Микел Артета Бруно Гимараеснинг майдонга тушишга бўлган иштиёқини юқори баҳолади
Арсенал жамоасининг бош мураббийи Микел Артета янги трансфер қилинган ярим ҳимоячи Бруно Гимараеснинг клуб сафидаги дебютига интилиши ва унинг юқори мотивациясидан ҳайратда қолганини билдирди. Goal.com хабар беришича, бразилиялик футболчи Нюасл орқали амалга оширилган шов-шувли ўтишдан сўнг, Эмиратес стадионида Комо жамоасига қарши кечган сўнгги ўртоқлик учрашувида илк бор Арсенал либосини кийиб майдонга тушди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жаҳон чемпионатидан кейинги таътилидан қайтгач, бор-йўғи учта машғулотда қатнашганига қарамай, ярим ҳимоячи ўйин давомида ўткир ва жамоанинг марказий чизиғига тезда мослашишга тайёр эканини кўрсатди. Учрашув 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланди ва томонлар мухлислар қувончи учун пеналтилар сериясига мурожаат қилишди.
Дебют ва мураббий эътирофиМикел Артетанинг таъкидлашича, футболчининг жамоага келган илк дақиқаларданоқ майдонга тушишни ва мухлислар қаршисида ўйнашни қанчалик истагани сезилиб турган. "У атиги учта машғулотда қатнашди, лекин яхши кўринди ва бугун бир неча дақиқа ўйнашни қаттиқ талаб қилди", — дея изоҳ берди испаниялик мутахассис журналистларга.
Артета футболчининг дарҳол ўзини кўрсатишга бўлган иштиёқи жамоада кучли алоқа ўрнатилишига хизмат қилишини ва бу келгусида Арсеналнинг янада кучайишига туртки бўлишини қўшимча қилди. Ушбу ўртоқлик учрашуви тактик тажрибалар билан бир қаторда ёш истеъдодлар ва янги келганларнинг имкониятларини синовдан ўтказиш учун ажойиб имконият бўлди.
Майдондаги воқеалар ва пеналтилар сериясиЎйиннинг илк дақиқалариданоқ фаоллик кўрсатган ёш иқтидор эгаси Майлз Люис-Скелли Комо дарвозабони Жан Бютеснинг хатосидан унумли фойдаланиб, мезбонларни олдинга олиб чиқди. Эмиратес жамоатчилиги олдида юрак исорати билан нишонлаган бу гол клуб академиясининг салоҳиятини яна бир бор намойиш этди. Аммо танаффусгача бўлган вақт оралиғида Мартин Батурина Кепа Аррисабалаганинг дарвозасини ишғол қилиб, мувозанатни тиклади.
Асосий вақт дуранг билан тугагач, ғолибни аниқлаш учун пеналтилар серияси ижро этилди. Унда Арсенал 4:3 ҳисобида зафар қучди ва ҳал қилувчи 11 метрлик жарима зарбасини яна бир янги футболчи Христос Тсолис муваффақиятли амалга оширди.
Кийиниш хонасидаги ғолибона менталитетУчрашувдан сўнг фикр билдирар экан, ярим ҳимоячи Микел Мерино жамоанинг кубоклар ютишда давом этишга бўлган умумий иштиёқи ва биргаликдаги ҳаракатларига тўхталди. Унинг сўзларига кўра, футболчилар майдонга тушиб ўзининг энг яхши имкониятларини кўрсатишга ва инглиз футболи чўққисига кўтарилган мухлисларнинг ишончини оқлашга тайёр.
Мерино бу либосни кийиш катта масъулият эканини таъкидлаб, ҳар бир ўйин улар учун янги финал эканини ва фақат ғалаба учун курашишларини қайд этди.
…