг салоҳиятини яна бир бор намойиш этди. Аммо танаффусгача бўлган вақт оралиғида Мартин Батурина Кепа Аррисабалаганинг дарвозасини ишғол қилиб, мувозанатни тиклади.

Асосий вақт дуранг билан тугагач, ғолибни аниқлаш учун пеналтилар серияси ижро этилди. Унда Арсенал 4:3 ҳисобида зафар қучди ва ҳал қилувчи 11 метрлик жарима зарбасини яна бир янги футболчи Христос Тсолис муваффақиятли амалга оширди.

Кийиниш хонасидаги ғолибона менталитет

Учрашувдан сўнг фикр билдирар экан, ярим ҳимоячи Микел Мерино жамоанинг кубоклар ютишда давом этишга бўлган умумий иштиёқи ва биргаликдаги ҳаракатларига тўхталди. Унинг сўзларига кўра, футболчилар майдонга тушиб ўзининг энг яхши имкониятларини кўрсатишга ва инглиз футболи чўққисига кўтарилган мухлисларнинг ишончини оқлашга тайёр.

Мерино бу либосни кийиш катта масъулият эканини таъкидлаб, ҳар бир ўйин улар учун янги финал эканини ва фақат ғалаба учун курашишларини қайд этди.

АрсеналМикел АртетаБруно ГимараесКомоТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нико Гонсалес Туринига қайтди: Атлетико Мадрид ва Ювентус музокаралариНико Гонсалес Туринига қайтди: Атлетико Мадрид ва Ювентус музокаралариБугун, 15:58Сескк Фабрегас Микел Артета ва Арсенал раҳбариятини юқори баҳоладиСескк Фабрегас Микел Артета ва Арсенал раҳбариятини юқори баҳоладиБугун, 15:16Бредли Барколянинг келажаги: Носир Ал-Хелайфи нима деди?Бредли Барколянинг келажаги: Носир Ал-Хелайфи нима деди?Бугун, 14:59Квентин Фортун Денни Уелбекнинг Чельфига ўтганидан афсусдаКвентин Фортун Денни Уелбекнинг Чельфига ўтганидан афсусдаБугун, 14:51Куинтон Фортун Челсига Андре Онанани сотиб олишни маслаҳат бердиКуинтон Фортун Челсига Андре Онанани сотиб олишни маслаҳат бердиБугун, 14:38Эрлинг Холандни тўхтатиш йўли борми?Эрлинг Холандни тўхтатиш йўли борми?Бугун, 14:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача